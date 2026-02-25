Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Promisiunea iubirii, costul epuizării. Fenomenul „dating burnout” explicat

0
0
Publicat:

Dating-ul modern promite opțiuni infinite, dar produce adesea epuizare emoțională. De la „ghosting” la conexiuni superficiale, mulți oameni ajung într-o stare de oboseală emoțională. Experții în relații spun că „dating burnout-ul” este real și din ce în ce mai frecvent în era aplicațiilor.

o femeie si un barbat la intalnire
Sursă foto: Shutterstock

Ai mers la mai multe întâlniri. Ai investit timp, energie și, de fiecare dată, un strop de speranță. Conversațiile au curs, chimia a părut reală, ți-ai permis câteva zile de optimism. Și apoi, aproape fără excepție, totul s-a destrămat - mesajele au devenit din ce în ce mai rare, interesul s-a evaporat sau totul s-a încheiat cu formula pe care o știi deja pe dinafară: „Ești o persoană minunată, dar...". Așa se face că, la un moment dat apare inevitabil întrebarea: „Mai are vreun sens să continui? Oare voi găsi vreodată pe cineva potrivit mie?”

„Oboseala emoțională asociată întâlnirilor romantice este perfect normală și devine din ce în ce mai răspândită”, explică psihoterapeutul de cuplu Kimberly Moffit pentru USA Today.

La rândul său, Carmelia Ray, specialistă în relații, subliniază că arhitectura aplicațiilor - construită în jurul ideii de opțiuni aparent nelimitate – generează frecvent o stare de  suprasolicitare emoțională. Mai precis, iluzia accesului constant la „alternative mai bune” nu produce neapărat satisfacție, ci, paradoxal, accentuează sentimentul de incertitudine și epuizare. Utilizatorii ajung să navigheze într-un spațiu al posibilităților infinite, dar al conexiunilor fragile.

„Dating burnout-ul apare într-un mod similar epuizării profesionale”, explică Ray. „Este momentul în care ai senzația că ai investit energie, timp și disponibilitate emoțională, dar fără rezultate concrete. Continui să depui efort, însă întâlnirile nu mai generează entuziasm, ci oboseală.”

De ce apare dating burnout

Dating burnout-ul nu izbucnește spectaculos și nici nu are o singură cauză ușor de identificat. Este, mai degrabă, rezultatul unei acumulări lente de dezamăgiri și interacțiuni consumatoare de energie emoțională.

Pentru unii, epuizarea apare după mai multe întâlniri care nu duc nicăieri. Pentru alții, factorul decisiv este experiența digitală în sine - un teritoriu unde respingerea devine impersonală, iar incertitudinea, normă, după cum transmit specialiștii. Vorbim despre conversații care se întrerup fără explicații, dispariții bruște, iluzia unor compatibilități care se dovedesc simple artificii de algoritm: toate acestea contribuie, de fapt, la o stare persistentă de oboseală psihică.

În timp, întâlnirile încetează să mai fie percepute drept experiențe plăcute. Ci devin „lucruri de bifat”. Apare acel sentiment familiar că participi la un proces repetitiv, previzibil și, mai ales, obositor. De altfel, specialiștii atrag atenția că unul dintre indicatorii cei mai clari ai „dating burnout-ului” este această schimbare subtilă, dar esențială de perspectivă: momentul în care datingul nu îți mai oferă curiozitate sau entuziasm, ci senzația unei obligații sociale.

„Datingul ar trebui să fie, în mod fundamental, o experiență agreabilă”, explică Ray. „Atunci când observi că entuziasmul dispare, că apare pesimismul sau că mergi la întâlniri fără implicare emoțională reală, este foarte probabil să te confrunți cu o formă de epuizare.”

Impactul avut asupra sănătății mintale

Dating burnout-ul nu înseamnă o simplă oboseală. Este rezultatul unei expuneri prelungite la respingere, incertitudine și interacțiuni fără nicio continuitate - conversații abandonate fără explicații, întâlniri care nu duc nicăieri, compatibilități promise care se evaporă de la o zi la alta. Toate acestea lasă urme, iar specialiștii spun că problema nu este existența dezamăgirilor în sine, ci frecvența cu care se repetă.

