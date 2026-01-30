Ce spun specialiștii despre căderea părului la vârsta de 30 de ani

Pentru tot mai multe femei trecute de 30 de ani, căderea părului începe să pară aproape firească. Discuțiile despre minoxidil, apă de rozmarin sau leacuri băbești cu ceapă și ulei de măsline au ajuns pe ordinea zilei. În paralel, sănătatea scalpului a intrat oficial pe radarul industriei de beauty, cu terapii precum exozomi, HydraFacial pentru scalp sau PRP, semn că vorbim despre un fenomen mai amplu decât o simplă problemă estetică.

„Femeile de treizeci și ceva de ani se confruntă adesea cu schimbări hormonale, deficiențe nutriționale, cădere a părului indusă de GLP-1 și probleme inflamatorii ale scalpului, pe fondul stilului de viață modern. Adăugați la acestea coafurile foarte strânse și tratamentele termice sau chimice agresive, iar foliculii de păr ajung sub un stres fără precedent”, explică dr. Joyce Park, dermatolog, pentru Forbes.

Stresul, hormonii și stilul de viață modern

Factorii sunt concreți, spun specialiștii, iar stresul apare aproape constant în ecuație. „Multe femei cu joburi solicitante, aflate în perioada postpartum sau care urmează tratamente cu GLP-1 dezvoltă efluviu telogen, o afecțiune în care stresul împinge firele de păr prematur în faza de cădere. Am văzut același lucru în pandemie, cu pierderi masive de păr, zilnic”, spune dermatologul Joyce Park.

Pe lângă acest tip de cădere accelerată, dermatologul observă tot mai frecvent că subțierea părului începe să apară la vârste mai mici, pe fond genetic, inflamator și comportamental. Coafurile agresive, tratamentele termice repetate și ritmul de viață își spun cuvântul. Nici scalpul nu scapă: spălatul excesiv, dar și lipsa unei clătiri corecte a acestuia pot întreține inflamația și pot destabiliza mediul în care cresc firele de păr.

Pentru multe paciente, primul instinct este să dea vina pe placa de păr sau pe coafurile strânse. Însă, spune dr. Angel Aguado, medic la SHA Spain, cauza este rareori strict cosmetică.

„Toți acești factori lasă o urmă în... păr”, explică Aguado. „De aceea, un set complet de analize de sânge este esențial. Nu doar teste de bază, ci și fier și feritină, vitamine precum B12 și D, zinc, funcția tiroidei și, în unele cazuri, hormoni sexuali. Părul reflectă adesea echilibrul intern. Așa că, înainte de orice tratament, trebuie să înțelegem dacă există o problemă micro-nutrițională sau medicală în spatele a ceea ce vedem pe scalp.”

Ce spun medicii că merită verificat

Un alt obstacol major rămâne diagnosticul greșit. Deși alopecia asociată stresului este frecventă, ajunge adesea să fie pusă în cârca tuturor formelor de cădere a părului.

„În tricologie există peste 100 de diagnostice diferite, iar unele pot arăta foarte asemănător la suprafață, deși prognosticul și tratamentul sunt complet diferite. Văd adesea alopecie cicatricială, afecțiuni inflamatorii sau cădere cronică etichetate greșit ca simplă pierdere de păr de tip masculin sau feminin”, spune Aguado, citat de Forbes. La fel de des este ignorat scalpul ca organ în sine. Psoriazisul, dermatita seboreică sau alte boli inflamatorii locale sunt subestimate, deși pot fi cheia înțelegerii și tratării corecte a problemei.

Citește și: 10 alimente bogate în magneziu pentru un somn odihnitor și oase puternice

Înainte de a investi în terapii cu lumină roșie, suplimente sau seruri promovate agresiv online, merită făcut un pas înapoi, atrag atenția specialiștii. O analiză de scalp realizată de un tricolog certificat și un set complet de analize de sânge pot face diferența dintre un tratament la întâmplare și unul cu șanse reale de succes.

Pentru că, deși soluțiile cosmetice pot ajuta temporar, fără să înțelegi ce se întâmplă în organism, tratezi doar simptomul.

În fond, firul de păr funcționează ca un barometru al echilibrului intern. Când hormonii, nutrienții, somnul și stresul ies din sincron, scalpul este printre primele locuri unde apar semnele. Asta explică de ce, pentru tot mai multe femei tinere, căderea părului nu mai este un episod izolat, ci un semnal de alarmă al unui stil de viață care cere ajustări serioase.

Părul, ca indicator al echilibrului intern

Amintim că, de curând, medicul american Mark Hyman atrăgea atenția că genetica explică doar o parte din povestea căderii părului. Potrivit acestuia, nivelurile constant ridicate de insulină, asociate cu dietele bogate în zahăr și carbohidrați rafinați, pot crea un dezechilibru metabolic care favorizează activitatea hormonilor androgeni. În acest context, enzima 5-alfa-reductază poate crește producția de dihidrotestosteron (DHT), hormonul direct implicat în subțierea progresivă a firului de păr și apariția alopeciei androgenetice.

Hyman susținea faptul că excesul de greutate și acumularea de grăsime abdominală influențează nivelurile hormonale atât la femei, cât și la bărbați. Procesul este determinat, în mare parte, de sensibilitatea individuală la DHT, un derivat al testosteronului. „DHT se leagă de receptorii din foliculii de păr și îi micșorează în timp, ceea ce duce la subțierea firului de păr sau la pierderea lui”, explică medicul.

Totuși, DHT nu acționează singur. Dezechilibrele hormonale, rezistența la insulină, inflamația, deficiențele nutriționale și sensibilitățile alimentare joacă toate un rol esențial, subliniază Hyman. La femei, afecțiuni precum sindromul ovarelor polichistice duc frecvent la niveluri crescute de hormoni androgeni, inclusiv DHT, ceea ce provoacă atât subțierea părului de pe scalp, cât și creșterea nedorită a părului pe față.

Un element central în această ecuație este insulina. „Rezistența la insulină și obezitatea sunt principalii factori care duc la dezechilibre hormonale, atât la femei, cât și la bărbați”, spunea medicul. Grăsimea abdominală favorizează inflamația și dominanța androgenică - acel exces de hormoni masculini.

Stresul cronic crește nivelul de cortizol, care afectează direct foliculii de păr. Privarea de somn este, la rândul ei, o formă de stres. Alimentația deficitară, în special consumul excesiv de zahăr, amidon și alimente ultraprocesate, joacă un rol major. Deficitul de zinc este un alt factor important, pentru că zincul inhibă natural enzima 5-alfa-reductază. De asemenea, deficiențele de fier, chiar și în absența anemiei, pot provoca căderea părului, nivelul feritinei ideal fiind peste 45. De asemenea, și deficitul de proteine își are contribuția sa.

Colagenul, zincul, vitamina D, biotina și vitamina B12 sunt esențiale pentru sănătatea părului, iar deficiențele sunt larg răspândite..

În fond, firul de păr funcționează ca un barometru al echilibrului intern. Când hormonii, nutrienții, somnul și stresul ies din sincron, scalpul este printre primele locuri unde apar semnele. De aceea, pentru tot mai multe femei tinere, căderea părului începe să fie mai mult decât un episod trecător: devine un semnal de alarmă al unui stil de viață care cere ajustări reale, din interior spre exterior.