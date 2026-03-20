Breaking Trump, atac furibund la adresa NATO și a aliaților: „Fără SUA, alianța este un tigru de hârtie / Lași, și ne vom aminti!”

Președintele Donald Trump a lansat vineri, 20 martie, nou atac furibund la adresa NATO, susținând că alianța „fără SUA este un tigru de hârtie”. În mesaj, acesta critică dur statele membre pentru lipsa de implicare militară și dependența de sprijinul american.

„Fără SUA, NATO este un tigru de hârtie! Ei nu au vrut să se alăture luptei pentru a opri un Iran cu arme nucleare. Acum că acea luptă este câștigată din punct de vedere militar, cu foarte puțin pericol pentru ei, se plâng de prețurile ridicate ale petrolului pe care sunt nevoiți să le plătească, dar nu vor să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, o manevră militară simplă care este singurul motiv pentru prețurile ridicate ale petrolului. Atât de ușor pentru ei de făcut, cu un risc atât de mic. Lași, și ne vom aminti!”, a scris liderul american pe Truth Social.

Afirmațiile lui Trump vin în contextul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al preocupărilor legate de securitatea rutelor maritime esențiale pentru transportul petrolului, în special Strâmtoarea Ormuz.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante artere energetice ale lumii: înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ 20% din petrolul global și din gazul natural lichefiat (GNL) tranzitau această zonă.

Blocarea aproape totală a traficului a dus, în ultimele două săptămâni, la o creștere semnificativă a prețului petrolului pe piețele internaționale, alimentând temerile privind o criză energetică.

Președintele american Donald Trump a criticat în repetate rânduri refuzul unor aliați importanți, precum Franța și Regatul Unit, de a sprijini eforturile Washingtonului pentru redeschiderea acestei rute strategice.

Luni, liderul de la Casa Albă a cerut sprijinul marilor puteri pentru garantarea securității în zonă. O zi mai târziu, el a calificat refuzul unor state NATO drept „o greșeală cu adevărat prostească” și a susținut că, în final, ajutorul acestora nu a mai fost necesar.