search
Sâmbătă, 7 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum l-a atras Israelul pe Ali Khamenei într-o capcană mortală. Dezvăluiri din culisele asasinării ayatollahului

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Generalii israelieni ar fi indus în eroare Iranul în orele care au precedat asasinarea lui Ali Khamenei, plecând ostentativ de la cartierul general pentru presupuse celebrări de Shabbat, înainte de a reveni în secret, deghizați, potrivit unor informații făcute publice de Forțele de Apărare ale Israelului (IDF).

Ayatollahul Ali Khamenei FOTO Profimedia
Ayatollahul Ali Khamenei FOTO Profimedia

Noile detalii explică de ce ayatollahul s-ar fi simțit suficient de în siguranță pentru a ieși din ascunzătoare și a participa la o întâlnire la palatul său, alături de oficiali de rang înalt. În acel moment, aviația israeliană a lansat un baraj de 30 de rachete, inclusiv rachete de ultimă generație Blue Sparrow, care urcă până la limita spațiului înainte de a lovi ținta, scrie Daily Mail.

Scopul operațiunii a fost surprinderea liderului iranian, astfel încât acesta și ceilalți oficiali de rang înalt să nu aibă timp să reacționeze sau să fugă. Întreaga acțiune ar fi fost însă posibilă doar datorită operațiunii de dezinformare orchestrate de conducerea israeliană.

Temându-se că o intensificare a activității în jurul complexului militar central al IDF din Tel Aviv ar putea indica Iranului că o operațiune majoră este iminentă, armata a pus în aplicare un plan elaborat de diversiune.

„În vinerea dinaintea atacului, IDF a creat în mod deliberat impresia că activitatea militară se oprește pentru weekend. Am distribuit fotografii și informații care sugerau că personalul și conducerea armatei se întorc acasă pentru cina de Shabbat”, au declarat reprezentanții armatei.

Generalii de rang înalt s-au asigurat că sunt văzuți părăsind cartierul general și îndreptându-se către familiile lor. În realitate însă, nu au stat mult timp acasă. Ulterior, au revenit discret, mulți dintre ei întorcându-se la comandament deghizați.

Cum funcționează arma care a lovit complexul ayatollahului

Sâmbătă dimineață, avioane israeliene, inclusiv F-15, au decolat la ora 7:30, ora Iranului, ajungând în pozițiile de atac aproximativ două ore mai târziu. Avioanele IDF au lansat rachetele Blue Sparrow la ora 9:40, cel puțin 30 fiind îndreptate către complexul ayatollahului din centrul Teheranului.

Rachetele Blue Sparrow, produse în Israel și având o rază de acțiune de aproximativ 2.000 de kilometri, cântăresc circa 1,9 tone. Ele au fost inițial dezvoltate pentru testarea sistemelor de apărare antiaeriană. După lansarea lor în 2013, rachetele au fost adaptate pentru a fi utilizate ca armament aer-sol, datorită vitezei foarte mari pe care o pot atinge.

Capacitatea lor de a ieși din atmosferă și de a reintra ulterior le face extrem de dificil de interceptat. După lansarea de pe avioane de vânătoare, racheta este propulsată de un booster care o trimite până la limita spațiului. Vehiculul de reintrare se separă apoi de booster și își fixează ținta. Ulterior, racheta reintră în atmosferă și lovește obiectivul.

Seria de rachete Sparrow, care include și variantele Black Sparrow și Silver Sparrow, este inspirată din rachetele sovietice Scud, dar și din rachetele iraniene Shahab-3.

Sabotaj tehnologic în inima Teheranului

În momentul lansării rachetelor, IDF ar fi perturbat simultan funcționarea a aproximativ zece turnuri de telefonie mobilă din apropierea străzii Pasteur, făcând ca telefoanele să pară ocupate atunci când erau apelate și împiedicând astfel serviciul de securitate al lui Khamenei să primească eventuale avertismente.

