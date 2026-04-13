Paradoxul despărțirii de sărbători: de ce idealizăm relația tocmai când ne simțim mai singuri și cum ne putem proteja

Paștele este, în mod tradițional, despre apropiere și familie. Dar pentru mulți oameni, zilele acestea nu au adus liniște, ci au scos la suprafață emoții dificile – mai ales în contextul unei despărțiri. Iar odată cu încheierea sărbătorilor, disconfortul nu dispare. Din contră, emoțiile tind să se așeze, iar ceea ce a fost evitat sau amânat devine mai greu de ignorat.

Acest efect este cu atât mai vizibil în cazul despărțirilor recente, care coincid cu o perioadă încărcată de așteptări emoționale, atrag atenția specialiștii.

„Există ceva special în despărțirile care se întâmplă chiar înainte de sărbători. Poate pentru că perioada aceasta vine cu o promisiune de apropiere, liniște și sens, iar atunci când cineva se află în plin proces de ruptură, contrastul devine greu de dus”, explică Laura Găvan, psihoterapeut cognitiv-comportamental pentru „Adevărul”.

În opinia sa, în astfel de situații, chiar și pentru o persoană cu formare psihologică, mecanismele emoționale nu devin mai ușor de traversat, ci doar mai vizibile. Cunoașterea lor nu anulează trăirea, ci o face mai conștientă.

De ce tindem să idealizăm relația după despărțire

„Unul dintre primele lucruri care apar este tendința de a cosmetiza relația care s-a încheiat. Mintea selectează momentele bune și construiește un fir narativ în care pierderea pare mai mare decât a fost, în realitate, relația. De aceea, revenirea la motivele despărțirii devine esențială. Nu pentru a întreține suferința, ci pentru a păstra o perspectivă ancorată. Felul în care s-a încheiat relația nu este un detaliu, ci un indicator relevant”, susține specialista.

De asemenea, ea spune că sărbătorile aduc și o presiune socială specifică, uneori subtilă, dar persistentă. De exemplu, întrebările celor dragi de tipul: „Ce mai faceți?”, „Nu a venit și el/ea?”, pot activa vulnerabilități și pot amplifica disconfortul. „În astfel de momente, sunt utile răspunsurile simple, care nu invită la detalii: „Nu mai suntem împreună, este o perioadă de tranziție pentru mine, nu vreau să dau detalii.” Stabilirea limitelor devine o formă de protecție emoțională, nu de evitare”, atrage aceasta atenția.

Protecția emoțională presupune, în primul rând, o atenție conștientă asupra dialogului interior. „Apar gânduri automate, îndoieli, comparații, reinterpretări ale trecutului. Acestea sunt reacții la context, nu adevăruri absolute. Nu este necesară eliminarea lor, ci mai degrabă observarea și reformularea lor într-o manieră mai echilibrată”.

Totodată, Laura Găvan punctează că există și impulsul de a reduce rapid disconfortul prin dorința de a relua contactul, de a verifica, de a repara relația. „Însă diferența dintre emoție și acțiune devine esențială. Nu orice emoție trebuie urmată de un comportament. Unele pot fi tolerate, observate și lăsate să treacă fără a reactiva dinamici care au dus la ruptură.”

În ceea ce privește procesul de vindecare emoțională după încheierea unei relații, ea subliniază că acesta nu este liniar. Există momente de claritate, dar și perioade în care singurătatea se intensifică. Aceste oscilații nu reprezintă un eșec personal, ci o reacție firească la pierdere și schimbare.

Conform spuselor sale, pentru a traversa această perioadă cu mai multă stabilitate, sunt utile câteva măsuri simple de sprijin emoțional, adică obiceiuri și repere concrete care oferă un sentiment de control și continuitate. Structura zilelor devine esențială: chiar și în context de sărbătoare, menținerea unor rutine precum somnul regulat, mesele la ore fixe sau mișcarea ușoară ajută la stabilizarea emoțională.

