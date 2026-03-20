Liderul suprem al Iranului aruncă bomba: „Nu noi am atacat Turcia și Omanul. Este o înșelătorie menită să creeze diviziuni”

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat că recentele atacuri atribuite unor ținte din Turcia și Oman nu au fost comise de forțele armate iraniene și nici de grupuri aliate Teheranului. Potrivit acestuia, este vorba despre incidente de tip „steag fals”, orchestrate de adversarii Iranului cu scopul de a crea tensiuni între statele din regiune.

„Atacurile care au avut loc în Turcia și Oman, ambele având relații bune cu noi, împotriva unor anumite locații din acele țări, nu au fost în niciun caz efectuate de forțele armate ale Republicii Islamice sau de alte forțe ale Frontului de Rezistență”, a transmis Mojtaba Khamenei, potrivit aljazeera.

Într-un mesaj public, liderul iranian a avertizat că astfel de acțiuni ar putea avea loc și în alte țări, fiind parte a unei strategii menite să „semene discordie între vecini”.

„Aceasta este o înșelătorie a inamicului sionist, care folosește o tactică sub steag fals pentru a crea diviziuni între Republica Islamică și vecinii săi, și ar putea să aibă loc și în alte țări”, a spus liderul suprem al Iranului.

Pe de altă parte, ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a respins ferm afirmațiile lansate de Statele Unite privind presupuse distrugeri semnificative ale capacităților militare iraniene.

Oficialul a catalogat aceste declarații drept „departe de realitate”, susținând că există o discrepanță majoră între comunicările Washingtonului și situația de fapt.

„Guvernul SUA spune un lucru, realitatea spune altceva”, a transmis Araghchi într-o postare pe platforma X, făcând referire la afirmațiile americane privind apărarea aeriană și marina iraniană.

Acesta a subliniat că, în timp ce SUA susțin că sistemele de apărare ale Iranului ar fi fost neutralizate, un avion F-35 ar fi fost doborât, iar nave militare americane precum USS Gerald Ford și USS Abraham Lincoln s-ar fi retras sau repoziționat.

El a continuat comparând modul în care SUA își prezintă realizările de război cu modul în care a prezentat Războiul din Vietnam în anii 1960 și 1970. „Un deceniu diferit, același «câștigăm»”, a scris el.