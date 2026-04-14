Capcana interdicțiilor: de ce izolarea adolescenților de primele relații le sabotează maturizarea emoțională

Cercetătorii au urmărit timp de un an mii de elevi din China și au descoperit că simpla intrare într-o relație romantică crește cu 54% riscul de a dezvolta gânduri suicidare, în anumite cazuri. Interzicerea relațiilor nu ajută. Ignorarea lor, cu atât mai puțin.

Părinții și profesorii trăiesc adesea cu impresia că, dacă le interzic adolescenților să aibă relații de iubire, îi protejează de suferință și îi ajută să se concentreze exclusiv pe școală, atrag atenția cercetătorii chinezi. Este o convingere veche, adânc înrădăcinată în multe familii, care pornește din dorința sinceră de a le asigura copiilor un viitor lipsit de dezamăgiri.

Cele mai recente studii sugerează că această abordare poate avea efecte negative. Sinuciderea rămâne una dintre principalele cauze de deces în rândul tinerilor la nivel mondial, iar specialiștii încearcă de ani de zile să înțeleagă exact ce îi împinge pe acești copii spre o decizie atât de tragică, pentru a putea interveni la timp.

Adolescența este oricum o perioadă extrem de grea, în care tinerii trec prin schimbări fizice și emoționale uriașe, încearcă să-și descopere identitatea și să-și găsească locul în lume. Gestionarea unei relații intime necesită niveluri ridicate de reglare emoțională și abilități de comunicare pe care mulți adolescenți încă le dezvoltă. Potrivit cercetătorilor, stresul intens generat de conflictele dintr-o relație sau de o despărțire bruscă poate deveni rapid copleșitor pentru un tânăr care nu a mai trecut prin așa ceva.

Pentru a înțelege mai clar cât de mare este impactul acestor relații asupra sănătății mintale, cercetătorii au urmărit timp de un an mii de elevi din China. Studiul, publicat în Journal of Adolescence și realizat de Zhen-Zhen Liu, Cun-Xian Jia și Xianchen Liu, a analizat direct legătura dintre începutul sau sfârșitul unei relații și apariția gândurilor suicidare.

Alegerea Chinei nu a fost întâmplătoare. Spre deosebire de multe țări occidentale, unde relațiile romantice în adolescență sunt în general acceptate, aici ele sunt frecvent descurajate sau chiar interzise în timpul gimnaziului și liceului. Potrivit studiului, părinții și profesorii etichetează adesea aceste relații drept „dragoste precoce” și se tem că îi vor distrage pe elevi de la competiția academică intensă.

În acest context, spun cercetătorii, citați de Psy Post, începerea unei relații poate veni la pachet cu un nivel ridicat de stres și cu nevoia de a o ține secretă, ceea ce complică și mai mult echilibrul emoțional al adolescenților.

Cum a fost realizat studiul

Studiul a analizat peste 11.000 de elevi de gimnaziu și liceu, cu o vârstă medie de aproximativ 15 ani. Elevii din anii terminali nu au fost incluși, tocmai pentru a evita ca presiunea examenelor să influențeze rezultatele.

De ce cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie. Expert financiar: "O formă de a căuta liniște, sens sau echilibru"

Adolescenții au fost întrebați direct dacă au început o relație sau au trecut printr-o despărțire în ultimul an, dar și dacă au avut gânduri suicidare, și-au făcut planuri sau au încercat să își ia viața. În paralel, cercetătorii au ținut cont și de situația familială, pentru a separa cât mai clar influența relațiilor de alți factori.

Un an mai târziu, peste 7.000 dintre aceiași elevi au fost evaluați din nou, ceea ce le-a permis specialiștilor să vadă cum au evoluat lucrurile în timp.

Cifrele sunt îngrijorătoare

Rezultatele arată diferențe clare între adolescenții care au trecut prin experiențe romantice recente și cei care nu. Elevii care au început o relație sau au trecut printr-o despărțire au raportat mai frecvent gânduri suicidare și, în unele cazuri, au ajuns până la a-și face planuri sau a avea chiar tentative de sinucidere. 

Cea mai importantă observație a fost făcută în cazul adolescenților care nu aveau anterior gânduri sau comportamente suicidare. În ceea ce-i privește pe aceștia, începerea unei relații a fost asociată cu o creștere de 54% a riscului de apariție a gândurilor suicidare, iar probabilitatea unei tentative de sinucidere s-a dublat în anul următor, potrivit studiului. Cercetătorii nu pot spune cu exactitate de ce se întâmplă acest lucru, dar sugerează că, în contextul social analizat, presiunea, stresul emoțional și nevoia de a ascunde relația pot juca un rol important.

