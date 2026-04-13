Paradoxul despărțirii de sărbători: de ce idealizăm relația tocmai când ne simțim mai singuri și cum ne putem proteja

Paștele este, în mod tradițional, despre apropiere și familie. Dar pentru mulți oameni, zilele acestea nu au adus liniște, ci au scos la suprafață emoții dificile – mai ales în contextul unei despărțiri. Iar odată cu încheierea sărbătorilor, disconfortul nu dispare. Din contră, emoțiile tind să se așeze, iar ceea ce a fost evitat sau amânat devine mai greu de ignorat.

Sursă foto: Shutterstock

Acest efect este cu atât mai vizibil în cazul despărțirilor recente, care coincid cu o perioadă încărcată de așteptări emoționale, atrag atenția specialiștii.

„Există ceva special în despărțirile care se întâmplă chiar înainte de sărbători. Poate pentru că perioada aceasta vine cu o promisiune de apropiere, liniște și sens, iar atunci când cineva se află în plin proces de ruptură, contrastul devine greu de dus”, explică Laura Găvan, psihoterapeut cognitiv-comportamental pentru „Adevărul”.

În opinia sa, în astfel de situații, chiar și pentru o persoană cu formare psihologică, mecanismele emoționale nu devin mai ușor de traversat, ci doar mai vizibile. Cunoașterea lor nu anulează trăirea, ci o face mai conștientă.

De ce tindem să idealizăm relația după despărțire

„Unul dintre primele lucruri care apar este tendința de a cosmetiza relația care s-a încheiat. Mintea selectează momentele bune și construiește un fir narativ în care pierderea pare mai mare decât a fost, în realitate, relația. De aceea, revenirea la motivele despărțirii devine esențială. Nu pentru a întreține suferința, ci pentru a păstra o perspectivă ancorată. Felul în care s-a încheiat relația nu este un detaliu, ci un indicator relevant”, susține specialista.

De asemenea, ea spune că sărbătorile aduc și o presiune socială specifică, uneori subtilă, dar persistentă. De exemplu, întrebările celor dragi de tipul: „Ce mai faceți?”, „Nu a venit și el/ea?”, pot activa vulnerabilități și pot amplifica disconfortul. „În astfel de momente, sunt utile răspunsurile simple, care nu invită la detalii: „Nu mai suntem împreună, este o perioadă de tranziție pentru mine, nu vreau să dau detalii.” Stabilirea limitelor devine o formă de protecție emoțională, nu de evitare”, atrage aceasta atenția.

Protecția emoțională presupune, în primul rând, o atenție conștientă asupra dialogului interior. „Apar gânduri automate, îndoieli, comparații, reinterpretări ale trecutului. Acestea sunt reacții la context, nu adevăruri absolute. Nu este necesară eliminarea lor, ci mai degrabă observarea și reformularea lor într-o manieră mai echilibrată”.

Totodată, Laura Găvan punctează că există și impulsul de a reduce rapid disconfortul prin dorința de a relua contactul, de a verifica, de a repara relația. „Însă diferența dintre emoție și acțiune devine esențială. Nu orice emoție trebuie urmată de un comportament. Unele pot fi tolerate, observate și lăsate să treacă fără a reactiva dinamici care au dus la ruptură.”

În ceea ce privește procesul de vindecare emoțională după încheierea unei relații, ea subliniază că acesta nu este liniar. Există momente de claritate, dar și perioade în care singurătatea se intensifică. Aceste oscilații nu reprezintă un eșec personal, ci o reacție firească la pierdere și schimbare.

Conform spuselor sale, pentru a traversa această perioadă cu mai multă stabilitate, sunt utile câteva măsuri simple de sprijin emoțional, adică obiceiuri și repere concrete care oferă un sentiment de control și continuitate. Structura zilelor devine esențială: chiar și în context de sărbătoare, menținerea unor rutine precum somnul regulat, mesele la ore fixe sau mișcarea ușoară ajută la stabilizarea emoțională.

