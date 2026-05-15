Scandal și amenințări în Timiș. Un bărbat a scos cuțitul la tatăl său și s-a folosit de cei trei copii ai săi pentru a îngreuna intervenția polițiștilor

Un bărbat de 31 de ani din județul Timiș este cercetat pentru trei infracțiuni de ultraj, după un scandal izbucnit în locuința familiei sale. Acolo, și-ar fi amenințat tatăl și alți membri ai familiei, verbal dar și cu un cuțit, în prezența celor trei copii ai săi. Mai mult, s-a folosit de prezența copiilor pentru a îngreuna acțiunea forțelor de ordine, fără a fi însă violent cu aceștia.

Incidentul a avut loc în satul Cliciova, comuna Bethausen. Un bărbat de 61 de ani a sesizat autoritățile, reclamând că fiul său îl amenință cu acte de violență, potrivit Poliției Române.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că suspectul se afla în curtea casei alături de cei trei copii. În momentul în care oamenii legii au încercat să discute cu el pentru clarificarea situației, acesta a refuzat cooperarea, a devenit agresiv verbal și, la un moment dat, ar fi scos un cuțit, adresând amenințări.

Pentru gestionarea situației, polițiștii au solicitat intervenția unui negociator și sprijinul echipajelor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Timiș.

Conform anchetatorilor, pe toată durata intervenției, bărbatul s-a folosit de prezența copiilor pentru a îngreuna acțiunea forțelor de ordine, fără a exercita însă violențe asupra acestora.

În urma negocierilor și a intervenției echipajelor specializate, suspectul a fost imobilizat și condus la sediul Poliției pentru audieri.

Totodată, soția acestuia și cei trei copii au fost scoși din curtea locuinței în siguranță.

Membrii familiei au refuzat completarea formularului de evaluare a riscului și emiterea unui ordin de protecție provizoriu, precum și depunerea unei plângeri pentru amenințare.

Cu toate acestea, procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făget s-a sesizat din oficiu pentru trei infracțiuni de ultraj. De asemenea, reprezentanții DGASPC Timiș au fost informați pentru dispunerea măsurilor de protecție necesare pentru mamă și copii, au transmis oamenii legii.