Sâmbătă, 21 Martie 2026
Adevărul
Tabloul afacerilor de familie din România. Ce trebuie avut în vedere în succesiunea marilor averi

Afacerile de familie reprezintă una dintre cele mai importante forme de organizare economică din România, având un rol esențial în dezvoltarea mediului antreprenorial și în consolidarea economiei naționale. În acest context, succesiunea, cu aspectele fiscale și legale, este extrem de importantă pentru continuarea afacerii.

Un ciocan de judecător lângă un testament și imaginea stilizată a unei case
Afacerile de familie sunt cele mai importante forme de organizare economică. Foto arhivă

Un element definitoriu al afacerilor de familie este legătura strânsă dintre relațiile personale și cele profesionale. Membrii familiei implicați în activitatea firmei dezvoltă un nivel ridicat de încredere reciprocă, ceea ce poate facilita procesul decizional și implementarea strategiilor. În același timp, această apropiere contribuie la formarea unei culturi organizaționale solide, în care valorile precum loialitatea, respectul și implicarea sunt esențiale.

Importanța succesiunii în afacerile de familie

În acest context, succesiunea reprezintă unul dintre cele mai critice momente în viața unei afaceri de familie. Transferul conducerii de la fondatori către generația următoare nu este doar un proces administrativ, ci unul complex, care implică aspecte emoționale, strategice și organizaționale.

În România, multe afaceri de familie se află încă în prima generație de antreprenori, ceea ce face ca problema succesiunii să fie din ce în ce mai relevantă, cu toate aspectele sale fiscale și legale - înțelegerile (sau neînțelegerile) între generații, între fondatori și copiii acestora (moștenitori), politica de transfer a proprietăților ori de împărțire a acestora între membrii familiei, sunt doar câteva dintre potențialele chestiuni de rezolvat în cazul acestui tip de afaceri în România, arată studiile de specialitate.

Pentru familiile cu active semnificative sau cu elemente internaționale, planificarea succesiunii din punct de vedere fiscal devine, în acest context, esențială, spun specialiștii în fiscalkitate ai EY. Potrivit acestora, cu cât vorbim despre un volum mai mare și mai divers de active, cu atât impactul fiscal devine mai semnificativ. Iar dacă acestea sunt distribuite în mai multe țări, riscul ca averea să se reducă în momentul în care este împărțită între moștenitori și după o plată ineficientă a taxelor aferente, nu mai poate fi ignorat.

Ce trebuie avut în vedere în succesiunea marilor averi

În primul rând, spun experții în fiscalitate, trebuie avut în vedere faptul că nu toate activele sunt tratate la fel – avem reguli de impozitare diferite pentru transferul de proprietăți imobiliare, participații în societăți, active financiare, obiecte de artă sau alte bunuri. În continuare, în România, sunt neimpozabile sumele primite ca moșteniri sau donații, la fel și transferul de proprietăți imobiliare între membrii familiei.

În al doilea rând, arată experții, rezidența fiscală a defunctului și a moștenitorilor, precum și unde anume sunt situate bunurile sunt elemente esențiale într-o discuție despre succesiune. În multe sisteme fiscale, impozitul pe moștenire se suprapune cu alte forme de taxare: impozite anuale pe proprietate, taxe pe active financiare sau investiții, impozite pe câștiguri de capital sau chiar „exit tax”, în cazul schimbării rezidenței fiscale.

„În acest context, merită avute în vedere câteva regimuri fiscale „prietenoase”, ce oferă atât în timpul vieții, cât și în contextul succesiunii un cadru previzibil și favorabil pentru transferul averii”, susțin specialiștii, adăugând că unele sisteme prevăd impozite fixe anuale pentru persoanele cu venituri mari, altele oferă scutiri pentru veniturile obținute din străinătate și/sau din țara respectivă. În anumite cazuri, aceste facilități pot fi extinse și către membrii familiei, pe baza unei taxe suplimentare.

Potrivit specialiștilor, regimurile de acest tip vin, însă, cu condiții clare: de obicei, este necesar ca persoana să petreacă un numar minim de zile pe an în respectiva jurisdicție pentru a demonstra o legătură reală cu aceasta și pentru a reduce riscul unor contestații din partea autorităților fiscale. Durata de valabilitate a acestor facilități este, de regulă, limitată, variind de la câțiva ani până la perioade mai lungi, în funcție de legislația locală.

„Nu în ultimul rând, planificarea succesorală prin testamente sofisticate, holdinguri familiale, trusturi și fundații sau alte structuri cross-border poate fi esențială pentru protejarea averii. Aceste instrumente, atunci când sunt implementate coerent, pot reduce semnificativ costurile fiscale, dar pot oferi claritate și control asupra modului în care patrimoniul este împărțit între moștenitori”, precizează experții în fiscalitate.