În timpul atacului, oficiali de rang înalt din structurile de securitate națională ale Iranului se aflau într-o altă parte a clădirii.

Doi lideri militari de rang înalt — contraamiralul Ali Shamkhani și comandantul Gărzilor Revoluționare Islamice, generalul Mohammad Pakpour — precum și fiica lui Khamenei, un nepot, nora și ginerele acestuia ar fi fost uciși în loviturile de la Teheran. De asemenea, a murit și soția liderului suprem al Iranului, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, în vârstă de 79 de ani. Printre victime s-ar număra și fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad.

Citește și: Moartea liderului suprem iranian: eroare de securitate sau sacrificiu ritualic? O româncă dezvăluie fața nevăzută a Iranului

Serviciile israeliene ar fi obținut acces la aproape toate camerele de supraveghere din Teheran, utilizate pe scară largă de autoritățile iraniene pentru monitorizarea opozanților regimului și chiar a propriei populații, reușind astfel să urmărească deplasările gărzilor de corp.

Imaginile ar fi fost transmise în timp real către Tel Aviv și sudul Israelului, permițând Mossadului să acumuleze informații detaliate despre adresele gărzilor de corp, programul lor de lucru și persoanele pe care le protejau. Un anumit unghi de filmare s-a dovedit deosebit de util, permițând agenților să observe unde își parcau gărzile de corp mașinile personale atunci când ajungeau la complexul liderului suprem de pe strada Pasteur, în centrul Teheranului.

Aceste operațiuni de hacking au făcut parte dintr-o campanie de informații desfășurată pe parcursul mai multor ani, care ar fi dus în cele din urmă la uciderea lui Khamenei.

Operațiunea de intelligence care a dus la localizarea lui Khamenei

„Cunoșteam Teheranul la fel de bine cum cunoaștem Ierusalimul”, a declarat un oficial al serviciilor israeliene de informații pentru Financial Times. Acesta a adăugat: „Când cunoști un loc la fel de bine ca strada pe care ai copilărit, observi imediat orice lucru care nu se potrivește.”

Potrivit publicației, și CIA ar fi avut o sursă umană care a furnizat informații esențiale. Combinată cu instrumente de inteligență artificială israeliene și algoritmi care au analizat volume uriașe de date despre conducerea Iranului și deplasările acesteia, sursa ar fi permis identificarea locului unde Khamenei participa la întâlnirea în care a fost lovit.

Odată ce Israelul și Statele Unite au aflat unde se afla liderul iranian, au decis că trebuie să acționeze. În a șasea zi a conflictului sângeros din Orientul Mijlociu, IDF a declarat că ofensiva militară împotriva Iranului a „zguduit” conducerea religioasă a țării și că operațiunea continuă pentru a „amplifica pagubele”.

Citește și: Trump vrea să aibă ultimul cuvânt în alegerea următorului lider al Iranului: „Fiul lui Khamenei este inacceptabil”

„Scopul operațiunii este de a provoca daune severe regimului terorist iranian până când acesta va elimina amenințarea existențială... iar noi continuăm să amplificăm loviturile asupra regimului”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei, generalul de brigadă Effie Defrin, într-un briefing televizat.

„Este important să spun că regimul este deja zdruncinat. A fost zguduit de primul atac de sâmbătă dimineață, când conducerea a fost neutralizată. Iar în fiecare zi continuăm să îl destabilizăm tot mai mult, până când amenințarea existențială va fi eliminată”, a adăugat acesta.

Pe lângă loviturile asupra Iranului, Israelul continuă și atacurile împotriva țintelor Hezbollah din Liban, unde forțele sale au avansat miercuri în mai multe orașe din sudul țării, aflate în apropierea frontierei. Libanul a fost atras în conflict luni, după ce Hezbollah a atacat Israelul ca răspuns la uciderea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, în urma loviturilor americano-israeliene din weekend.

„Hezbollah este un braț al Iranului. Servește regimul terorist din Iran”, a declarat Defrin în briefingul de joi, adăugând însă că coordonarea dintre cele două părți „nu este atât de strânsă”.

