Sâmbătă, 7 Martie 2026
Adevărul
De ce în cursa în care nu a prins loc fiica lui Ponta erau 39 de cetățeni străini? MAE: „numărul de locuri alocate cetățenilor români, complet ocupat”

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Cursa aeriană Oman - București, în care nu prins loc fiica lui Victor Ponta, a fost realizată prin Mecanismul de protecție civilă european. Au fost îmbarcați 127 de cetățeni români dintre care 95 de minori din grupuri de școlari din Neamț, Suceava, Vrancea și 39 de cetățeni străini.

Victor Ponta o acuză pe ministrul Oana Țoiu. FOTO: Colaj Adevărul
Victor Ponta o acuză pe ministrul Oana Țoiu. FOTO: Colaj Adevărul

Cursa aeriană care a provocat scandal pe scena politică românească, cea în care nu prins un loc fiica lui Victor Ponta, a fost realizată prin „Mecanismul de protecție civilă european”. Avionul a aterizat, vineri după-masă, la București. Tot vineri, a ajuns și fiica fostului premier în Capitală, cu un zbor comercial. 

Operațiunile de repatriere realizate prin acest mecanism european sunt, de fapt, organizate de fiecare stat membru, însă UE poate acoperi până la 75% din costurile eligibile pentru zboruri cu o condiție: cel puțin 30% din locurile disponibile sunt oferite cetățenilor din alte țări ale UE.

Într-un comunicat al MAE se arată că într-adevăr și în cursa care a decolat de la Muscat (Sultanatul Oman), cu destinația București, operată vineri, 6 martie, 30% dintre locuri au fost rezervate cetățenilor UE care nu sunt români, pentru a se respecta condiția mecanismului european. 

Astfel, în cursa s-au aflat: 127 de cetățeni români dintre care 95 de minori care au făcut parte din grupurile de școlari din județele Neamț, Suceava, Vrancea și 39 de cetățeni europeni.

MAE a precizat că numărul de locuri alocate cetățenilor români în acest zbor a fost complet ocupat.

Mecanismul european de protecție civilă

Mecanismul european de protecție civilă a fost instituit în 2001 de Uniunea Europeană pentru a permite țărilor participante (UE și non-UE) să își coordoneze asistența în cazul unei situații de urgență la scară largă care nu poate fi rezolvată doar de sistemul de protecție civilă al unei țări. Acesta poate fi desfășurat oriunde în lume.

Până la data de 5 martie, 10 state membre activaseră mecanismul, și anume Belgia, Bulgaria, Cehia, Franța, Italia, Cipru, Luxemburg, România, Slovacia și Austria.

„Niciun european nu este vreodată singur într-o situație de criză. Siguranța lor este întotdeauna pe primul loc”, a declarat comisara pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib.

„Încă din prima zi am fost pe deplin mobilizați să aducem acasă sutele de mii de europeni blocați în Orientul Mijlociu, prin intermediul mecanismului nostru de protecție civilă al UE. UE este alături de cetățenii săi și va depune toate eforturile pentru a-i aduce acasă cu bine”, a mai spus comisarul european.

UE poate deconta o parte din costuri, maximum 75%

Centrul de Coordonare a Răspunsului în Cazuri de Urgență (ERCC) al Comisiei Europene coordonează logistic zborurile oferite de statele membre. Comisia este pe deplin mobilizată pentru a le asista și rămâne în contact cu delegațiile UE și autoritățile consulare ale statelor membre din regiune în această privință.

Pe lângă eforturile de coordonare, Comisia Europeană poate plăti o parte din costurile financiare ale zborurilor de repatriere, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

În special, zborurile care oferă locuri cetățenilor statelor membre ale UE, altele decât statul membru al UE care activează mecanismul, sunt eligibile pentru cofinanțare din partea UE.

Până la 75% din costurile eligibile pentru zboruri pot fi rambursate de UE dacă cel puțin 30% din locurile disponibile sunt oferite cetățenilor din alte țări ale UE.

De asemenea, Comisia poate rezerva zboruri prin intermediul mecanismului rescEU dacă niciun stat membru nu poate sprijini o țară care solicită sprijin pentru evacuarea cetățenilor săi. În acest caz, Comisia poate acoperi 100% din costuri.