Cât costă succesiunea în 2026

Procedura succesorală la notar implică costuri care variază în funcție de valoarea masei succesorale. Aceste cheltuieli sunt reglementate prin lege și includ onorariile notariale, taxele de intabulare pentru bunurile imobile și, în anumite situații, impozite specifice.

Onorariile notariale sunt reglementate prin norme legale și sunt calculate pe baza valorii masei succesorale. Această abordare graduală asigură o echitate în stabilirea costurilor, țînând cont de dimensiunea patrimoniului moștenit. Astfel, costurile unei succesiuni la notar pornesc de la aproximativ 500-600 lei + TVA (pentru bunuri puține) și cresc procentual în funcție de valoarea succesiunii.

Ce costuri suplimentare poți plăti dacă nu faci succesiunea la timp

Onorariile notariale:

Pentru mase succesorale de până la 20.000 lei:

– se aplică un procent de 2,7% din valoare.

– există un prag minim de 240 lei per dosar succesoral, asigurând astfel o remunerare adecvată pentru serviciile notariale, chiar și în cazul succesiunilor de valoare redusă.

Pentru valori între 20.001 și 35.000 lei:

– se percepe o sumă fixă de 540 lei.

– la aceasta se adaugă 1,9% din suma care depășește 20.001 lei.

În cazul unei mase succesorale între 35.001 și 65.000 lei:

– onorariul include o componentă fixă de 725 lei.

– se adaugă 1,6% din suma care depășește 35.001 lei.

Pentru succesiuni care depășesc 65.001 lei:

– se aplică o sumă fixă de 1.205 lei.

– la aceasta se adaugă 0,85% din valoarea care depășește 65.001 lei.

Impozitul:

Un aspect deosebit de important în gestionarea costurilor succesiunii este respectarea termenului de doi ani pentru finalizarea procedurii. Codul fiscal (art. 111) prevede că succesiunile dezbătute și finalizate în acest termen sunt scutite de impozit. Această prevedere are rolul de a încuraja rezolvarea promptă a succesiunilor, reducând incertitudinile juridice și fiscale.

În cazul depășirii acestui termen, se aplică un impozit de 1% din valoarea masei succesorale. Acest impozit se calculează la valoarea cea mai mare dintre:

– valoarea declarată de părți în actul de transfer al proprietății.

– valoarea minimă stabilită prin studiul de piață realizat de camerele notarilor publici.

În concluzie, costul unei succesiuni la notar în România este determinat de o combinație de factori legali și economici. Planificarea atentă, acțiunea promptă și, când este necesar, consultanța specializată, pot contribui semnificativ la gestionarea eficientă a costurilor și la finalizarea cu succes a procedurii succesorale.

Cât costă dezbaterea succesiunii în instanță

Sunt însă și situații în care dezbaterea succesiunii se face în instanță, cu ajutorul unui avocat specializat, caz în care costurile sunt mult mai mari.

Cheltuielile depind de particularitățile spetei, durata estimată de soluționare a cauzei, valoarea bunurilor ce compun masa succesorală, dar și de notorietatea avocatului. La onorariul avocațial se adaugă și taxa de timbru și onorariul pentru expertiză pentru fiecare bun în parte.

Potrivit site-urilor secializate, un proces de succesiune/moștenire costă în 2026 de la 5.000 lei și poate ajunge până la 17.915 lei sau mai mult, în funcție de:

- Valoarea taxei de timbru (poate să fie taxa de timbru și de 400 și de 12.700 lei sau mult)

- Onorariul expertului (de la 330 lei la 4.100 de lei)

- Onorariul avocatului (variază de la 1.500 lei, la 5.000, 9.500 sau chiar 22.300 lei în unele cazuri).

Taxa judiciară de timbru

Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxează astfel:

- până la valoarea de 500 lei – 8%, dar nu mai puţin de 20 lei;

- între 501 lei şi 5.000 lei – 40 lei + 7% pentru ce depăşeşte 500 lei;

- între 5.001 lei şi 25.000 lei – 355 lei + 5% pentru ce depăşeşte 5.000 lei;

- între 25.001 lei şi 50.000 lei – 1.355 lei + 3% pentru ce depăşeşte 25.000 lei;

- între 50.001 lei şi 250.000 lei – 2.105 lei +2% pentru ce depăşeşte 50.000 lei;

- peste 250.000 lei – 6.105 lei + 1% pentru ce depăşeşte 250.000 lei.

După ce se stabilește valoarea bunurilor supuse împărţelii, taxa judiciară de timbru calculată conform celor de mai sus, se reduce la jumătate (conform Legii 268/2024).

