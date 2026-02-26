Bărbat de 58 de ani, cercetat pentru viol asupra unui minor și corupere sexuală. Și-ar fi forțat nepoata de opt ani să vizioneze filme pentru adulți

Un bărbat de 58 de ani este cercetat de polițiști după ce ar fi agresat sexual o copilă de opt ani, nepoata acestuia. Miercuri, 26 februarie, acesta a fost dus la audieri, fiind acuzat de viol săvârșit asupra unui minor și corupere sexuală a minorilor.

„Astăzi, 26 februarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de viol săvârșit asupra unui minor și corupere sexuală a minorilor”, transmite Poliția Capitalei într-un comunicat.

Potrivit instituției citate, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 58 de ani, în timp ce se afla la domiciliu, ar fi săvârșit acte de natură sexuală asupra unei minore, în vârstă de 8 ani, nepoata acestuia.

Potrivit surselor Adevărul, fetița fusese lăsată în grija mătușii pentru o perioadă mai lungă, în timp ce mama ei se pregătea să nască. Copila refuza constant să meargă la bunicul său, povestindu-i mătușii că bărbatul o obliga să facă lucruri „care nu-i plac”.

Tot potrivit surselor, bunicul își agresa sexual nepoata și o forța să vizioneze filme pentru adulți.

Polițiștii au efectuat miercuri o percheziție și l-au ridicat pentru audieri pe bărbat.

În prezent, suspectul este cercetat de Serviciul Agresiuni Sexuale, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru infracțiunile de viol și corupere sexuală a minorilor, urmând să fie dispuse măsurile legale.