Cele 10 minute pe zi care pot schimba o familie: „Copiii nu au nevoie de părinți perfecți, ci de părinți care se întorc“

De asemenea, contactul cu oameni de încredere - nu neapărat mulți, ci relevanți din punct de vedere emoțional - poate reduce tendința de izolare. În același timp, specialiștii recomandă limitarea expunerii la factori care pot reactiva suferința, precum rețelele sociale, amintirile sau comparațiile cu alții.

„De asemenea, crearea unor ritualuri personale poate ajuta: o plimbare în aer liber, un moment de reflecție, scrisul, chiar și redefinirea modului în care sunt trăite tradițiile. Sărbătoarea nu trebuie să fie cum ne așteptăm cu ceva timp înainte pentru a avea sens”, mai spune Laura Găvan.

Un alt aspect important, adaugă psihoterapeutul, este validarea emoțiilor fără amplificarea lor. „A permite tristeții să existe, fără a o transforma într-o concluzie despre viitor sau valoare personală, este o diferență esențială. Emoțiile sunt tranzitorii, chiar dacă în anumite momente par copleșitoare”, continuă specialista.

Poate că unul dintre cele mai importante lucruri în această perioadă este renunțarea la presiunea de a „fi bine” de sărbători. „Nu există o obligație de a ajunge rapid la echilibru. Există, în schimb, spațiu pentru proces, pentru fluctuație și pentru redefinirea modului în care aceste zile pot fi trăite. În mod paradoxal, chiar și un astfel de context poate deveni un punct de reconectare, nu cu o relație, ci cu sinele, într-o formă mai autentică și mai onestă”, completează ea.

Singurătatea de Paște, o problemă reală, nu o excepție

Oricum, dificultatea de a traversa sărbătorile singur sau după o despărțire nu este o experiență izolată. La nivel global, sentimentul de singurătate s-a intensificat în ultimii ani, iar perioadele de sărbătoare - inclusiv Paștele - tind să îl scoată și mai mult la suprafață.

Contextul este unul mai larg. Potrivit raportului OCDE din 2025 privind conexiunile sociale, până la 14% dintre oamenii din unele țări declară că se simt singuri majoritatea timpului sau tot timpul, pe fondul unui declin al interacțiunilor față în față cu prietenii și familia. În Statele Unite, Asociația Americană de Psihologie a constatat că jumătate dintre adulți prezintă semne de singurătate, inclusiv deconectare emoțională și izolare.

În acest peisaj, sărbătorile vin cu un efect de amplificare. Nu creează neapărat starea, dar o fac mai vizibilă și mai greu de ignorat.

„Sărbătorile pot fi o perioadă deosebit de dificilă, pentru că avem anumite așteptări despre cum ar trebui să arate lumea, iar atunci când realitatea nu le îndeplinește, sentimentul de singurătate se accentuează", explica la finele anului trecut dr. Lynn Bufka, specialist în cadrul Asociației Americane de Psihologie, pentru TIME.

De ce nu reușim să slăbim, deși știm exact ce avem de făcut. Nutriționist: "Perioada de 3–4 săptămâni este punctul critic"

De aceea, pentru cei care trec printr-o despărțire, perioada Paștelui poate accentua senzația de lipsă și dezechilibru. Atunci când realitatea este diferită, mai ales după o despărțire, presiunea nu vine doar din lipsa unui partener, ci și din comparația constantă cu ceea ce „ar trebui” să fie.

În acest context, specialiștii spun că important nu este să încerci să anulezi starea, ci să o înțelegi. Singurătatea nu apare întâmplător și nu este un eșec personal, ci o reacție firească la o schimbare majoră.

De altfel, specialiștii atrag atenția că acceptarea acestor emoții, fără presiunea de a le rezolva rapid, este esențială. Nu toate stările trebuie corectate pe loc, iar ideea că trebuie să fii „bine” de sărbători nu face decât să adauge presiune.