Orice țară din Europa și din afara ei poate solicita asistență de urgență prin activarea Mecanismului UE de Protecție Civilă. Comisia joacă apoi un rol cheie în coordonarea răspunsului în caz de dezastru și contribuind la costurile de transport și operaționale ale zborurilor de repatriere. În urma unei cereri de asistență, ERCC al UE mobilizează prompt asistență și expertiză.

Citește și: Fiica lui Victor Ponta a ajuns în țară. Daciana Sârbu: „N-o să mǎ oprească nimic, nici măcar valul de ură și minciunile aruncate asupra mea”

În urma evoluțiilor recente din Iran și din Orientul Mijlociu în sens larg, cetățenii UE au fost blocați în țările afectate, precum și în anumite părți din Asia-Pacific și Africa, din cauza închiderii unor aeroporturi cheie. În acest context, statele membre ale UE și statele participante la mecanism au început să solicite asistență pentru sprijinul de repatriere al cetățenilor lor.

Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă pentru drepturi sociale și locuri de muncă a Comisiei Europene, a explicat, la Digi24, că operațiunile țin însă de fiecare stat membru în parte: „Nu e coordonată operațiunea propriu-zisă de transport, aeronavele, de la Bruxelles, ci ține de eforturile fiecărui stat membru care a cerut activarea acestui mecanism”.

MAE: numărul de locuri alocate cetățenilor români în acest zbor a fost complet ocupat

Ministerul Afacerilor Externe precizează că aeronava a decolat, vineri, de la Muscat (Sultanatul Oman), cu destinația București, având la bord 127 de cetățeni români afectați de criza de securitate din Orientul Mijlociu. Este vorba despre cetățeni aflați în atenția consulatului României din Dubai și a celui din Oman, aparținând categoriilor prioritare pentru evacuare.

Cei 127 de cetățeni români au fost contactați de echipele consulare pentru a fi incluși pe lista de zbor. Dintre aceștia, 95 sunt minori. Grupurile de școlari avute în evidență (din jud. Neamț, Suceava, Vrancea) au fost preluate cu acest zbor de evacuare.

La bordul aeronavei se aflau și 39 de cetățeni europeni.

MAE precizează că numărul de locuri alocate cetățenilor români în acest zbor a fost complet ocupat.

În baza Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, pentru cetățenii UE din alte state decât România a fost alocată 30% din capacitatea totală a aeronavei.

Totodată, la data de 5 martie 2026, în cadrul unei acțiuni de repatriere asistată, un grup de 16 cetățeni români din Regatul Hașemit al Iordaniei a ajuns în România prin intermediul unui zbor organizat de autoritățile din Republica Cehă, în baza Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Citește și: Explicațiile MAE în cazul fiicei lui Victor Ponta: „Nu apare în sistem și, neapărând în sistem, nu putea să fie pe nicio listă”

Din evidențele MAE, peste 1.000 de cetățeni români au revenit până la acest moment cu zboruri de repatriere asistată, zboruri de evacuare în cadrul Mecanismului European de Protecție civilă și zboruri comerciale.

Recomandări pentru cetățenii români din Oerientul Mijlociu

Celula de Criză și echipele consulare ale MAE din regiune continuă eforturile pentru repatrieri și evacuări și au în atenție categoriile prioritare: copii, persoane cu urgențe medicale, femei însărcinate și familii cu copii mici.

Celula de Criză a MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale României din regiune, menține contactul cu cetățenii români afectați de conflictul din Orientul Mijlociu, precum și cu autoritățile statelor din regiune, și va continua să acorde asistență și protecție consulară, cu prioritizarea siguranței cetățenilor români, în funcție de evoluția situației de securitate.

MAE reiterează recomandările adresate cetățenilor români în acest context: https://www.mae.ro/node/68212.

MAE reiterează importanța înregistrării pe platforma https://www.econsulat.ro/.

MAE recomandă verificarea în mod sistematic a informațiilor transmise de liniile aeriene, atât pe site-urile oficiale, cât și prin SMS sau e-mail, în funcție de opțiunile selectate în relația cu operatorul aerian. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să verifice dacă au primit bilete reprogramate pentru zborurile afectate, să urmărească în permanență instrucțiunile comunicate de companiile aeriene și să se prezinte la aeroport doar atunci când sunt anunțați și chemați de către reprezentanții liniilor aeriene.