Când experiențele frustrante devin regulă și nu excepție, resursele emoționale încep să cedeze treptat. Entuziasmul dispare, răbdarea scade, iar toleranța la incertitudine se erodează pe nesimțite. Datingul nu mai este o experiență socială, ci o sursă de stres. Anxietatea se instalează pe fondul instabilității constante, descurajarea vine din senzația că oricât ai investi nu se întâmplă nimic, iar stima de sine ajunge prinsă, fără să vrei, în ecuația eșecurilor repetate.

În loc să fie tratate ca simple incompatibilități, experiențele negative capătă treptat o semnificație personală: „poate că problema sunt eu, poate că nu sunt suficient/ă, poate că cer prea mult”. Dating burnout-ul nu ne afectează doar dispoziția de zi cu zi, ci și felul în care oamenii ajung să se perceapă pe ei înșiși.

Citește și: 10 alimente bogate în magneziu pentru un somn odihnitor și oase puternice

La această presiune se adaugă iluzia opțiunilor nelimitate. Într-un spațiu în care alternativele par infinite, fiecare respingere este resimțită mai acut, iar fiecare interacțiune capătă un caracter precar. Nimic nu pare stabil, nimic nu pare definitiv, iar datingul încetează să mai fie asociat cu speranța și devine, în schimb, sinonim cu consumul emoțional.

Un rol important îl joacă și așteptările avute față de propriul parcurs. Când datingul este tratat ca un obiectiv cu termen-limită - partenerul găsit cât mai repede, etapele atinse într-un ritm prestabilit - fiecare întâlnire nereușită nu mai este o simplă incompatibilitate, ci încă o dovadă că „nimic nu funcționează". Specialiștii avertizează că această combinație între respingeri repetate, incertitudine constantă și presiune autoimpusă poate amplifica anxietatea, scădea motivația și instala o stare persistentă de epuizare emoțională. „Dating burnout-ul” devine astfel mai mult decât o problemă romantică. Devine o problemă de igienă psihică.

Ce poți face dacă te confrunți cu „dating burnout”

În fine, specialiștii subliniază că această stare nu este neobișnuită și nici definitivă. Există câteva lucruri simple care, odată făcute, pot reduce presiunea emoțională.

1. Concentrează-te pe calitate

Un ritm accelerat al întâlnirilor duce rapid la epuizare. „Selectivitatea poate preveni oboseala emoțională", explică Kimberly Moffit. „Mai puține întâlniri, dar mai bine alese, pot face diferența."

2. Privește fiecare întâlnire ca pe o experiență în sine

Nu orice întâlnire trebuie să ducă undeva pentru a fi cu adevărat valoroasă. „Datingul nu înseamnă doar rezultate, ci și proces", spune Carmelia Ray. „Fiecare experiență îți spune ceva util despre tine și despre ce îți dorești."

3. Clarifică-ți ceea ce cauți

Lipsa unei direcții clare amplifică frustrarea. „Este important să știi ce cauți", continuă Moffit. „Altfel, fiecare întâlnire devine o sursă în plus de confuzie".

4. Ia o pauză când simți că ai nevoie

O perioadă de respiro nu înseamnă automat că ai renunțat să ieși la dating. „Este o modalitate de a-ți reface resursele emoționale", completează Ray, „nu un semn că ai abandonat ideea de a fi cu cineva."

Experții în relații atrag atenția că epuizarea temporară nu trebuie confundată cu lipsa șanselor. „Atitudinea cu care mergi la o întâlnire îi influențează puternic cursul", mai spune ea. „Datingul abordat cu pesimism devine, inevitabil, o povară."

Ce arată cercetările

Un studiu de amploare publicat în revista Computers in Human Behavior în 2025, intitulat „Dating Apps and Their Relationship with Body Image, Mental Health and Wellbeing", a analizat 45 de cercetări dedicate impactului aplicațiilor de dating asupra utilizatorilor. Concluzia lor este dificil de ignorat: aplicațiile de dating au efecte negative reale asupra imaginii de sine, sănătății mintale și stării de bine a celor care le folosesc.