În realitate, perioada de după sărbători este cea în care începe, de fapt, procesul de așezare emoțională. Fără presiunea momentului festiv, rămâne spațiu pentru claritate, dar și pentru reconstrucție. Nu a unei relații, ci a unui echilibru personal, care nu depinde de un context sau de o perioadă din calendar.

Partenerii noștri

image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
Reacția șefului UDMR, care a făcut campanie pentru Viktor Orban, după înfrângerea zdrobitoare suferită de premierul Ungariei
stirileprotv.ro
image
Petrecere cu manele în mașina de Poliție: „Să sară permisele!”. Anchetă la IPJ Brăilă
gandul.ro
image
Péter Magyar explică aversiunea față de liderul AUR: „George Simion a dansat pe mormintele strămoșilor noștri, iar liderul UDMR a participat la campania de minciuni împotriva mea”
mediafax.ro
image
Ce ”bijuterie” de 4 milioane de euro și-a cumpărat Ion Țiriac. Sunt 250 în întreaga lume: ”Ultimul scos pe piață”
fanatik.ro
image
Donald Trump și-a comandat mâncare de la McDonald’s în timpul conferinței de presă și a vorbit despre criza din Ormuz
libertatea.ro
image
Kelemen Hunor a vorbit cu Peter Magyar și merge la Budapesta. Ce spune despre relația cu Tisza și susținerea acordată de UDMR lui Orban
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Scene absolut rușinoase în Italia: Cristi Chivu, înjurat la scenă deschisă!
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
„George Simion dansa pe mormintele strămoșilor noștri”. Peter Magyar explică de ce Orban i-a trădat pe maghiarii din Transilvania
antena3.ro
image
Explozie de prețuri la RCA. Ce explicaţii au specialiştii pentru majorările uriaşe
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 7000 de euro. Terenul are 1900 de metri pătrați
cancan.ro
image
Știrea momentului pentru pensionari. S-au găsit 2.000.000.000€ pentru creșterea pensilor. Cum se împart banii?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Ai primit amendă în Bulgaria: Unde trebuie să o plătești și ce riști dacă o ignori
playtech.ro
image
Peter Magyar, mai bogat ca Orban! De unde are bani viitorul premier și ce bunuri au politicienii care s-au bătut pe viață și pe moarte
fanatik.ro
image
Au ales maghiarii doar un Orbán mai tânăr? Cât de diferit e, de fapt, Péter Magyar de predecesorul său ANALIZĂ
ziare.com
image
Tragedie în lumea fotbalului! Ucis cu sânge rece la 20 de ani, de față cu toți colegii săi
digisport.ro
image
A început resetarea Ungariei: Prima decizie majoră după victoria zdrobitoare în alegeri a TISZA
stiripesurse.ro
image
Nu populația, ci statul – unde ar trebui să înceapă raționalizarea carburanților? „Acolo e marea risipă”
cotidianul.ro
image
Vestea momentului în showbiz! Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au împăcat de Paște. Vedeta s-a reîntors în penthouse-ul de 4 milioane de euro: Noi nu ne-am despărțit
romaniatv.net
image
Când pică Paștele catolic și ortodox în aceeași zi. Lista sărbătorilor până în 2030
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Cine este Peter Magyar, liderul care a învins sistemul Orban. Divorțat, acuzat de violență domestică: „Nu este un sfânt!”
click.ro
image
Pepe, tată pentru a patra oară! Prima imagine cu bebelușul: „Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fetița noastră scumpă, Jessica”
click.ro
image
Pavel Stratan rupe tăcerea despre ginerele său! Ce spune despre Edward Sanda și când își dorește să devină bunic: „I-am spus Cleopatrei”
click.ro
Filmul Theodora Împărăteasa Sclavă 1954 cu Gianna Maria Canale, Georges Marchal, personaje Teodora, Justinian, Pofimedia 0418414715 jpg
De la ”Mama desfrânatelor”, la „Regina de Aur a Imperiului Bizantin”. Juca bărbații pe degete și-a ajuns împărăteasă. Și legea s-a schimbat pentru ea
okmagazine.ro
Regele Frederik, Regina Mary, vizită în Letonia, Profimedia (2) jpg
DOLIU uriaș la Palat! S-a stins, după ce a luptat cu problemele de sănătate. Regina a făcut anunțul dureros
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
07d03212 95d2 4d54 bef5 7a07a6b26b40 webp
John Franklin, povestea exploratorului care a murit în mod misterios în ghețurile Canadei
historia.ro
Ultimele noutăți

