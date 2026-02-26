Dorian Popa, condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare după ce a condus sub influența drogurilor. Decizia este definitivă

Influencerul Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, joi, 26 februarie, pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive. Decizia judecătorilor este definitivă.

Potrivit site-ului Ministerului Justiției pe parcursul unui termen de supraveghere de 2 ani, acesta este obligat să se prezinte la Serviciul de Probațiune Ilfov, să anunțe orice schimbare de locuință sau de loc de muncă și să frecventeze un program de reintegrare socială.

De asemenea, acesta va presta 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității la Primăria Domnești sau la Școala Gimnazială „Gheorghe Corneliu”.

Judecătorii i-au atras atenția că orice nouă infracțiune sau nerespectare a acestor măsuri va duce la revocarea suspendării și executarea pedepsei în regim de detenție. Decizia pronunțată astăzi, 26 februarie 2026, este definitivă.

Dorian Popa a primit, la sfârșitul anului 2024, o pedeapsă de 8 luni de închisoare cu suspendare în dosarul deschis după ce, în 2023, a fost depistat la volan sub influența drogurilor.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu a atacat însă decizia în instanță. Contestația sa se judecă la Curtea de Apel București. După termenul de luni, 19 ianuarie, instanța a stabilit o nouă înfățișare pentru data de 18 februarie.

Dorian Popa este un vlogger și artist român care a devenit celebru în 2011, odată cu rolul lui Andrei Anghel din serialul „Pariu cu viața” și activitatea în trupa Lala Band.

Din 2017, acesta se dedică vlogging-ului, comunitatea sa numărând în prezent 2,41 milioane de abonați, majoritatea copii și adolescenți. Artistul s-a lansat și în afaceri imobiliare cu proiectul „Hâtz Residence” din Domnești, dezvăluind că a investit 500.000 de euro doar pentru achiziția terenului din județul Ilfov.