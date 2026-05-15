Agresor sexual la 91 de ani. Un bătrân a fost reținut după ce a abuzat două fete minore

Un bătrân în vîrstă de 91 de ani a fost reținut de poliție după ce este învinuit într-un dosar penal de agresiune sexuală săvârșită asupra minorilor.

Un nonagenar din București a fost reținut de polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, care s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor, precizează Poliția București într-un comunicat.

Bătrânul în vârstă de 91 de ani este bănuit de comiterea a două astfel de fapte.

În urma activităților de cercetare și de urmărire penală, s-a stabilit că în timp ce bărbatul se afla într-un autobuz, pe un traseu din Sectorul 6, ar fi atins în zonele intime o minoră, în vârstă de 15 ani, împotriva voinței sale, aceasta fiind pusă în imposibilitatea de a se îndepărta, întrucât ar fi fost blocată de bărbat, pe scaunul din autobuz.

Totodată, în timp ce o minoră, în vârstă de 16 ani, se afla într-o stație de autobuz din același sector, bărbatul ar fi atins-o în zonele intime, fără consimțământul ei, apoi ar fi prins-o cu brațele, apropiind-o de el.

Joi, 14 mai, a fost pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, context în care bărbatul a fost depistat și condus la audieri, fiind reținut pentru 24 de ore.