Joi, 26 Februarie 2026
Adevărul
Discuția aprinsă stârnită de o fotografie în care apar cumpărăturile unei bătrâne: „Vrăjeală ieftină de 2 lei”

Publicat:

O fotografie surprinsă pe banda unei case de marcat dintr-un magazin a devenit virală pe Facebook și a stârnit un val de reacții emoționale. În imagine apar câteva produse: o banană mică, o mandarină, un măr, un morcov, un ardei roșu și un cartof dulce.  

O fotografie surprinsă pe banda unei case de marcat. FOTO: Facebook / Ioana Alexandrina Cirstea
O fotografie surprinsă pe banda unei case de marcat. FOTO: Facebook / Ioana Alexandrina Cirstea

Autoarea postării povestește că, după ce și-a lăsat copilul la grădiniță, a intrat în magazin pentru „niște cumpărături”. În timp ce își punea produsele pe bandă, o altă clientă și-a așezat cumpărăturile foarte aproape de ale ei.

„M-am iritat, recunosc, pentru că nu terminasem. Abia mai aveam loc să le clădesc. Apoi m-am uitat mai atent”, scrie femeia.

Pe bandă erau doar câteva fructe și legume. Privirea i-a fost suficient de lungă încât bătrâna să simtă nevoia să explice: „E înainte de pensie… nu-mi permit mai mult. Am avut poftă de o banană. Iar cartoful dulce… am văzut o rețetă la cuptor și vreau s-o încerc.”

„Nu s-a plâns, nu a dramatizat, nu a acuzat pe nimeni. Părea chiar senină. Dar în seninătatea aceea era ceva care m-a lovit mai tare decât orice revoltă: resemnarea”, a mai scris autoarea.

Mesajul ei a devenit rapid viral, generând sute de comentarii.

„Cum am ajuns aici? În 2026, bătrânii noștri își cumpără o banană. La singular. Pentru că doar atât își permit înainte de pensie”, a adăugat aceasta.

Postarea se încheie cu o reflecție care a fost, la rândul ei, intens citată: „Și poate că adevărata întrebare nu este «cum se cumpără în 2026?». Ci «cum se trăiește?». Pentru că atunci când bunicii noștri ajung să își cumpere pofta la bucată, nu mai vorbim doar despre inflație. Vorbim despre demnitate. Iar demnitatea nu ar trebui să se cântărească la casă.”

În comentarii, reacțiile au fost împărțite. Unii au empatizat și au confirmat că văd tot mai des vârstnici care își permit doar strictul necesar. Alții au pus sub semnul întrebării contextul, sugerând că situația ar putea fi interpretată greșit.

Mulți internauți au sărit în apărarea ideii de a cumpăra „la bucată”, nu din lipsa banilor, ci din dorința de a avea produse proaspete și de a evita risipa alimentară. „Așa cumpăr și eu de ani de zile, nu mai risipesc mâncarea aiurea” sau „De ce să cumpăr cantitate mare când sunt singură? Prefer zilnic produs proaspăt”, sunt câteva dintre păreri. 

În schimb, alții au minimalizat situația: „Dacă este o persoană singură e suficient.” Un alt comentariu a sugerat neîncredere: „Antricotul nu l-a văzut nimeni, este?”, iar cineva a catalogat povestea drept „Vrăjeală ieftină de 2 lei ca să meargă mai departe postarea, să instige fraierii”.

„Trist, dar adevărat. De la zi la zi văd bunici tot mai necăjiți că nu le ajunge pensia pentru nimic”, a scris o persoană, exprimând solidaritate.

