Accident teribil în Mureș: un microbuz cu 11 persoane s-a răsturnat în șanț. Toți pasagerii au ajuns la Urgențe

Un microbuz s-a răsturnat joi, 26 februarie, într-un şanţ pe Valea Sânpetru, județul Mureș. Toți cei 11 ocupanți ai vehiculului au ajuns la UPU Târgu Mureş, majoritatea fiind încadraţi în cod galben medical.

„Toate victimele au fost transportate la UPU Târgu Mureş. Şase victime, dintre care cinci cod galben şi una cod verde, au fost preluate de trei ambulanţe SMURD. Alte trei victime cod galben au fost transportate cu autospeciala pentru transport personal şi victime multiple, iar două victime cod galben au fost transportate cu ambulanţa de Terapie Intensivă Mobilă SMURD”, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş, potrivit Agerpres.

Potrivit ISU Mureş, din microbuz s-au autoevacuat 11 persoane, care au fost evaluate la faţa locului de către echipajele medicale.

La accident au intervenit pompierii militari de la Secţia Sărmaşu și Punctul de Lucru Râciu, trei ambulanțe SMURD (inclusiv una de terapie intensivă mobilă), două autospeciale de intervenție, trei ambulanțe SAJ și o autospecială pentru transport victime multiple cu medic și asistent de la UPU SMURD Târgu Mureș.

La fața locului au fost prezenți și trei paramedici de la Centrul de Formare pentru Descarcerare și Asistență Medicală de Urgență.

Codul galben medical (sau Nivelul II - Critic) reprezintă o situaţie de urgenţă serioasă, care necesită atenţie medicală rapidă, dar care nu implică, în momentul triajului, un pericol imediat de moarte (resuscitare).