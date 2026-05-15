Procedurile de achiziţie publică pentru proiectul „Platforma Naţională de Interoperabilitate”, anulate după identificarea unor nereguli. Ce spune președintele Autorităţii pentru Digitalizarea României

Preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României a anulat, vineri, procedurile de achiziţie publică aferente implementării proiectului ”Platforma Naţională de Interoperabilitate”, după identificarea unor nereguli care pot genera un blocaj juridic.

Aurel - Cătălin Giulescu a emis o decizie în acest sens.

Potrivit Autorităţii, decizia anulării achiziţiei se fundamentează pe identificarea unor nereguli în cadrul iniţierii procedurii, care pot genera un blocaj juridic, deoarece autoritatea se află în imposibilitatea angajării de cheltuieli publice şi, prin urmare, nu poate semna contractul de achiziţie la finalul evaluării.

"Lansarea procedurii de achiziţie publică a fost făcută prematur, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute expres de lege, în sensul în care, la data publicării anunţului, pe data de 10.02.2026, nu exista adoptată o hotărâre a Guvernului privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii aferente proiectului "Platforma naţională de interoperabilitate - PNI", act obligatoriu care deschide dreptul legal de a efectua cheltuieli din bugetul public şi validează oportunitatea investiţiei", precizează comunicatul oficial.

ADR mai spune că lipsa hotărârii Guvernului pentru aprobarea notei de fundamentare a achiziţiei conduce la imposibilitatea semnării de către Autoritatea pentru Digitalizarea României a angajamentului legal (contractul de achiziţie) cu eventualul ofertant declarat câştigător, fiind încălcate prevederile art. 14 şi ale art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

"Platforma Naţională de Interoperabilitate reprezintă un proiect de digitalizare a administraţiei depăşit doar de Cloud-ul Guvernamental ca impact asupra cetăţenilor şi infrastructurii statului, iar acest proiect nu poate fi demarat fără respectarea întru totul a legislaţiei. În momentul în care toţi paşii obligatorii impuşi de actele normative în vigoare vor fi îndepliniţi, procedura de licitaţie publică va fi reluată", subliniază Autoritatea.