Primul apartament în Sibiu: ce trebuie să știi înainte să spui DA

Publicat:

Cumpărarea primului apartament este una dintre cele mai mari decizii financiare pe care le iei. Și tocmai de aceea este și una dintre cele mai ușor de ratat, nu din lipsă de interes, ci din lipsă de informații corecte la momentul potrivit.

Entuziasmul primelor vizionări, presiunea unui vânzător grăbit sau teama că „îl ia altcineva" pot duce la decizii luate prea repede, pe criterii greșite. Dacă ești la început de drum și cauți apartamente in Sibiu de vanzare, câteva lucruri pe care le știi dinainte îți pot economisi timp, bani și regrete.

Bugetul real față de bugetul dorit

Primul pas, înainte de orice vizionare, este să știi exact cu cât poți cumpăra, nu cu cât ți-ai dori. Sunt două cifre diferite și confundarea lor este sursa celor mai multe frustrări în procesul de cumpărare.

Dacă accesezi un credit ipotecar, bugetul tău nu este suma maximă pe care banca ți-o aprobă. Este acea sumă la care rata lunară rămâne confortabilă și în scenarii mai puțin favorabile, o rată mai mare a dobânzii, o cheltuială neprevăzută, o perioadă cu venituri mai mici. Regula generală recomandată de consilierii financiari este ca rata să nu depășească 30% din venitul net lunar. Pornind de aici, știi concret în ce interval de preț cauți.

La suma de achiziție se adaugă costurile pe care mulți cumpărători la primul apartament nu le anticipează corect: comisionul agentului imobiliar, taxele notariale, impozitul pe tranzacție, eventualele costuri de renovare sau mobilare și fondul de rezervă pentru primele luni. Toate acestea pot reprezenta între 5% și 10% din prețul apartamentului, o sumă care trebuie să existe separat față de avansul pentru credit.

Compartimentarea — mai importantă decât suprafața

Mulți cumpărători la primul apartament se uită în primul rând la numărul de camere și la suprafața totală. Sunt criterii relevante, dar nu spun tot. Un apartament de 55 de metri pătrați bine compartimentat este mai funcțional decât unul de 65 de metri pătrați cu un hol inutilizabil, un dormitor care nu încape un pat dublu confortabil sau o bucătărie separată de living printr-un perete care blochează lumina naturală.

Când vizitezi un apartament, gândește-te concret cum arată viața de zi cu zi în el. Unde stă o canapea, unde intră un birou dacă lucrezi de acasă, cum se circulă între camere când sunt două persoane în apartament în același timp. Planul de compartimentare îți spune lucruri pe care fotografiile nu le arată niciodată.

Un detaliu pe care puțini îl verifică la prima vizionare este suprafața utilă față de suprafața totală. Balcoanele, logiile și cotele din spațiile comune sunt incluse uneori în suprafața totală afișată în anunț, dar nu contribuie în mod real la spațiul locuibil. Cere planul apartamentului și verifică suprafața utilă efectivă înainte să compari prețuri între proprietăți diferite.

Etajul — compromisuri pe care le faci conștient

Etajul nu este o preferință strict estetică, are consecințe practice pe care le simți zilnic. Parterul și primul etaj sunt mai expuse zgomotului stradal, umezelii și, în unele cazuri, problemelor de securitate. Ultimul etaj poate aduce priveliște și liniște, dar și riscul infiltrațiilor dacă terasa blocului nu este întreținută corect, și costuri de încălzire mai mari iarna.

Etajele intermediare sunt în general cele mai echilibrate, dar și cele mai căutate, ceea ce se reflectă uneori în preț. Dacă optezi pentru parter sau ultimul etaj ca să te încadrezi în buget, asigură-te că ai verificat în prealabil starea blocului și că știi exact ce compromis faci.

Accesul la lift este un alt factor care contează mai mult pe termen lung decât pare la prima vedere. La 30 de ani, patru etaje pe scări par un detaliu minor. La 50 de ani, cu bagaje sau cu o perioadă de recuperare după o accidentare, devin o problemă reală.

Orientarea — lumina naturală schimbă tot

Un apartament orientat spre sud sau sud-vest are lumină naturală mare parte din zi, se încălzește mai ușor iarna și creează o atmosferă complet diferită față de unul orientat spre nord. Diferența nu se simte în fotografii, se simte în vizionare, mai ales dacă o faci dimineața sau la prânz când soarele este sus.

Orientarea influențează și costurile de întreținere. Un apartament cu expunere bună la soare are costuri de încălzire mai mici iarna și, cu o ventilație corectă, se răcește mai ușor vara fără aer condiționat. Pe termen lung, sunt economii reale.

Dacă apartamentul este orientat spre o curte interioară sau spre un zid al unui bloc vecin, verifică ce lumină naturală intră efectiv în camerele principale, nu doar în baie sau hol. Este un detaliu care nu apare în anunț, dar care influențează masiv confortul zilnic.

Blocul — nu cumperi doar apartamentul

Când cumperi un apartament, cumperi și blocul în care se află. Starea față adei, a acoperișului, a scărilor comune, calitatea instalațiilor și modul în care este administrată asociația de proprietari sunt factori care îți influențează direct confortul și costurile pe termen lung.

Un bloc nereabilitat termic are costuri de încălzire semnificativ mai mari. Un bloc cu probleme la instalația de apă sau canalizare îți poate crea neplăceri repetate indiferent cât de bine este renovat apartamentul în interior. Întreabă despre fondul de rulment al asociației, despre eventualele lucrări planificate și despre istoricul problemelor comune. Sunt întrebări pe care puțini cumpărători la primul apartament le pun, dar care fac diferența dintre o achiziție liniștită și una cu surprize constante.

Concluzie

Primul apartament este o decizie care te însoțește mulți ani. Bugetul real, compartimentarea funcțională, etajul potrivit, orientarea și starea blocului sunt criterii care contează mai mult decât finisajele proaspete sau mobila inclusă în preț. Ia-ți timp să înțelegi ce cumperi înainte să alegi.

Apartamentele în Sibiu de vânzare sunt diverse ca tip, zonă și preț, iar o alegere făcută cu cap de la început îți garantează că prima ta achiziție imobiliară este una de care ești mulțumit pe termen lung.

