Joi, 26 Februarie 2026
PSD cere „Uniunii Salvador România" să-l retragă pe Salvador Caragea, „un traseist pensionar special", de la conducerea UM Sadu

Publicat:

PSD a transmis joi, 26 februarie, că solicită USR retragerea de urgență a lui Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice (UM) Sadu, ironizând formațiunea pe care o numește, într-un comunicat oficial, „Uniunea Salvador România”.

Salvador Caragea/FOTO: Silvana Armat
Salvador Caragea/FOTO: Silvana Armat

„Este incalificabil ca un partid care și-a construit platforma politică pe condamnarea pensiilor speciale, a sinecuriștilor și a traseiștilor politici, să promoveze la conducerea unei companii strategice din domeniul Apărării un traseist pensionar special, a cărui singură «competență» pentru poziția respectivă este calitatea de prieten de familie al ministrului Apărării, Radu Miruță”, a transmis PSD într-un comunicat.

PSD susține că USR ar fi politizat o funcție strategică prin numirea unui fost șef de centru chinologic la conducerea unei companii care produce muniție standard NATO, considerând că persoana nu are expertiza adecvată pentru un domeniu esențial apărării.

„În ultimă instanță, astfel de derapaje grave ajung să constituie o vulnerabilitate la adresa securității naționale”, adaugă partidul.

PSD susține că aceasta nu este prima numire controversată din partea USR:

  • „Cofetarul numit în funcția de prefect al Capitalei
  • ⁠ ⁠Managera de păcănele numită în funcția prefect al județului Botoșani
  • ⁠ ⁠Vânzătorul de jucării sexuale ajuns în consiliul de administrație al unei companii din subordinea ministrului Miruță
  • ⁠ Fosta secretară a primarului USR din Bacău, pusă în funcția de prefect al județului
  • ⁠ Jucătorul profesionist de poker și fostul coleg de clasă al ministrului Miruță, numit secretar de stat la Ministerul Economiei
  • ⁠ ⁠Cumnata fostului președinte USR Cătălin Drulă, numită secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene”

În acest context, PSD precizează că va vota împotriva pensionarei speciale propusă de  Uniunea Salvador România pentru funcția de Avocat al Poporului.

Salvador Caragea, numit în funcția de administrator special la UM Sadu

Amintim că ministrul Economiei, Irineu Darău, l-a numit marți, 24 februarie, pe Viorel Salvador Caragea, fost comandant al Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj, în funcția de administrator special la UM Sadu, una dintre fabricile strategice de armament din România.

Viorel Caragea, fost polițist cu un CV impresionant, dar și cu un trecut politic discutabil, a fost ales de ministrul Darău „ținând cont de CV și de rezultatele sale”, după cum a declarat pentru Antena 3 CNN.

Ministrul a precizat că a evaluat experiența sa în poliție, inginerie, management și criminalistică. „Se remarcă și ampla acțiune de arestare a unor hoți de piese de armă chiar de Sadu. Nu am cunoștință de vreo vulnerabilitate a d-lui Caragea și nu discriminez oamenii în funcție de apartenența politică”, a transmis Darău.

Radu Miruță: „Acest om a arestat 17 persoane care furau muniție și bucăți de armament din uzină”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a precizat ulterior că desemnarea lui Caragea a avut la bază experiența acestuia în combaterea infracționalității din fabrică și performanțele profesionale recunoscute în Ministerul Afacerilor Interne, iar activitatea uzinei rămâne sub supravegherea „ochiului vigilent al ministrului”.

 „Acest om a arestat 17 persoane care furau muniție și bucăți de armament din uzină. Mi-a rămas în cap și am plecat mai departe”, a spus Miruță, potrivit cotidianul.

„Omul respectiv a fost de două ori premiat în interiorul Ministerului de Interne ca fiind Polițistul Anului. Mă gândesc că la Ministerul de Interne, unde e concurență între toți polițiștii, nu se dau premiile astea decât dacă se găsesc niște caracteristici în spate”, adaugă Radu Miruță.

Politică

