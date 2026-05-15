Theodor Stolojan îl susține pe premierul Bolojan: „România are nevoie de el acum”. Critici la adresa „camarilei politice” din instituțiile statului

Fostul premier Theodor Stolojan a declarat că Ilie Bolojan trebuie să rămână una dintre figurile centrale ale Partidului Național Liberal, în ciuda mesajului lansat recent de Traian Băsescu, care sugerase că liberalii ar trebui să facă loc unei alte variante de conducere, precum Dan Motreanu.

Comentând afirmațiile fostului președinte, Stolojan a recunoscut meritele europarlamentarului liberal, dar a subliniat că actualul context politic impune menținerea lui Bolojan în prim-plan.

„Toată stima pentru domnul Motreanu. Într-adevăr, domnul președinte Băsescu are dreptate. E un liberal vechi și se bucură de stimă în Partidul Național Liberal. Dar România are nevoie de Bolojan acum, pentru că e o luptă pe viață și pe moarte cu această camarilă politică infiltrată în administrația publică și în companiile de stat”, a afirmat acesta, vineri seară, într-o intervenție la Digi24.

Stolojan și-a argumentat poziția prin referire la situația din sistemul energetic, invocând problema avizelor tehnice de racordare de 90.000 de megawați, despre care spune că reflectă blocaje grave tolerate de instituții-cheie precum Transelectrica și ANRE.

Fostul lider liberal a criticat dur numirile politice din aceste structuri și a apreciat intervenția lui Bolojan pentru că a adus public în discuție aceste nereguli.

„Era nevoie să vină premierul Bolojan să scoată în fața țării potlogăria care s-a întâmplat cu acele avize tehnice de racordare de 90.000 de megawați. Păi, noi plătim cu mii de euro oameni băgați politic în Transelectrica, în Agenția asta Națională de Reglementare a Energiei Electrice - ANRE. De ce aceștia nu s-au sesizat că se întâmplă o potlogărie aici? (...) Probleme grave care există nu sunt numai acolo, sunt în orice sistem public pe care, cum se zice, a aprins lumina ca să vezi ce se întâmplă de fapt acolo”, a declarat Stolojan.

Referindu-se la consultările politice de la Cotroceni, Stolojan a precizat că PNL trebuie să meargă cu mandatul clar de a susține o majoritate pro-occidentală, avertizând că, dacă președintele ar desemna un premier din partea PSD, liberalii ar trebui să intre în opoziție.

Totodată, acesta a afirmat că partidul se aștepta la un sprijin mai ferm din partea președintelui Nicușor Dan pentru Ilie Bolojan și pentru proiectul politic asumat de PNL.