Citește și: Exercițiile care, făcute în fiecare dimineață, pot reduce simptomele de anxietate și depresie

Pare că impactul cel mai mare a fost asupra imaginii corporale. Mai precis, peste 86% dintre studiile analizate au raportat o legătură semnificativă între utilizarea aplicațiilor de dating și o percepție mai negativă asupra propriului corp. Expunerea constantă la fotografii atent selectate și standardele de atractivitate promovate pe aceste platforme îi determină pe utilizatori să se compare cu idealuri greu de atins, ceea ce duce la nemulțumire față de propria înfățișare.

Impactul asupra sănătății mintale este la fel de semnificativ. Aproape jumătate dintre studiile incluse în analiză au identificat asocieri între utilizarea aplicațiilor de dating și simptome precum anxietate, depresie și stimă de sine scăzută. Cercetătorii au atras atenția că respingerea - fie că vine sub forma unui număr mic de match-uri, fie a unui mesaj ignorat sau a unui ghosting brusc - are consecințe directe asupra modului în care oamenii se percep pe ei înșiși.

Un alt factor care amplifică efectele negative este arhitectura platformelor în sine. Swipe-ul continuu, fără o interacțiune reală cu celălalt, funcționează similar cu scrollingul pe rețelele sociale - un comportament asociat, în numeroase studii, cu stări de spirit mai proaste și cu un sentiment accentuat de singurătate. Cu alte cuvinte, cu cât petreci mai mult timp în aplicații, fără să inițiezi conversații, cu atât efectul asupra stării tale psihice tinde să fie mai negativ.

Autorii studiului subliniază că aceste efecte nu sunt inevitabile, dar că platformele au responsabilitatea de a-și regândi designul. Reducerea importanței acordate fotografiilor de profil, limitarea comportamentelor compulsive și moderarea mai strictă a discriminării și abuzurilor ar putea atenua o parte din daunele identificate. Până atunci, spun cercetătorii, utilizatorii ar trebui să fie conștienți de riscurile psihologice pe care le implică folosirea îndelungată a acestor aplicații.

Relații

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
digi24.ro
image
Descoperire incredibilă pe șantierul Autostrăzii Transilvania. Traseul autostrăzii a fost deviat cu aproximativ 50 de metri
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu: Lecția celor 4 ani de război în Ucraina. Ce urmează
gandul.ro
image
Sindicatele din penitenciare, plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan pentru abuz în serviciu – DOCUMENT
mediafax.ro
image
În ce fel a contribuit Alexandru Țiriac la cariera Soranei Cîrstea. Dezvăluirea care va uimi pe toată lumea
fanatik.ro
image
Armata de geți, sarmați, daci, roxolani este în război cu armata dacilor suveraniști: „Nu-s autentici, ne-au murdărit Dacia noastră!”
libertatea.ro
image
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
digi24.ro
image
Ioanițoaia uluit în direct: „Tu te-ai însurat la 16 ani, iar la 32 erai deja bunic! La voi, în familie...”
gsp.ro
image
Scene neverosimile în Champions League: penalty, trei roșii, "remontada" și calificare, în trei minute!
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Blocaj la CCR. Judecătorii nu reușesc să se pună de acord pe motivarea deciziei privind pensiile magistraților
antena3.ro
image
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani
observatornews.ro
image
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
cancan.ro
image
Ministrul muncii: Pensiile cresc cu sume între 160 și 720 lei. Unii pensionari vor avea 2 creșteri de pensie
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Noi reguli pentru pensiile militare. Vârsta de pensionare, modificată
playtech.ro
image
Florin Prunea a divorțat de soția sa, Lidia? Care este, de fapt, adevărul din spatele relației cu actuala iubită
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Daniela, o tânără mamă și soție din Argeș, s-a stins din viață la doar 37 de ani: „La mulți ani ți-am spus acum două zile, iar azi îți spun adio”
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Scandal în Guvern după reforma administrativă. Angajații Executivului cer anchetarea penală a premierului și a ministrului Dezvoltării
mediaflux.ro
image
Ioanițoaia uluit în direct: „Tu te-ai însurat la 16 ani, iar la 32 erai deja bunic! La voi, în familie...”
gsp.ro
image
Alerga pe malul Dâmboviței și a văzut ceva în apă. Ce a făcut apoi a emoționat mii de oameni: "Ai fost îngerul lui!"
actualitate.net
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
click.ro
image
Trei zodii norocoase după 1 martie! Destinul acestor nativi se schimbă cu 180 de grade la începutul primăverii
click.ro
image
Mierea de albine e sau nu de post? Cum ne dăm seama dacă e naturală sau contrafăcută? Testul rapid al lui Dorel Vișan, care e și apicultor: „Când curge ca apa...”
click.ro
Margot Robbie în The Wolf Of Wall Street foto profimedia 0183328758 jpg
Mare amatoare de senzații tari, o actriță de top s-a lăsat „biciuită până la extaz”. Confesiunile ei ne fac să ne înfiorăm!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Tzedun la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China, la 3 iunie 1971 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 3/1971)
Tunul de calibrul 100 mm și înfometarea românilor după 1975
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Ținta zilnică de proteină: necesitate reală sau panică nutrițională? Adevărul pe care fitness-ul de pe social media îl simplifică excesiv
oua, foto shutterstock jpg
Sport și Nutriție
9 cărți care te pot ajuta să procesezi traumele emoționale vechi
Pixabay jpg
Consiliere
Video Când banii devin o problemă de sănătate mintală și nu doar o grijă normală. Specialist: „Asta blochează orice formă de acțiune"
pexels mikhail nilov 6964105 jpg
Mindset
Cum pot da roade antrenamente. Planul de 4 zile care elimină complet improvizația la sală sau acasă
exercitii banda alergare sala de sport aerobic shutterstock
Sport și Nutriție
Video Relația noastră cu banii nu începe cu primul salariu. Psiholog: „Vine din povești vechi, transmise din generație în generație”
pexels karola g 7680366 jpg
Consiliere
Exercițiile care, făcute în fiecare dimineață, pot reduce simptomele de anxietate și depresie
1 armonie yoga shutterstock 374400103 jpg jpeg
Mindfulness

