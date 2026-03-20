Video Momentul în care un elicopter rus „Alligator” este doborât de o dronă ucraineană în Donețk. Piloții s-au evacuat, dar au fost uciși

Un elicopter de atac rus Ka-52 „Alligator” a fost doborât de o dronă FPV în regiunea Donețk, în urma unei operațiuni desfășurate de forțele ucrainene, care au publicat și imagini ale incidentului.

Lovitura a fost executată de operatori de drone din cadrul Brigăzii 59 Separate de Asalt, mai exact de militarii batalionului „Predatorii Înălțimilor”. Sursele militare ucrainene susțin că acesta este al doilea elicopter rus distrus atribuit aceleiași unități, în contextul intensificării utilizării dronelor FPV pe linia frontului, potrivit Kiev Indepedent.

Robert Brovdi, comandantul Brigăzii 414 „Păsările lui Magyar”, a declarat că aparatul a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență în urma impactului. Acesta a susținut că echipajul a încercat să se evacueze, însă a fost ulterior identificat și neutralizat de operatorii unității sale.

Statul Major General al Ucrainei afirmă că, în urma acestui incident, numărul total al elicopterelor ruse doborâte de la începutul invaziei la scară largă a ajuns la 350.

Potrivit sursei citate, elicopterul Ka-52 „Alligator” este unul dintre aparatele de luptă utilizate de aviația militară rusă pentru misiuni de recunoaștere și atac.

Acesta este conceput pentru a angaja ținte terestre, inclusiv vehicule blindate și concentrații de trupe, dar poate fi utilizat și împotriva unor amenințări aeriene.



