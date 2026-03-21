search
Sâmbătă, 21 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

CFR Cluj - Rapid, spectacol total și ratări monumentale. Un gol decisiv complică lupta pentru titlu

0
0
Publicat:

CFR Cluj, sub comanda lui Daniel Pancu, a ajuns la 12 victorii în ultimele 13 partide, intrând serios în lupta pentru titlu. Ardelenii au mai făcut aseară o victimă, pe surata feroviară Rapid, oprindu-i pe giuleșteni să se distanțeze la vârful clasamentului. A fost 1-0 în Gruia, astfel că Universitatea Craiova a rămas pe primul loc, însă la finalul etapei a doua din play-off, Superliga poate avea un lider surprinzător, pe Universitatea Cluj, care joacă astăzi cu FC Argeș.

Korenica, gol de trei puncte contra Rapidului. Foto Facebook CFR Cluj
Derby-ul feroviar și-a respectat numele, oferind aseară un spectacol total, cu ratări rarisime, 4 bare și doar un gol. O reușită suficientă însă pentru ca CFR Cluj, aflată la retrogradare la mijlocul sezonului regulat, să intre în lupta pentru titlu.

În meciul cu Rapid, ardelenii au avut o primă repriză excelentă, Korenica trecând pe lângă gol în minutul 16, Aioani respingând inspirat. A urmat festivalul barelor, Karlo Muhar lovind stâlpul porții un minut mai târziu, pentru ca după jumătate de oră de joc Andrei Cordea şi Alibec Aliev să trimită în bară la aceeaşi fază. Rapid a replicat prin șutul lui Răzvan Onea, de la circa 25 de metri, respins de la vinclu de portarul Mihai Popa.

Bară Moruțan și gol Korenica

În actul secund, Korenica a mai avut o ocazie (50), dar a trimis peste poartă din voleu de la 12 metri, iar Olimpiu Moruţan a fost aproape să dea lovitura pentru giuleșteni, nimerind bara în minutul 58. Cu un sfert de oră înainte de final a venit și golul, kosovarul Korenica înscriind în poarta goală după ce portarul Marian Aioani a respins în față şutul lui Lorenzo Biliboc. După primirea golului, Rapid s-a aruncat în atac, dar luciditatea le-a lipsit complet jucătorilor lui Gâlcă, care au pus presiune, dar nu au reușit să se mai apropie cu adevărat periculos de poarta lui Popa.

image

După pauza dedicată echipei naționale, care joacă barajul cu Turcia joia viitoare, CFR Cluj se va afla în fața ”momentului adevărului”, urmând să întâlnească în deplasare pe Universitatea Craiova. Și Rapid se află în fața unui meci cu accente decisive, primind vizita celor de la U Cluj.

CFR Cluj - Rapid 1-0 (0-0)

Stadion ''Dr. Constantin Rădulescu'' - Cluj-Napoca

A marcat: Korenica (77).

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 21-27 martie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu, după echinocțiul de primăvară 2026
image
Cum a dispărut, de fapt, una dintre cele mai inteligente civilazații din istorie. Adevărul ascuns despre mayași

OK! Magazine

image
Viitoarea regină a decis să vorbească. Interviu NIMICITOR despre legătura pe care a avut-o cu Epstein

Click! Pentru femei

image
Echinocțiul de primăvară, ziua în care universul oferă șansa unui nou început în viață

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?