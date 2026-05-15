Video Școală din Buzău, la trei metri de dezastru, după ce ploile au reactivat alunecările de teren în zonă

Ploile abundente din ultimele zile au reactivat alunecările de teren din comuna buzoiană Mânzălești. În satul Jghiab, o porțiune de teren instabil a avansat periculos și se află acum la doar câțiva metri de clădirea școlii, punând în pericol siguranța celor 24 de copii care învață acolo, de la grădiniță și ciclul primar.

De patru zile, solul a început să alunece constant, iar localnicii se tem că situația se poate agrava rapid dacă ploile continuă, potrivit TVR Info și TV Sat.

Mai sunt aproximativ trei metri până când alunecarea de teren ar putea ajunge la clădirea școlii.

„E în pericol foarte mare, la un moment dat pleacă cu școala cu tot”

„Într-o noapte poate să fie mai mult. Terenul e fugitiv, e un vârf de deal aici”, a semnalat șoferul microbuzului școlar.

Oamenii sunt îngrijorați.

„Dacă mai țin ploile așa, fuge și colțul acela. E în pericol foarte mare, la un moment dat pleacă cu școala cu tot”, a atras atenția bărbatul.

O comisie formată din reprezentanți ai autorităților locale și ai școlii a evaluat zona și monitorizează evoluția alunecării de teren.

Autoritățile spun că, în cazul în care structura clădirii va fi afectată, elevii vor fi relocați la o altă unitate de învățământ din comună, însă părinții se tem de ce e mai rău.

„Din partea Primăriei avem tot timpul pe cineva care monitorizează. Inclusiv eu am venit personal să văd despre ce este vorba. Și din partea școlii există personal care urmărește situația”, a declarat primarul comunei Mânzălești, Viorel Moldoveanu.