Domeniile de activitate care caută cu disperare angajați și sectoarele care au apăsat frâna

Piața muncii din România este marcată de un paradox: deși numărul total de anunțuri de angajare a scăzut cu 10% față de anul trecut, sunt câteva domenii în care angajatorii au nevoie de mult mai mulți salariați, ceea ce a făcut să crească numărul de poziții scoase în piață, în unele cazuri fiind vorba chiar de o dublare a joburilor disponibile. În timp ce domenii precum Retailul și Call-center-ul stagnează, sectorul Asigurărilor și cel Financiar-Bancar devin noii magneți de personal, cu o dublare a locurilor de muncă scoase la bătaie în primele luni ale anului.

Aproape 50.000 de joburi au fost postate pe una dintre cele mai cunoscute platforme de recrutare de la începutul anului, numărul fiind cu aproape 10% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut.

„Chiar dacă la nivelul întregii economii se observă un ușor recul față de 2025, sunt și domenii care au crescut numărul de poziții scoase în piață, în unele cazuri fiind vorba chiar de o dublare a joburilor disponibile”, a informat eJobs, precizând că este vorba, în primul rând, despre asigurări, unde se înregistrează o creștere de 100% a locurilor de muncă postate din ianuarie și până acum – 4.600 de joburi versus 2.300 în 2025.

Al doilea domeniu cu o evoluție semnificativă este financiar / bancar, cu un plus de 58% comparativ cu primele două luni și jumătate ale anului trecut. Angajatorii din acest sector au postat aproape 7.000 de locuri de muncă anul acesta.

Creșteri mai mici, dar importante în actualul context de piață, au mai fost marcate de transport / logistică (5.500 de joburi și un plus de 13% versus anul trecut), turism (5.700 de joburi și un plus de 7,5%), industria alimentară (6.500 de joburi și un plus de 7,4%), energie (1.700 de joburi și un plus de 5%) sau construcții (4.600 de joburi și un plus de 1%).

„Avem o dinamică evolutivă evidentă în aceste domenii, unele dintre ele fiind chiar piloni puternici în recrutare în fiecare an, precum transport / logistică, industria alimentară, turism și construcții, dar și sectoare care nu vin, în mod tradițional, cu volume uriașe de deschideri, dar pentru care există acum o nevoie sporită de candidați, cum este cazul asigurărilor și companiilor din energie”, a declarat Roxana Drăghici, reprezentantul platformei de recrutare.

Retailul, serviciile și call-center-ul stagnează

Sunt, pe de altă parte, și domenii gigant, precum retailul, serviciile sau call – center / BPO care se află într-o fază de plafon și care nu au operat schimbări majore în recrutare raportat la tabloul anului trecut. „În aceste zone, vorbim mai degrabă despre un comportament staționar sau chiar de ușoare scăderi, de aproximativ 10%, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Ne așteptăm, în schimb, să vedem o evoluție în retail, în HoReCa și în turism începând cu al doilea trimestru al anului pentru că se apropie sezonul cald și crește nevoia de candidați pentru aceste industrii”, completează Roxana Drăghici.

Aplicările, în schimb, au crescut în toate domeniile de activitate, însă cel mai mult în retail, servicii, financiar – bancar și turism. 3,1 milioane de aplicări au fost înregistrate în ianuarie, februarie și martie, până la acest moment, numărul fiind cu 24% mai mare decât în 2025.

Indiferent de domeniu și de evoluția față de anul trecut, la nivelul întregii piețe, cele mai multe locuri de muncă s-au adresat candidaților entry level (0 – 2 ani de experiență), mid level (2 – 5 ani de experiență), celor care nu au deloc experiență și abia apoi seniorilor și specialiștilor cu mai mult de 5 ani de experiență și managerilor.

Modificări s-au mai observat nu doar în ceea ce privește sectoarele de activitate, ci și orașele pentru care s-au făcut angajări.Chiar dacă Bucureștiul și marile orașe rămân în continuare motoarele principale ale recrutării, în condițiile în care mai mult de jumătate din oferta totală de locuri de muncă din acest început de an a fost concentrată în Capitală, Cluj – Napoca, Iași, Ilfov și Brașov, a existat o dinamică interesantă în orașele de talie medie, care au avut o cerere de candidați mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Vorbim aici despre orașe precum Constanța, Sibiu, Târgoviște sau Buzău, unde am avut mai multe locuri de muncă disponibile la acest început de an. Și Brașovul a avut o evoluție, chiar cea mai mare la nivel de țară, de 34%, evoluție care îl plasează pe locul al doilea, după București, în clasamentul cu cele mai multe joburi postate de la 1 ianuarie și până acum”, punctează Roxana Drăghici.

