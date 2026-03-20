Bucureștiul, pe locul 2 între capitalele europene la poluarea cu PM 10. Cele mai mari surse de poluare: materialul antiderapant și șantierele care nu respectă legea

Particulele fine din aerul Bucureștiului, provenite în special de la resturile de material antiderapant și de pe șantierele neconforme, afectează căile respiratorii și expun la boli cronice în special copiii și persoanele în vârstă.

Bucureștiul se confruntă cu niveluri îngrijorătoare de poluare, iar Garda Națională de Mediu atrage atenția asupra particulelor extrem de nocive pentru sănătatea oamenilor. Potrivit comisarilor instituţiei, cele mai mari surse de poluare sunt materialul antiderapant utilizat în sezonul rece și șantierele care nu respectă normele legale.

În Capitală, aproape la fiecare pas se întâlnesc șantiere care ignoră reguli elementare de siguranță și mediu, de unde camioanele pline cu moloz și pământ ies zilnic direct pe stradă fără a fi curățate, contribuind semnificativ la poluarea aerului. O altă sursă majoră o reprezintă, de asemenea, materialul antiderapant rămas pe străzi după ultimele ninsori, care ridică praful și îl menține în suspensie.

„Toată ziua fac curat. Praf mereu. Este un praf infernal. Infernal și cu ferestrele închise, tot intră praf în casă. Este foarte rău”, se plâng locuitorii.

În contextul în care la începutul acestui an Bucureștiul a fost raportat drept a 6-a cea mai poluată capitală din Europa, iar unele studii îl plasează pe locul 2 la poluarea cu PM10, specialiștii atrag atenția asupra particulelor în suspensie PM10 și PM2,5, extrem de nocive pentru sănătate.

Poluarea cu PM10 se referă la prezența în atmosferă a particulelor în suspensie cu diametrul mai mic sau egal cu 10 microni (µm), adică aproximativ de 10.000 de ori mai mici decât un milimetru, adică suficient de mici pentru a fi inhalate.

„Fiind particule de dimensiuni foarte mici atacă destul de ușor căile respiratorii și terenul alergic este un susținător deosebit. Practic, se produce inflamație la nivelul căilor respiratorii. Cei mai vulnerabili sunt copiii, oamenii în vârstă, îndeosebi pacienții cu boli cronice respiratorii”, a explicat Laura Panait, specialistă în medicină de familie, citată de TVR.

Garda de Mediu promite controale şi măsuri

„Garda Națională de Mediu, prin Comisariatul București, a declanșat o acțiune la toate marile șantiere de mare infrastructură. Extinzând toate aceste controale la toate primăriile de sector din București, astfel încât să ne asigurăm că sunt respectate programele de spălare a carosabilului, să ne fie transmise aceste programe și urmează ca săpătămâna viitoare să demarăm control și la Primăria Capitalei”, a declarat Andrei Corlan, comisar general al Gărzii Naționale de Mediu.

În opinia specialiștilor civici, intervenţia doar ocazional a Gărzii nu este suficientă, pentru că este nevoie de o prezenţă constantă a comisarilor.

„Garda de Mediu ar trebui să fie mai prezentă tot timpul și nu doar când avem probleme sesizabile de către oricine, pentru că avem probleme cu calitatea aerului tot timpul anului. Ar trebui să oblige autoritățile prin amenzi sau sesizări să curețe cât mai repede carosabilul”, este de părereCiprian Gălușcă, președinte al Asociației Platforma pentru Adaptare Climatică.

Conform unui studiu publicat de Alianța Europeană pentru Sănătate Publică în anul 2024, Bucureștiul înregistrează cele mai mari costuri de sănătate cauzate de poluarea aerului din Europa, estimate la aproximativ 3.000 de euro pe cap de locuitor anual.