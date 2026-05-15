O femeie livrator din Ucraina a ajuns în spital după ce a fost împinsă de pe bicicletă de un individ. Poliția îl caută pe agresor

O femeie din Ucraina, care munceşte ca livrator, a fost rănită, vineri, după ce a fost împinsă de pe bicicletă de un necunoscut. Incidentul a avut loc pe o stradă din Timişoara. Poliţia îl caută acum pe agresor.

O femeie de cetățenie ucraineană, care lucra ca livrator pentru o platformă de livrări, a ajuns la spital după un incident petrecut vineri după-amiază pe Bulevardul Regele Ferdinand I din Timișoara.

"La data de 15 mai 2026, în jurul orei 14:20, poliţiştii Secţiei 1 Urbană au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că, pe Bulevardul Regele Ferdinand I din municipiul Timişoara, o femeie, cetăţean ucrainean, livrator în cadrul unei platforme de livrări, ar fi fost implicată într-un incident cu un bărbat necunoscut, în urma căruia aceasta ar fi căzut de pe bicicletă. Persoana vătămată a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, fiind în afara oricărui pericol", a transmis IPJ Timiş.

Poliţiştii continuă verificările pentru identificarea şi prinderea bărbatului.