Interviu Cum începe infidelitatea financiară. Secretele despre bani care destramă iubirea. "E vorba de trădare în sensul cel mai complet”
pexels mikhail nilov 6963048 jpg
Relații
Milioane de oameni cer sfaturi medicale inteligenței artificiale. Cum poate fi de folos ChatGPT
Persoana comunicând cu un chatbot FOTO Shutterstock (1) jpg
Sport și Nutriție
Video De ce greșim când îi cumpărăm copilului tot ce ne cere. "Înțelege că banii tăi sunt nelimitați pentru toate dorințele lui"
oleksandrpidvalnyi money 6815202 1280 jpg
Consiliere
De ce cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie. Expert financiar: "O formă de a căuta liniște, sens sau echilibru"
barbat shopping - shutterstock
Mindset
Cum să mănânci sănătos de Paște fără să renunți la cozonac și ouă. „Cel mai bine e să-ți faci din timp un plan alimentar și să fii atent la excese”
molnarszabolcserdely sweets 6032977 jpg
Sport și Nutriție
Cum să supraviețuiești emoțional mesei de Paște în familie. Psiholog: „Neînțelegerile devin mai frecvente în perioada Sărbătorilor”
gor davtyan b1aT3t3uq2E unsplash jpg
Mindset

Știrile adevarul.ro

Victoria lui Peter Magyar zguduie influența lui Putin în Ungaria, dar țara nu-și permite să se rupă total de Rusia
Peter Magyar FB Peter Magyar jpg
Europa 22:24
Horoscop marți, 14 aprilie. Zodia copleșită de obligații. Nativii pentru care a venit momentul unor decizii financiare
Horoscop carieră 3 9 Martie 2025, foto Shutterstock jpg
Horoscop 22:09
Oana Ţoiu a discutat cu viitoarea ministră de Externe a Ungariei. „I-am transmis admiraţia mea”
oana toiu jpg
Politică 22:00
Mircea Lucescu, momente speciale în Giulești. Strănepoții antrenorului au dat lovitura de start la Rapid - FC Argeș
rapidlucescu jpg
Sport 21:47
Kelemen Hunor și câștigătorul alegerilor din Ungaria se vor întâlni zilele viitoare la Budapesta. Liderul UDMR l-a susținut pe Viktor Orban
CONGRES UDMR- Kelemen Hunor FOTO Inquam / Simion Tataru
Politică 21:46
Plecarea lui Viktor Orbán de la putere va influența aderarea Chișinăului și Kievului la UE, afirmă un expert
Uniunea Europeană FOTO via News
Republica Moldova 21:37
Țara europeană unde angajații care întârzie la muncă vor fi taxați la salariu. Decizia Tribunalului suprem
tineri angajati meserii jpg
Europa 21:32
Trei motociclete, implicate într-un accident rutier produs la intrarea în Deva. Două persoane, preluate de ambulanțe
Accident motocicleta FOTO Shutterstock jpg
Hunedoara 21:23
Disăperare în Olanda, după măsurile planificate de guvern în domenilu energetic: „Ne duc la abator. S-ar putea să nu mai existe nimic aici”
centrala eoliana turbine eoliene vant foto shutterstock
Europa 21:09
O superputere mondială cumpără masiv aur în plină criză a petrolului
Lingouri de aur FOTO Shutterstock
Economie 21:02
Giorgia Meloni se distanțează de Donald Trump. Consideră „inacceptabile” criticile la adresa Papei Leon
Giorgia Meloni și Donald Trump FOTO AFP
Europa 20:35