Răzvan Burleanu și-a dezvăluit salariul de la FRF. Selecționerul încasează de patru ori mai mulți bani

Băcăuanul Răzvan Burleanu (41 de ani) conduce Federația Română de Fotbal din anul 2014, după ce a venit de la minifotbal.

Burleanu a declarat că primește lunar suma de 6.000 de euro din partea Federației Române de Fotbal. Această sumă crește datorită bonusurilor și diurnelor.

„FIFA plătește cei 250.000 de dolari anual pentru postul de membru în consiliul FIFA, însă ce trebuie să clarificăm este că Federația Română de Fotbal îmi oferă un salariu în jur de 6.000 de euro. Niciodată nu am avut un obiectiv în ceea ce privește acest aspect financiar. De ce? Pentru că am crescut într-o familie în care părinții mei mi-au oferit tot.

Mult mai mult am fost interesat să fac lucrurile cât mai bine în domeniul în care activez și în continuare vă asigur că aceasta este singura mea misiune. Noi, la finalul anului 2024, am reușit să ne triplăm veniturile în ultimii 11 și atingem venituri în valoare de 43 de milioane de euro", a declarat Răzvan Burleanu, conform golazo.ro.

Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) încasează din salariul de la FRF suma de 25.000 de euro pe lună.

„(n.r. ce salariu are la naționala României) Nu vă spun. E umilitor dacă vă spun. Aș vrea să mai spun ceva. Mi s-a reproșat că la conferințele de presă nu vorbesc. Eu vorbesc pentru absolut toată lumea. Nu răspund la întrebări care nu-și au rostul. Nu vreau să se nască polemici. Eu vreau să fiu clar și să argumentez. Nu pot să dau suporterilor lucruri false, negândite”, a spus Mircea Lucescu, la Fanatik.