„Până acum am lovit peste 320 de ținte teroriste ale Hezbollah, dintre care aproximativ 80 doar în ultimele 24 de ore. Numeroși comandanți și militari lucrează non-stop pentru a lovi Hezbollah și pentru a-l face să plătească un preț greu”, a spus Defrin.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
digi24.ro
image
Fane Văncică, reținut pe Aeroportul Otopeni. Ar fi cerut „taxă de protecție” de 25.000 de lei de la un om de afaceri - Surse
stirileprotv.ro
image
Schimbare ora de vară 2026 | Trecem mai devreme anul acesta. Pe ce dată dăm ceasurile înainte
gandul.ro
image
Cum a reacționat Trump la rapoartele că Rusia oferă Iranului informații pentru a ținti forțele SUA
mediafax.ro
image
Giovanni Becali a anunţat favoritele la titlu în SuperLiga şi „bomba” care poate răsturna calculele: „Poate fi ca Urziceniul”. Exclusiv
fanatik.ro
image
„Astăzi, va fi lovit foarte dur!” Donald Trump amenință Iranul cu încă un atac balistic
libertatea.ro
image
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Verdict clar în privința lui Dan Petrescu, la 3 luni după ce a anunțat că antrenorul a slăbit 30 kg
digisport.ro
image
SUA schimbă strategia: ce armă vor trimite în Orientul Mijlociu
stiripesurse.ro
image
Un român și soția lui influencer au cumpărat un proiect imobiliar eșuat din Spania și construiesc „primul sat eco modern din lume”
antena3.ro
image
Cât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieli
observatornews.ro
image
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
cancan.ro
image
Peste 30 de ani de muncă și o pensie care abia îi ajunge pentru facturi. Poate pensionarul cumpăra vechime?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Țara cu cea mai mare armată din lume în 2026. Topul celor mai puternice forțe militare. Pe ce loc se află România
playtech.ro
image
Stadionul de aproape 30 de milioane de euro din România care a devenit ”casă” pentru funcționarii primăriei. Ce meciuri se mai joacă aici
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Au apărut imaginile cu Mbappe și o actriță celebră și internetul a ”explodat”: 13 milioane de vizualizări
digisport.ro
image
Un hău moral: cazul fiicei lui Victor Ponta (opinie)
stiripesurse.ro
image
Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un incident rutier în București
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Ministrul Nazare, implicat într-un accident auto. Două persoane au ajuns la spital UPDATE
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cât costă studiile la universitatea din Abu Dhabi unde merge Irina, fiica lui Victor Ponta. Instituția este una dintre cele mai costisitoare opțiuni academice din lume
actualitate.net
image
Brenciu își lasă familia în Kuala Lumpur. De ce se întoarce singur în România: „Nu vreau să dau sfaturi celor care au rămas blocați, prin lume, din cauza războiului”
click.ro
image
Vin schimbări radicale de temperatură în martie. Experții vorbesc despre „o anomalie atmosferică de proporții”
click.ro
image
Cum prepari Parfe Sinaia. Rețeta uitată din 1981
click.ro
Prințesa Kate descălțată, Foto GettyImages (1) jpg
Picioarele lui Kate, un nou subiect de discuție. După ce s-a descălțat ieri în public, a uimit cu începutul de monturi și unghiile nefăcute
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
Restaurarea pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Ultima etapă a procesului de restaurare a pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop sâmbătă, 7 martie. Un nativ trebuie să evite să iasă noaptea din casă, pentru a evita pericolele
image
Brenciu își lasă familia în Kuala Lumpur. De ce se întoarce singur în România: „Nu vreau să dau sfaturi celor care au rămas blocați, prin lume, din cauza războiului”

OK! Magazine

image
Regele Charles va abdica în secret, iar Palatul va folosi scuza sănătății sale. "Toată mașinăria regală este complice la asta!"

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde