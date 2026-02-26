search
Cine este Maria Julissa, vedeta OnlyFans acuzată de trădare în scandalul care zguduie Mexicul după moartea lui El Mencho

0
0
Publicat:

Maria Julissa, o tânără în vârstă de 25 de ani, creatoare de conținut pentru adulți și vedetă pe rețelele sociale, a intrat în atenția publică după moartea lui Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de El Mencho, liderul cartelului Jalisco New Generation (CJNG).

Maria Julissa foto: FB
Maria Julissa foto: FB

După operațiunea desfășurată pe 22 februarie 2026 în Tapalpa, numele ei a început să circule pe social media ca presupusă figură implicată în localizarea liderului CJNG, generând o adevărată discuție virală, potrivit mundonow.

Pe platformele digitale au apărut zvonuri conform cărora Maria Julissa ar fi fost amanta liderului cartelului și că ar fi contribuit, indirect, la localizarea acestuia de către militari.

Au circulat, de asemenea, imagini, înregistrări audio și mesaje care ar demonstra implicarea ei. Totuși, aceste informații nu sunt susținute de surse oficiale, documente judiciare sau declarații instituționale.

El Mencho, iderul cartelului Jalisco New Generation (CJNG) foto: FB
El Mencho, iderul cartelului Jalisco New Generation (CJNG) foto: FB

Maria Julissa este cunoscută ca influencer cu milioane de urmăritori pe Instagram, unde postează despre lifestyle, modă și sport. Din 2025, ea este într-o relație publică cu creatorul de conținut columbian Stiven Arango, cunoscut ca „Mr. Stiven”.

Activitatea ei online se concentrează pe postări cu un stil de viață idealizat, călătorii, rutine personale și divertisment, iar contrastul dintre profilul ei și zvonurile apărute pe rețelele sociale a amplificat atenția publicului.

Maria Julissa foto: FB
Maria Julissa foto: FB
Citește și: Detalii despre operațiunea care a dus la uciderea lui „El Mencho" și a provocat haos în Mexic

Tânăra a reacționat public, negând orice implicare.

„Nu am nicio legătură cu această situație. Informațiile care circulă despre mine sunt false și nefondate”, a declarat Julissa într-o postare pe rețelele de socializare, unde are peste 3,5 milioane de urmăritori. Ea a îndemnat publicul să nu creadă știrile neconfirmate și a mulțumit celor care i-au oferit sprijin.

Maria Julissa foto: FB
Maria Julissa foto: FB

Deși Julissa nu a făcut referire directă la incidentul cu El Mencho, acuzațiile au atras atenția autorităților locale, care sunt conștiente de posibile amenințări îndreptate împotriva ei și a familiei sale.

În presa locală au apărut speculații despre o presupusă relație între Julissa și liderul CJNG, însă influencera este cunoscută mai ales pentru activitatea sa de promovare a baseball-ului în Mexic, fiind supranumită „Barbie a baseball-ului”.

Până în prezent, nu există dovezi oficiale care să confirme presupusele acuzații despre implicarea Maríei Julissa în operațiunea care a dus la eliminarea liderului CJNG. 

Liderul temut al lumii interlope mexicane, supranumit „El Mencho”, a fost ucis duminică într-o operațiune a forțelor speciale mexicane. Moartea sa închide un capitol sângeros din istoria recentă a Mexicului, marcat de ascensiunea fulgerătoare a cartelului pe care l-a fondat și condus: Jalisco New Generation Cartel (CJNG), considerat în ultimii ani cea mai puternică organizație criminală din țară. Cu doar două zile înainte de uciderea sa, serviciile de informații mexicane au identificat-o pe iubita lui Mencho și au început să o urmărească, folosind-o pentru a localiza liderul cartelului. 