Un alt aspect important evidențiat de studiu ține de momentul în care începe o relație. Datele arată că această perioadă vine cu un risc mai ridicat pentru adolescenți, mai ales în cazul celor care nu aveau anterior gânduri sau comportamente suicidare.

Altfel spus, schimbările care apar odată cu intrarea într-o relație pot avea un impact puternic asupra echilibrului emoțional al unui adolescent.

Studiul a analizat și diferențele dintre fete și băieți. În general, fetele au raportat mai des gânduri și comportamente suicidare, iar legătura cu relațiile romantice a părut mai puternică în cazul lor. Cu toate acestea, diferențele nu au fost suficient de mari pentru a indica un risc clar diferit între fete și băieți.

Să le interzici adolescenților relațiile nu rezolvă problema. Doar îi face să ascundă ce li se întâmplă.  Cercetătorii arată că lucrurile pot fi gestionate mai bine dacă adulții sunt prezenți în viața lor emoțională și dispuși să discute deschis cu aceștia. Adolescenții au nevoie să înțeleagă ce li se întâmplă și să aibă la cine apela atunci când apar probleme.

Așadar, rezultatele sugerează că părinții și școlile ar trebui să-și regândească abordarea față de relațiile adolescenților. În loc să le interzică, ar putea oferi educație despre relații sănătoase și sprijin emoțional, prevenind astfel consecințe grave.

Relațiile fac parte din viața noastră, indiferent de reguli. Diferența este dacă adolescenții trec prin ele singuri sau cu sprijin.

image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
Reacția șefului UDMR, care a făcut campanie pentru Viktor Orban, după înfrângerea zdrobitoare suferită de premierul Ungariei
stirileprotv.ro
image
Petrecere cu manele în mașina de Poliție: „Să sară permisele!”. Anchetă la IPJ Brăilă
gandul.ro
image
Péter Magyar explică aversiunea față de liderul AUR: „George Simion a dansat pe mormintele strămoșilor noștri, iar liderul UDMR a participat la campania de minciuni împotriva mea”
mediafax.ro
image
Toate calculele la titlu în SuperLiga după U Cluj – U Craiova 4-0. De ce oltenii pot lua titlul chiar dacǎ U Cluj ar avea 9 victorii din 10 meciuri în play-off
fanatik.ro
image
Donald Trump și-a comandat mâncare de la McDonald’s în timpul conferinței de presă și a vorbit despre criza din Ormuz
libertatea.ro
image
Kelemen Hunor a vorbit cu Peter Magyar și merge la Budapesta. Ce spune despre relația cu Tisza și susținerea acordată de UDMR lui Orban
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Scene absolut rușinoase în Italia: Cristi Chivu, înjurat la scenă deschisă!
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
„George Simion dansa pe mormintele strămoșilor noștri”. Peter Magyar explică de ce Orban i-a trădat pe maghiarii din Transilvania
antena3.ro
image
Explozie de prețuri la RCA. Ce explicaţii au specialiştii pentru majorările uriaşe
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 7000 de euro. Terenul are 1900 de metri pătrați
cancan.ro
image
Știrea momentului pentru pensionari. S-au găsit 2.000.000.000€ pentru creșterea pensilor. Cum se împart banii?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Ai primit amendă în Bulgaria: Unde trebuie să o plătești și ce riști dacă o ignori
playtech.ro
image
Gestul făcut de soția lui Helmut Duckadam de Paște. Locul pe care l-a vizitat împreună cu fiica sa
fanatik.ro
image
Au ales maghiarii doar un Orbán mai tânăr? Cât de diferit e, de fapt, Péter Magyar de predecesorul său ANALIZĂ
ziare.com
image
Tragedie în lumea fotbalului! Ucis cu sânge rece la 20 de ani, de față cu toți colegii săi
digisport.ro
image
A început resetarea Ungariei: Prima decizie majoră după victoria zdrobitoare în alegeri a TISZA
stiripesurse.ro
image
Nu populația, ci statul – unde ar trebui să înceapă raționalizarea carburanților? „Acolo e marea risipă”
cotidianul.ro
image
Vestea momentului în showbiz! Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au împăcat de Paște. Vedeta s-a reîntors în penthouse-ul de 4 milioane de euro: Noi nu ne-am despărțit
romaniatv.net
image
Un nou ajutor financiar pentru românii care ies la pensie! Economisire prin investiții la bursă! Retragere completă a banilor la pensionare
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Cine este Peter Magyar, liderul care a învins sistemul Orban. Divorțat, acuzat de violență domestică: „Nu este un sfânt!”
click.ro
image
Pepe, tată pentru a patra oară! Prima imagine cu bebelușul: „Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fetița noastră scumpă, Jessica”
click.ro
image
Pavel Stratan rupe tăcerea despre ginerele său! Ce spune despre Edward Sanda și când își dorește să devină bunic: „I-am spus Cleopatrei”
click.ro
Filmul Theodora Împărăteasa Sclavă 1954 cu Gianna Maria Canale, Georges Marchal, personaje Teodora, Justinian, Pofimedia 0418414715 jpg
De la ”Mama desfrânatelor”, la „Regina de Aur a Imperiului Bizantin”. Juca bărbații pe degete și-a ajuns împărăteasă. Și legea s-a schimbat pentru ea
okmagazine.ro
Regele Frederik, Regina Mary, vizită în Letonia, Profimedia (2) jpg
DOLIU uriaș la Palat! S-a stins, după ce a luptat cu problemele de sănătate. Regina a făcut anunțul dureros
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Mumia examinată de cercetătorii polonezi (© Marzena Ożarek-Szilke / Universitatea din Wrocław)
Un obiect misterios descoperit în mumia unui copil egiptean, veche de peste 2.000 de ani
historia.ro
Paradoxul despărțirii de sărbători: de ce idealizăm relația tocmai când ne simțim mai singuri și cum ne putem proteja
shutterstock despartire cuplu
Relații
Interviu Cum începe infidelitatea financiară. Secretele despre bani care destramă iubirea. "E vorba de trădare în sensul cel mai complet”
pexels mikhail nilov 6963048 jpg
Relații
Milioane de oameni cer sfaturi medicale inteligenței artificiale. Cum poate fi de folos ChatGPT
Persoana comunicând cu un chatbot FOTO Shutterstock (1) jpg
Sport și Nutriție
Video De ce greșim când îi cumpărăm copilului tot ce ne cere. "Înțelege că banii tăi sunt nelimitați pentru toate dorințele lui"
oleksandrpidvalnyi money 6815202 1280 jpg
Consiliere
De ce cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie. Expert financiar: "O formă de a căuta liniște, sens sau echilibru"
barbat shopping - shutterstock
Mindset
Cum să mănânci sănătos de Paște fără să renunți la cozonac și ouă. „Cel mai bine e să-ți faci din timp un plan alimentar și să fii atent la excese”
molnarszabolcserdely sweets 6032977 jpg
Sport și Nutriție

