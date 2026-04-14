Capcana interdicțiilor: de ce izolarea adolescenților de primele relații le sabotează maturizarea emoțională

Cercetătorii au urmărit timp de un an mii de elevi din China și au descoperit că simpla intrare într-o relație romantică crește cu 54% riscul de a dezvolta gânduri suicidare, în anumite cazuri. Interzicerea relațiilor nu ajută. Ignorarea lor, cu atât mai puțin.

Părinții și profesorii trăiesc adesea cu impresia că, dacă le interzic adolescenților să aibă relații de iubire, îi protejează de suferință și îi ajută să se concentreze exclusiv pe școală, atrag atenția cercetătorii chinezi. Este o convingere veche, adânc înrădăcinată în multe familii, care pornește din dorința sinceră de a le asigura copiilor un viitor lipsit de dezamăgiri.

Cele mai recente studii sugerează că această abordare poate avea efecte negative. Sinuciderea rămâne una dintre principalele cauze de deces în rândul tinerilor la nivel mondial, iar specialiștii încearcă de ani de zile să înțeleagă exact ce îi împinge pe acești copii spre o decizie atât de tragică, pentru a putea interveni la timp.

Adolescența este oricum o perioadă extrem de grea, în care tinerii trec prin schimbări fizice și emoționale uriașe, încearcă să-și descopere identitatea și să-și găsească locul în lume. Gestionarea unei relații intime necesită niveluri ridicate de reglare emoțională și abilități de comunicare pe care mulți adolescenți încă le dezvoltă. Potrivit cercetătorilor, stresul intens generat de conflictele dintr-o relație sau de o despărțire bruscă poate deveni rapid copleșitor pentru un tânăr care nu a mai trecut prin așa ceva.

Pentru a înțelege mai clar cât de mare este impactul acestor relații asupra sănătății mintale, cercetătorii au urmărit timp de un an mii de elevi din China. Studiul, publicat în Journal of Adolescence și realizat de Zhen-Zhen Liu, Cun-Xian Jia și Xianchen Liu, a analizat direct legătura dintre începutul sau sfârșitul unei relații și apariția gândurilor suicidare.

Alegerea Chinei nu a fost întâmplătoare. Spre deosebire de multe țări occidentale, unde relațiile romantice în adolescență sunt în general acceptate, aici ele sunt frecvent descurajate sau chiar interzise în timpul gimnaziului și liceului. Potrivit studiului, părinții și profesorii etichetează adesea aceste relații drept „dragoste precoce” și se tem că îi vor distrage pe elevi de la competiția academică intensă.

În acest context, spun cercetătorii, citați de Psy Post, începerea unei relații poate veni la pachet cu un nivel ridicat de stres și cu nevoia de a o ține secretă, ceea ce complică și mai mult echilibrul emoțional al adolescenților.

Cum a fost realizat studiul

Studiul a analizat peste 11.000 de elevi de gimnaziu și liceu, cu o vârstă medie de aproximativ 15 ani. Elevii din anii terminali nu au fost incluși, tocmai pentru a evita ca presiunea examenelor să influențeze rezultatele.

Adolescenții au fost întrebați direct dacă au început o relație sau au trecut printr-o despărțire în ultimul an, dar și dacă au avut gânduri suicidare, și-au făcut planuri sau au încercat să își ia viața. În paralel, cercetătorii au ținut cont și de situația familială, pentru a separa cât mai clar influența relațiilor de alți factori.

Un an mai târziu, peste 7.000 dintre aceiași elevi au fost evaluați din nou, ceea ce le-a permis specialiștilor să vadă cum au evoluat lucrurile în timp.

Cifrele sunt îngrijorătoare

Rezultatele arată diferențe clare între adolescenții care au trecut prin experiențe romantice recente și cei care nu. Elevii care au început o relație sau au trecut printr-o despărțire au raportat mai frecvent gânduri suicidare și, în unele cazuri, au ajuns până la a-și face planuri sau a avea chiar tentative de sinucidere.

Cea mai importantă observație a fost făcută în cazul adolescenților care nu aveau anterior gânduri sau comportamente suicidare. În ceea ce-i privește pe aceștia, începerea unei relații a fost asociată cu o creștere de 54% a riscului de apariție a gândurilor suicidare, iar probabilitatea unei tentative de sinucidere s-a dublat în anul următor, potrivit studiului. Cercetătorii nu pot spune cu exactitate de ce se întâmplă acest lucru, dar sugerează că, în contextul social analizat, presiunea, stresul emoțional și nevoia de a ascunde relația pot juca un rol important.

Un alt aspect important evidențiat de studiu ține de momentul în care începe o relație. Datele arată că această perioadă vine cu un risc mai ridicat pentru adolescenți, mai ales în cazul celor care nu aveau anterior gânduri sau comportamente suicidare.

Altfel spus, schimbările care apar odată cu intrarea într-o relație pot avea un impact puternic asupra echilibrului emoțional al unui adolescent.

Studiul a analizat și diferențele dintre fete și băieți. În general, fetele au raportat mai des gânduri și comportamente suicidare, iar legătura cu relațiile romantice a părut mai puternică în cazul lor. Cu toate acestea, diferențele nu au fost suficient de mari pentru a indica un risc clar diferit între fete și băieți.

Să le interzici adolescenților relațiile nu rezolvă problema. Doar îi face să ascundă ce li se întâmplă. Cercetătorii arată că lucrurile pot fi gestionate mai bine dacă adulții sunt prezenți în viața lor emoțională și dispuși să discute deschis cu aceștia. Adolescenții au nevoie să înțeleagă ce li se întâmplă și să aibă la cine apela atunci când apar probleme.

Așadar, rezultatele sugerează că părinții și școlile ar trebui să-și regândească abordarea față de relațiile adolescenților. În loc să le interzică, ar putea oferi educație despre relații sănătoase și sprijin emoțional, prevenind astfel consecințe grave.

Relațiile fac parte din viața noastră, indiferent de reguli. Diferența este dacă adolescenții trec prin ele singuri sau cu sprijin.