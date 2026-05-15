Donald Trump a încercat să tragă cu ochiul și în discursul liderului chinez, când acesta s-a ridicat de la masă.

Președintele american nu a consumat niciodată alcool. El a declarat în trecut că nu a băut în viața lui nici măcar o bere. Însă, la banchetul de la Beijing din acest an, a fost servit cu șampanie. Din respect pentru Xi Jinping, președintele Trump a luat o gură și apoi a lăsat paharul.

Mai mult, Trump a fost surprins în timp ce încerca, după ce Xi Jinping a plecat, să se uite în mapa acestuia, probabil pentru a-i „spiona” discursul. El a deschis repede mapa, s-a uitat și a închis-o.

Trump a încheiat vineri o vizită de două zile la Beijing, destinată să promoveze stabilitatea între cele două mari puteri mondiale, vizită marcată de perturbările economice provocate de războiul din Iran.

Întâlnirea dintre cei doi a fost marcată de armonie, iar Trump a calificat vineri vizita sa de stat în China drept „foarte reuşită”, potrivit agenţiei Xinhua, şi l-a prezentat din nou pe Xi ca pe un „vechi prieten” cu care menţine o „relaţie bună”.