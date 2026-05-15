Fostul președinte cubanez Raul Castro, în vârstă de 94 de ani, în vizor pentru a fi inculpat de guvernul american

Statele Unite vor să-l inculpe pe fostul lider cubanez Raul Castro, în vârstă de 94 de ani, în justiţia americană, scrie presa americană, în contextul unor tensiuni tot mai mari cu Cuba, relatează AFP.

Potrivit postului CBS News, care citează oficiali americani la curent cu dosarul, Washingtonul vrea să-l inculpe pe Raul Castro cu privire la un dosar din 1996.

Două avioane civile, pilotate de către opozanţi ai lui Fidel Castro au fost doborâte atunci.

Departamentul american al Justiţiei, contactat de AFP, nu a răspuns imediat, scie News.

O inculpare a lui Raul Castro ar constitui o întorsătură spectaculoasă în relaţiile deja tensionate între Statele Unite şi Cuba.

Insula comunistă este dur afectată în prezent de întreruperi importante repetate ale alimentării cu electricitate, provocate de o blocadă petrolieră impusă de către preşedintele american Donald Trump.

Şeful statului american a anunţat în mai multe rânduri că vrea să răstoarne Guvernul cubanez.

Raul Castro i-a succedat la putere fratelui său Fidel Castro.

În timpul preşedinţiei sale, o apropiere istorică faţă de Statele Unite a fost angajată în 2015, în timpul administraţiei democratului Barack Obama.

Acest proces a fost amplu pus în discuţie de Donald Trump.