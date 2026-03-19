Theodor Stolojan, la „Interviurile Adevărul” - Cum poate Guvernul să stăvilească șocul scumpirii carburanților

Fostul premier Theodor Stolojan, fost lider al PNL, vorbește joi, de la ora 13.00 la „Interviurile Adevărul” despre bugetul României din acest an, oferind câteva sugestii care ar putea ajuta Guvernul să reziste presiunii legate de scumpirea carburanților.

Printre temele ce vor fi abordate se numără bugetul pe 2026, scumpirea accelerată a carburanților din ultimele săptămâni, dar și posibile sfaturi pentru actualul premier Ilie Bolojan.

În urmă cu o săptămână, Theodor Stolojan avertiza că reducerea accizelor la carburanți, în contextul scumpirilor accelerate, ar fi o măsură greșită și riscantă pentru stabilitatea financiară a României. Fostul premier a explicat că statul trebuie să își concentreze resursele pe sprijinirea categoriilor vulnerabile, nu pe intervenții generalizate.

Stolojan a subliniat că România se află într-o situație bugetară dificilă, în care deficitul trebuie redus, nu extins. În opinia sa, statul ar fi avut mai multă flexibilitate dacă deficitul ar fi fost ținut în limitele de 3%, nu la actualele niveluri.

Theodor Stolojan (n. 24 octombrie 1943, Târgoviște) este un economist și politician român de marcă, prim-ministru al României între septembrie 1991 și noiembrie 1992. Fost președinte PNL și fondator al PLD, ulterior PDL, a fost europarlamentar (2007-2019) și profesor universitar, având un rol cheie în tranziția economică a țării.

Acesta a ajuns premier imediat după Mineriada din septembrie 1991, care a condus la căderea guvernului Petre Roman.

Stolojan a rămas în istorie și prin momentul retragerii din cursa pentru președinție, în 2004, când Traian Băsescu, partenerul său de coaliție, începea să plângă. Momentul a devenit unul foarte cunoscut sub denumirea de „dragă Stolo”, așa cum și-a început Traian Băsescu anunțul la acel moment, nu numai din cauza faptului că fostul președinte a vorbit cu lacrimi în ochi.

Fostul premier și șef PNL, Theodor Stolojan, a relatat, în 2023, într-un interviu pentru Adevărul Live motivele care au dus la retragerea sa din cursa alegerilor prezidențiale din 2004.