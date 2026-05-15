Vineri, 15 Mai 2026
Adevărul
Noua ore de rugăciuni pe National Mall. „Războiul sfânt” de la Pentagon: Cum a ajuns Biblia să dicteze strategia militară a SUA în conflictul cu Iranul

Washingtonul se pregătește pentru un eveniment maraton de nouă ore, intitulat „Rededicate 250”, un festival al rugăciunii ce se dorește a fi o „reconsacrare” a Statelor Unite în fața divinității.

Rugăciune în Biroul Oval/FOTO:X

Dincolo de vitrina religioasă, evenimentul scoate la iveală o alianță strânsă între vârful puterii politice de la Pentagon și Departamentul de Stat și ramura cea mai radicală a naționalismului creștin, într-un moment în care retorica „războiului sfânt” începe să pătrundă în rândurile armatei americane.

Sub sloganul Rededicate 250: Jubileul național al rugăciunii, laudelor și mulțumirii, administrația condusă de Donald Trump organizează acest eveniment pe National Mall, având ca scop declarat „reînnoirea spirituală” a națiunii. Paula White-Cain, consilierul pe probleme de credință al Casei Albe, a definit clar miza: „Este vorba despre rededicarea țării către Dumnezeu, pe baza valorilor biblice pe care a fost construită această națiune”.

Rugăciuni la Pentagon și „Planul Divin” pentru Iran

Deși Donald Trump nu va fi prezent fizic, preferând un mesaj video, prezența unor figuri precum Secretarul de Război, Pete Hegseth, și Secretarul de Stat, Marco Rubio, oferă evenimentului o greutate politică și militară semnificativă. Hegseth, un promotor declarat al naționalismului creștin, a fost criticat anterior pentru transformarea unor briefinguri militare în sesiuni de interpretare teologică.

Controversa este alimentată de rapoarte alarmante din interiorul armatei. Conform Fundației pentru Libertatea Religioasă în Armată, peste 200 de militari s-au plâns că liderii lor le prezintă conflictul cu Iranul nu ca pe o necesitate strategică, ci ca pe „planul lui Dumnezeu” pentru a grăbi Armaghedonul și revenirea lui Iisus Christos. „Ni s-a spus că Trump a fost uns de Iisus pentru a aprinde focul în Iran”, a declarat un militar, sub protecția anonimatului.

De la „Platforma Demonică” la Virtutea Urii

Evenimentul „Rededicate 250” nu este doar o adunare ecumenică, ci o platformă pentru figuri radicale. Printre vorbitori se numără:

Pete Hegseth: Șeful Pentagonului, cunoscut pentru tatuajele cu simboluri cruciate și scrierile sale în care descrie Islamul ca pe un inamic istoric al Occidentului.

Meir Soloveichik: Un rabin ortodox care a argumentat public că „ura față de dușmani este o datorie religioasă” și că tortura poate fi o acțiune adecvată în fața terorismului.

Lorenzo Sewell: Un pastor din Detroit care a etichetat platforma Partidului Democrat drept „demonică” și care a lansat recent propria criptomonedă după rugăciunea de la inaugurarea lui Trump.

Eric Metaxas: Un autor și realizator radio care a declarat în repetate rânduri că este gata „să moară în luptă” pentru a-l menține pe Trump la putere, fiind implicat anterior în incidente violente cu protestatari.

Absențe notabile

Criticii subliniază o lipsă acută de diversitate în cadrul acestui „jubileu”. Pe lista vorbitorilor nu figurează reprezentanți ai comunităților musulmane, ai bisericilor tradiționale de culoare, lideri indigeni sau reprezentanți ai protestantismului clasic.

Matthew D. Taylor, expert în naționalism creștin, avertizează că acest eveniment reprezintă o formă de „sionism creștin” amestecat cu naționalism, o facțiune care domină acum dreapta religioasă americană și care vede războiul din Orientul Mijlociu prin prisma profețiilor biblice.

În timp ce administrația Trump prezintă festivalul ca pe un moment de unitate spirituală, realitatea de pe teren arată o națiune tot mai divizată de o teologie militantă. Într-o Americă în care granița dintre biserică și stat devine tot mai poroasă, întrebarea care rămâne pe buzele analiștilor este dacă acest „jubileu” este despre credință sau despre consolidarea unei puteri politice care se consideră investită cu o misiune divină.