Exemplu de calcul taxa judiciară de timbru succesiune

• Avem niște bunuri evaluate la 200.000 lei

• La valoarea de 2.105 lei + 2 % din 150.000 lei (adică 200.000-50.000)

• 2.105 lei + 3.000 lei

• 5.105 lei – această valoare trebuie să o împărțim la 2 

• Taxa judiciară de timbru = 2.552 lei

Acte necesare succesiunii

Pentru a demara o procedură succesorală va fi nevoie de o serie de acte care vor face dovada relațiilor de rudenie dintre moștenitori și defunct. Actul principal pentru o asemenea procedura va fi cel care atestă decesul persoanei căreia i se dezbate moștenirea, și anume certificatul de deces, ori în lipsa acestuia, o hotărâre judecătorească de declarare a morții. Cei care vor dori să beneficieze de masa succesorală vor face dovada actelor de identitate personale, precum și actele de stare civilă care vor identifica relațiile de rudenie sau căsătorie dintre acestea și defunct. În situația în care există un testament, acesta va face parte din categoria actelor ce vor face dovada unei succesiuni. De asemenea, va trebui făcută dovada unui certificat care atestă dacă persoana decedată are sau nu datorii la bugetul local sau de stat. Se vor preciza și orice fel de acte considerate necesare.

Miliardarii lumii lasă moștenire 30,9 trilioane USD către noile generații

Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri”
digi24.ro
image
A murit Chuck Norris. Actorul de 86 de ani era internat în spital
stirileprotv.ro
image
Fiindu-i dor de mare, un bucureștean a comandat o mașină BOLT până în Mamaia. Cât a plătit pentru cursa de 3 ore
gandul.ro
image
Un băiat de 10 ani a murit în urma unui accident între o mașină și un TIR plin cu paleți
mediafax.ro
image
Georgina Rodriguez, din nou în centrul atenției. Cum s-a prezentat logodnica lui Cristiano Ronaldo la un eveniment
fanatik.ro
image
Donald Trump încearcă să iasă cu capul sus din războiul cu Iranul: „Cred că am câștigat” / „Regimul din Teheran e mai întărit”, îl contrazic serviciile SUA
libertatea.ro
image
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o săptămână m-a sunat”
digisport.ro
image
Cine sunt pensionarii care vor primi între 600 și 1.000 de lei de Paște și de Crăciun. Cum va aplica Guvernul decizia agreată în coaliție (surse)
stiripesurse.ro
image
Donald Trump atacă NATO într-un mod fără precedent: „Niște lași! Un tigru de hârtie”
antena3.ro
image
Explozie de prețuri la pompă, Guvernul fără plan. Românii lasă mașina pentru metrou: "E mai sustenabil"
observatornews.ro
image
Cât ajungi să primești la pensie dacă ai lucrat toată viața pe salariul minim. Simularea e dură
cancan.ro
image
Știrile săptămânii despre pensii: Bolojan crește vârsta de pensionare. Pensionarii iau bani în plus în aprilie
newsweek.ro
image
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
prosport.ro
image
Două ţări europene caută muncitori pentru sezonul estival. Se dau salarii de 3.000 de euro, mesele şi cazarea fiind incluse
playtech.ro
image
Ce se întâmplă, de fapt, la Academia lui Gică Hagi. Secretul „Regelui” a fost dezvăluit: “Cel mai bun mereu
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Chuck Norris a murit, dar un lucru pe care puțini îl știu l-a făcut ”nemuritor”
digisport.ro
image
Fost șef antiterorism rupe tăcerea: SUA, împinse într-un război inutil cu Iranul? „Ultimul lucru pe care trebuia să-l facem”
stiripesurse.ro
image
Un copil de 10 ani și-a pierdut viața în Prahova, după ce mașina familiei s-a izbit violent de un TIR plin cu paleți
kanald.ro
image
EXCLUSIV | Unde a ajuns mama biologică a Măriucăi, fetița adoptată de Luminița Anghel. Dezvăluiri controversate făcute de David Pușcaș: „Cerșește la Unirii”
wowbiz.ro
image
Imaginile care prevesteau ruptura dintre Andreea Popescu și Rareș. Ultima petrecere la care au fost spune totul despre răceala dintre ei. Detaliile care au atras atenția încă de atunci / FOTO
romaniatv.net
image
Putin face o ofertă pace. Rusia propune SUA un târg pentru a înceta războiul
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ce etnie are, de fapt, Thomas Shelby. Gafa făcută de producători în serialul „Peaky Blinders”
actualitate.net
image
Cum a dispărut, de fapt, una dintre cele mai inteligente civilazații din istorie. Adevărul ascuns despre mayași
click.ro
image
Filmul vechi care are un succes colosal pe Netflix în martie 2026 „O comedie romantică agreabilă, energică și sinceră”
click.ro
image
Cine a fost Chuck Norris: de la campion de arte marțiale la fenomen cultural global
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
ChatGPT Image Mar 20, 2026, 12 00 08 PM png
Horoscopul primăverii 2026, sezonul care separă dorințele de decizii. Te ții bine?
clickpentrufemei.ro
492004859 1118618500295796 1625939263449351200 n jpg
Nzinga, povestea reginei africane care s-a luptat cu un mare imperiu european și aproape l-a înfrânt
historia.ro
