«Nu știu dacă ce învăț e suficient» — Ce spun 600 de medici rezidenți despre pregătirea pentru examenul de specialitate

„Nu știu dacă ce învăț e suficient sau pierd timpul cu detalii inutile.” Nu e o confesiune izolată. E un răspuns care revine constant într-un sondaj pe 605 medici rezidenți din peste 55 de specialități, realizat de echipa Grile-Specialitate.ro între noiembrie 2025 și martie 2026. Iar când pui cifrele cap la cap, tabloul e mai complex decât o singură frustrare.

Rezultatele oferă o imagine surprinzător de detaliată a modului în care tinerii medici din România se pregătesc pentru examenul de specialitate — și a obstacolelor cu care se confruntă.

Nu resurse le lipsesc. Ci direcție.

Întrebați care este cea mai mare dificultate în pregătire, rezidenții nu au indicat lipsa materialelor sau a bibliografiei. Cel mai frecvent răspuns, cu 29%, a fost „Nu știu ce să prioritizez din materie." Urmează retenția scăzută a informației — 21% simt că uită rapid ce au învățat —, lipsa timpului real pentru studiu (20%) și dificultatea de a menține un ritm constant (17%).

Când au fost întrebați ce le lipsește cel mai mult pentru a progresa, 32% au indicat nevoia unui plan clar, adaptat nivelului lor. Pe termen lung - cel mai frecvent răspuns din întregul sondaj. Alte nevoi frecvent menționate: motivație și disciplină pe termen lung (16%), rezumate din materie (11%) și un cadru extern care să le mențină constanța (9%).

Întrebați ce i-ar ajuta concret în următoarele 2-3 luni, rezidenții au cerut structură clară de lucru pe săptămâni (26%), grile (20%), rezumate din materie (17%) și ghidaj privind ce este suficient și ce este pierdere de timp (14%).

„Copilul", „gărzi", „m-am săturat de examene"

Răspunsurile deschise completează tabloul statistic cu o sinceritate care nu poate fi cuantificată. Întrebați care este cel mai mare obstacol emoțional legat de examen, rezidenții au scris, printre altele: „volumul enorm de materie", „oboseala", „frica de eșec", dar și „copilul", „gărzi", „m-am săturat de examene" sau „șomajul de după".

Nu vorbim doar despre un examen. Vorbim despre un moment de viață în care un profesionist de peste 30 de ani, integrat în câmpul muncii, cu gărzi epuizante și adesea cu responsabilități familiale, trebuie să găsească timp și energie pentru a studia materie de mii de pagini. Timpul de studiu s-a comprimat de la ore întregi la ferestre de 15-30 de minute — în pauzele dintre pacienți sau seara târziu, după gardă.

De unde își iau informațiile

Într-un context marcat de modificări legislative privind formatul examenului de specialitate, rezidenții apelează predominant la surse informale. Principala sursă de informare declarată sunt colegii mai mari (36%), urmați de grupurile private de WhatsApp și Facebook (20%). Doar 1 din 5 rezidenți (21,8%) consultă site-uri oficiale ale Ministerului Sănătății sau ale universităților de medicină.

36,9% dintre respondenți au declarat direct: nu au aflat nimic clar despre cum va arăta examenul din specialitatea lor.

Diferențele pe segmente sunt semnificative. Rezidenții cu examen în 2028 sau mai târziu se bazează și mai mult pe rețeaua informală — 47,4% se informează de la colegi mai mari, iar accesarea surselor oficiale scade la doar 8,8%.

Ce cer de la un instrument de pregătire

Respondenții au fost întrebați ce funcționalități ar considera utile într-o platformă dedicată pregătirii pentru specialitate. Cele mai solicitate: sinteze din materie (61,7%), grile online (61,2%), simulări de examen (49,1%), mindmap-uri vizuale (26,4%) și calendar de învățare personalizat (24%).

Un pattern apare când datele sunt segmentate pe anul examenului. Rezidenții cu examen în 2026 — 56% din eșantion — pun accent pe grile și rezumate, instrumente de recapitulare rapidă. Cei cu examen în 2027-2028 solicită mai des instrumente de planificare pe termen lung: calendare structurate și clasamente comparative cu alți candidați.

Materia rămâne aceeași, indiferent de format

Aproape 13% dintre respondenți au menționat incertitudinea privind formatul examenului ca principal obstacol emoțional. „Nu se știe cum va fi" revine constant în răspunsurile deschise.

„Ce am observat din datele acestui sondaj este că rezidenții care se concentrează pe stăpânirea materiei din bibliografie, nu pe anticiparea formatului, au o pregătire mai structurată și un nivel de anxietate mai scăzut. Indiferent dacă examenul va fi tip grilă sau sinteză, fundamentul rămâne același: cunoașterea profundă a bibliografiei oficiale", explică dr. Mihai Voinea, cofondator Grile-Specialitate.ro.

Platforma Grile-Specialitate.ro, lansată pe 17 februarie 2026, acoperă în prezent 51 de specialități (parțial sau total) din cele 70 existente la nivel național pentru medicină, farmacie și medicină dentară. Instrumentele disponibile — rezumate structurate pe capitole din bibliografia oficială, mindmap-uri vizuale, grile cu explicații din sursă și flashcard-uri — sunt concepute să funcționeze complementar: rezumatele oferă macro-structura necesară unei lucrări de sinteză, mindmap-urile construiesc arhitectura vizuală a subiectului, iar grilele și flashcard-urile fixează detaliile prin testare activă.

Platforma poate fi testată gratuit pe Grile-Specialitate.ro.

