Cum l-a atras Israelul pe Ali Khamenei într-o capcană mortală. Dezvăluiri din culisele asasinării ayatollahului

Generalii israelieni ar fi indus în eroare Iranul în orele care au precedat asasinarea lui Ali Khamenei, plecând ostentativ de la cartierul general pentru presupuse celebrări de Shabbat, înainte de a reveni în secret, deghizați, potrivit unor informații făcute publice de Forțele de Apărare ale Israelului (IDF).

Noile detalii explică de ce ayatollahul s-ar fi simțit suficient de în siguranță pentru a ieși din ascunzătoare și a participa la o întâlnire la palatul său, alături de oficiali de rang înalt. În acel moment, aviația israeliană a lansat un baraj de 30 de rachete, inclusiv rachete de ultimă generație Blue Sparrow, care urcă până la limita spațiului înainte de a lovi ținta, scrie Daily Mail.

Scopul operațiunii a fost surprinderea liderului iranian, astfel încât acesta și ceilalți oficiali de rang înalt să nu aibă timp să reacționeze sau să fugă. Întreaga acțiune ar fi fost însă posibilă doar datorită operațiunii de dezinformare orchestrate de conducerea israeliană.

Temându-se că o intensificare a activității în jurul complexului militar central al IDF din Tel Aviv ar putea indica Iranului că o operațiune majoră este iminentă, armata a pus în aplicare un plan elaborat de diversiune.

„În vinerea dinaintea atacului, IDF a creat în mod deliberat impresia că activitatea militară se oprește pentru weekend. Am distribuit fotografii și informații care sugerau că personalul și conducerea armatei se întorc acasă pentru cina de Shabbat”, au declarat reprezentanții armatei.

Generalii de rang înalt s-au asigurat că sunt văzuți părăsind cartierul general și îndreptându-se către familiile lor. În realitate însă, nu au stat mult timp acasă. Ulterior, au revenit discret, mulți dintre ei întorcându-se la comandament deghizați.

Cum funcționează arma care a lovit complexul ayatollahului

Sâmbătă dimineață, avioane israeliene, inclusiv F-15, au decolat la ora 7:30, ora Iranului, ajungând în pozițiile de atac aproximativ două ore mai târziu. Avioanele IDF au lansat rachetele Blue Sparrow la ora 9:40, cel puțin 30 fiind îndreptate către complexul ayatollahului din centrul Teheranului.

Rachetele Blue Sparrow, produse în Israel și având o rază de acțiune de aproximativ 2.000 de kilometri, cântăresc circa 1,9 tone. Ele au fost inițial dezvoltate pentru testarea sistemelor de apărare antiaeriană. După lansarea lor în 2013, rachetele au fost adaptate pentru a fi utilizate ca armament aer-sol, datorită vitezei foarte mari pe care o pot atinge.

Capacitatea lor de a ieși din atmosferă și de a reintra ulterior le face extrem de dificil de interceptat. După lansarea de pe avioane de vânătoare, racheta este propulsată de un booster care o trimite până la limita spațiului. Vehiculul de reintrare se separă apoi de booster și își fixează ținta. Ulterior, racheta reintră în atmosferă și lovește obiectivul.

Seria de rachete Sparrow, care include și variantele Black Sparrow și Silver Sparrow, este inspirată din rachetele sovietice Scud, dar și din rachetele iraniene Shahab-3.

Sabotaj tehnologic în inima Teheranului

În momentul lansării rachetelor, IDF ar fi perturbat simultan funcționarea a aproximativ zece turnuri de telefonie mobilă din apropierea străzii Pasteur, făcând ca telefoanele să pară ocupate atunci când erau apelate și împiedicând astfel serviciul de securitate al lui Khamenei să primească eventuale avertismente.

În timpul atacului, oficiali de rang înalt din structurile de securitate națională ale Iranului se aflau într-o altă parte a clădirii.

Doi lideri militari de rang înalt — contraamiralul Ali Shamkhani și comandantul Gărzilor Revoluționare Islamice, generalul Mohammad Pakpour — precum și fiica lui Khamenei, un nepot, nora și ginerele acestuia ar fi fost uciși în loviturile de la Teheran. De asemenea, a murit și soția liderului suprem al Iranului, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, în vârstă de 79 de ani. Printre victime s-ar număra și fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad.

Serviciile israeliene ar fi obținut acces la aproape toate camerele de supraveghere din Teheran, utilizate pe scară largă de autoritățile iraniene pentru monitorizarea opozanților regimului și chiar a propriei populații, reușind astfel să urmărească deplasările gărzilor de corp.

Imaginile ar fi fost transmise în timp real către Tel Aviv și sudul Israelului, permițând Mossadului să acumuleze informații detaliate despre adresele gărzilor de corp, programul lor de lucru și persoanele pe care le protejau. Un anumit unghi de filmare s-a dovedit deosebit de util, permițând agenților să observe unde își parcau gărzile de corp mașinile personale atunci când ajungeau la complexul liderului suprem de pe strada Pasteur, în centrul Teheranului.

Aceste operațiuni de hacking au făcut parte dintr-o campanie de informații desfășurată pe parcursul mai multor ani, care ar fi dus în cele din urmă la uciderea lui Khamenei.

Operațiunea de intelligence care a dus la localizarea lui Khamenei

„Cunoșteam Teheranul la fel de bine cum cunoaștem Ierusalimul”, a declarat un oficial al serviciilor israeliene de informații pentru Financial Times. Acesta a adăugat: „Când cunoști un loc la fel de bine ca strada pe care ai copilărit, observi imediat orice lucru care nu se potrivește.”

Potrivit publicației, și CIA ar fi avut o sursă umană care a furnizat informații esențiale. Combinată cu instrumente de inteligență artificială israeliene și algoritmi care au analizat volume uriașe de date despre conducerea Iranului și deplasările acesteia, sursa ar fi permis identificarea locului unde Khamenei participa la întâlnirea în care a fost lovit.

Odată ce Israelul și Statele Unite au aflat unde se afla liderul iranian, au decis că trebuie să acționeze. În a șasea zi a conflictului sângeros din Orientul Mijlociu, IDF a declarat că ofensiva militară împotriva Iranului a „zguduit” conducerea religioasă a țării și că operațiunea continuă pentru a „amplifica pagubele”.

„Scopul operațiunii este de a provoca daune severe regimului terorist iranian până când acesta va elimina amenințarea existențială... iar noi continuăm să amplificăm loviturile asupra regimului”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei, generalul de brigadă Effie Defrin, într-un briefing televizat.

„Este important să spun că regimul este deja zdruncinat. A fost zguduit de primul atac de sâmbătă dimineață, când conducerea a fost neutralizată. Iar în fiecare zi continuăm să îl destabilizăm tot mai mult, până când amenințarea existențială va fi eliminată”, a adăugat acesta.

Pe lângă loviturile asupra Iranului, Israelul continuă și atacurile împotriva țintelor Hezbollah din Liban, unde forțele sale au avansat miercuri în mai multe orașe din sudul țării, aflate în apropierea frontierei. Libanul a fost atras în conflict luni, după ce Hezbollah a atacat Israelul ca răspuns la uciderea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în urma loviturilor americano-israeliene din weekend.

„Hezbollah este un braț al Iranului. Servește regimul terorist din Iran”, a declarat Defrin în briefingul de joi, adăugând însă că coordonarea dintre cele două părți „nu este atât de strânsă”.

„Până acum am lovit peste 320 de ținte teroriste ale Hezbollah, dintre care aproximativ 80 doar în ultimele 24 de ore. Numeroși comandanți și militari lucrează non-stop pentru a lovi Hezbollah și pentru a-l face să plătească un preț greu”, a spus Defrin.