Ciucu nu mai vrea șanțuri în asfaltul proaspăt turnat: „Nu e posibil să finalizăm investiții, iar voi să veniți imediat să spargeți”

Primăria Capitalei anunță că pune capăt situațiilor în care străzile proaspăt asfaltate sau spațiile verzi recent amenajate sunt distruse la scurt timp de intervențiile companiilor de utilități. Primarul Ciprian Ciucu le cere un mod de lucru coordonat și planificat, astfel încât investițiile publice să nu mai fie afectate.

„Torni asfalt proaspăt, amenajezi spații verzi și te trezești că vine vreo companie de utilități și sparge, sapă, distruge tot. Punem STOP! Și învățăm să lucrăm coordonat planificat, stabilit cu mult timp înainte lista de investiții. Nu ne batem joc de banii publici și nu creăm disconfort comunității la nesfârșit”, se arată pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului București.

„Este obligatoriu să învățați să vă coordonați cu lucrările Primăriei Capitalei, cu primăriile de sector”

Primarul general le-a explicat reprezentanților companiilor de utilități publice cum vor lucra de acum înainte pe străzile din București.

„Trebuie să aveți un grafic de lucrări, un program de investiții făcut deja pentru 2027-2028. Pentru anul în curs este deja târziu, dar evident că sunt interesat să știu și ce v-ați planificat în această vară, în toamnă. Este obligatoriu să învățați să vă coordonați cu lucrările Primăriei Capitalei, cu primăriile de sector. Nu e posibil ca noi să finalizăm investiții, iar dumneavoastră să veniți la scurt timp și să spargeți", le-a transmis Ciprian Ciucu.

Edilul le-a pus în vedere celor care au tehnică, cabluri închise în acele cutii stradale, să le curețe de afișe, de graffiti și să le întrețină.

„Altfel, vin amenzi. La fel vor fi sancționați și cei care «readuc la starea inițială» în bătaie de joc. Lucrările trebuie să se facă cu simț de răspundere, cu respect pentru oameni”, a precizat Primăria.

La discuții au participat reprezentanți ai Apa Nova, Distrigaz, Rețele Electrice România, Netcity Telecom, Termoenergetica, Compania de Iluminat Public, Administrația Străzilor, Energetica Servicii, STB.