Știrile adevarul.ro

Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
cia substante jpg
SUA 23:20
Diana Buzoianu, după numirea făcută de ministrul Economiei la fabrica de armament Sadu: „Sunt ferm convinsă că domnul Darău va analiza foarte atent”
Diana Buzoianu FOTO gov.ro
Politică 23:15
Trump l-a decorat cu Medalia de Onoare pe unul dintre piloții răniți în raidul din Venezuela. Noi detalii despre confruntarea cu forțele lui Maduro
Trump l a decorat cu Medalia de Onoare pe unul dintre piloții răniți în raidul din Venezuela FOTO EPA EFE jpg
SUA 22:59
Ilie Bolojan se află în vizită la Bruxelles. Premierul s-a întâlnit cu europarlamentari români
Bolojan Bruxelles FOTO Guvernul României
Politică 22:55
Cât a costat deplasarea președintelui Nicușor Dan în SUA. Administrația Prezidențială a dezvăluit cifrele
Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace FOTO AFP
Politică 22:37
Musk lansează o acuzație gravă la adresa președintei Mexicului după uciderea lui El Mencho. Replica lui Sheinbaum
Președinta Mexicului Claudia Sheinbaum fotp epa efe jpg
În lume 22:12
Zelenski a vorbit la telefon cu Trump, cu o zi înainte de discuțiile de la Geneva
Trump și Zelenski la Mar-a-Lago FOTO Profimedia
Europa 22:02
Zgomotul traficului pe timp de noapte ar putea crește colesterolul, arată un nou studiu european
trafic, foto shutterstock jpg
Magazin 22:00
Horoscop joi, 26 februarie. Berbecii trebuie să fie mai responsabili financiar, iar Fecioarele au parte de tensiuni în relație
horoscop 17 martie webp
Evenimente 21:59
Romsilva se află „la un pas” de reorganizare, anunță ministrul Mediului. „Directorii direcțiilor silvice regionale vor da concurs”
Dana Buzoianu – Ministerul Mediului FOTO gov.ro
Politică 21:50
Marcel Ciolacu îl atacă pe Bolojan după petrecerea de la Ploiești: „S-a grăbit să sărbătorească tăierile într-un local de lux”
Premierul marcel Ciolacu si a dat demisia 4 mai 2025 Foto Inquam Photos Octav Ganea (7) jpg
Politică 21:36