În Ucraina au apărut sistemele private de apărare aeriană. Cine le operează și ce implicații au
mitraliera aparare aeriană/FOTO:X
Europa 03:30
Video Căile ferate construite în Apuseni, între glorie și ruină. Soarta dramatică a rețelei care a scos din izolare Țara Moților
Calea ferata Deva Brad Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (9) JPG
Economie 03:00
Exclusiv De la Lugoj la Marte. Povestea româncei de la NASA care a contribuit la Artemis protejând astronauții de radiațiile ucigașe
Ramona Gaza Artemis II KSC, Vehicle Assembly Building jpg
Evenimente 02:00
Harta taxelor școlare în 2026. Cât costă „fuga” de sistemul public în București, Cluj și marile orașe
examen scoala jpg
Educație 01:30
Exclusiv „Un miliard de dolari pe zi” - Cât mai poate dura războiul care bagă în corzi economia globală
razboi foto AI jpg
Evenimente
PNRR și iluzia absorbției: suntem pregătiți pentru banii europeni? „Reformele reale se fac când ajungi rău de tot, în România nu se va întâmpla asta”
pasaj Oradea PNRR jpg
Politică
14 aprilie: Ziua în care, în 1457, Ștefan cel Mare l-a răsturnat de la putere pe domnitorul Petru Aron și urcat pe tronul Moldovei
muma lui stefan cel mare jpg
Istoria zilei
Timpul horelor: de la „hora de pomană” pentru sufletul celor duși nenuntiți, la „Govia” care adună satul. „Acum tineretul e cu altele”
govia la islaz foto fb primaria islaz jpg
Slatina
Universitatea Cluj a sprintat spre primul titlu din istorie. Ardelenii au dat de pământ cu Universitatea Craiova
Bergodi jpg
Sport
Analiză Ultima săptămână pentru Coaliție. Scenariile post-sărbători care pot schimba Guvernul și rolul-cheie al Cotroceniului
nicusor dan ilie bolojan INQUAM Photos Alexandru Busca jpeg
Politică
Peter Magyar pregătește modificarea Constituției pentru a împiedica o eventuală revenire a lui Viktor Orbán: limitarea mandatelor de premier la două
Peter Magyar FB Peter Magyar jpg
Europa