De asemenea, contactul cu oameni de încredere - nu neapărat mulți, ci relevanți din punct de vedere emoțional - poate reduce tendința de izolare. În același timp, specialiștii recomandă limitarea expunerii la factori care pot reactiva suferința, precum rețelele sociale, amintirile sau comparațiile cu alții.

„De asemenea, crearea unor ritualuri personale poate ajuta: o plimbare în aer liber, un moment de reflecție, scrisul, chiar și redefinirea modului în care sunt trăite tradițiile. Sărbătoarea nu trebuie să fie cum ne așteptăm cu ceva timp înainte pentru a avea sens”, mai spune Laura Găvan.

Un alt aspect important, adaugă psihoterapeutul, este validarea emoțiilor fără amplificarea lor. „A permite tristeții să existe, fără a o transforma într-o concluzie despre viitor sau valoare personală, este o diferență esențială. Emoțiile sunt tranzitorii, chiar dacă în anumite momente par copleșitoare”, continuă specialista.

Poate că unul dintre cele mai importante lucruri în această perioadă este renunțarea la presiunea de a „fi bine” de sărbători. „Nu există o obligație de a ajunge rapid la echilibru. Există, în schimb, spațiu pentru proces, pentru fluctuație și pentru redefinirea modului în care aceste zile pot fi trăite. În mod paradoxal, chiar și un astfel de context poate deveni un punct de reconectare, nu cu o relație, ci cu sinele, într-o formă mai autentică și mai onestă”, completează ea.

Singurătatea de Paște, o problemă reală, nu o excepție

Oricum, dificultatea de a traversa sărbătorile singur sau după o despărțire nu este o experiență izolată. La nivel global, sentimentul de singurătate s-a intensificat în ultimii ani, iar perioadele de sărbătoare - inclusiv Paștele - tind să îl scoată și mai mult la suprafață.

Contextul este unul mai larg. Potrivit raportului OCDE din 2025 privind conexiunile sociale, până la 14% dintre oamenii din unele țări declară că se simt singuri majoritatea timpului sau tot timpul, pe fondul unui declin al interacțiunilor față în față cu prietenii și familia. În Statele Unite, Asociația Americană de Psihologie a constatat că jumătate dintre adulți prezintă semne de singurătate, inclusiv deconectare emoțională și izolare.

În acest peisaj, sărbătorile vin cu un efect de amplificare. Nu creează neapărat starea, dar o fac mai vizibilă și mai greu de ignorat.

„Sărbătorile pot fi o perioadă deosebit de dificilă, pentru că avem anumite așteptări despre cum ar trebui să arate lumea, iar atunci când realitatea nu le îndeplinește, sentimentul de singurătate se accentuează", explica la finele anului trecut dr. Lynn Bufka, specialist în cadrul Asociației Americane de Psihologie, pentru TIME.

De aceea, pentru cei care trec printr-o despărțire, perioada Paștelui poate accentua senzația de lipsă și dezechilibru. Atunci când realitatea este diferită, mai ales după o despărțire, presiunea nu vine doar din lipsa unui partener, ci și din comparația constantă cu ceea ce „ar trebui” să fie.

În acest context, specialiștii spun că important nu este să încerci să anulezi starea, ci să o înțelegi. Singurătatea nu apare întâmplător și nu este un eșec personal, ci o reacție firească la o schimbare majoră.

De altfel, specialiștii atrag atenția că acceptarea acestor emoții, fără presiunea de a le rezolva rapid, este esențială. Nu toate stările trebuie corectate pe loc, iar ideea că trebuie să fii „bine” de sărbători nu face decât să adauge presiune.

În realitate, perioada de după sărbători este cea în care începe, de fapt, procesul de așezare emoțională. Fără presiunea momentului festiv, rămâne spațiu pentru claritate, dar și pentru reconstrucție. Nu a unei relații, ci a unui echilibru personal, care nu depinde de un context sau de o perioadă din calendar.