Sâmbătă, 7 Martie 2026
Adevărul
Criză în Orientul Mijlociu. Andrei Țărnea: Avem în continuare circa 400 de persoane prioritare numai în EAU

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a făcut, sâmbătă, 7 martie, noi precizări cu privire la situația cetățenilor români afectați de criza din Orientul Mijlociu.

Andrei Țărnea FOTO Inquam Photos / George Călin
Andrei Țărnea FOTO Inquam Photos / George Călin

Președintele iranian a anunțat sâmbătă dimineață că Teheranul nu va mai ataca statele vecine, însă atacurile asupra unor ținte din regiune au continuat, inclusiv asupra unor instalații și aeroportur, a precizat Andrei Țărnea. Incidentul de dimineață de pe aeroportul din Dubai, soldat cu oprirea temporară a zborurilor, a fost rezolvat, iar traficul aerian – atât civil, cât și de repatrieri – a fost reluat, potrivit autorităților române.

În ceea ce privește cetățenilor români, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) monitorizează cetățenii aflați în zona de conflict. Potrivit datelor oficiale:

  • 14.000 de români se află în atenția serviciilor consulare și a celulelor de criză
  • 1.500 de persoane au revenit deja în România
  • 400 de persoane prioritare rămân în Emiratele Arabe Unite
  • în Qatar sunt în atenție circa 800 pentru asistență consulară.

„O să trec în revistă o dimensiune importantă a acestui efort. Așa cum s-a spus, la nivelul celulei de criză s-a încercat alocarea maximă de personal, s-a dublat capacitatea call center MAE, iar în ultimele 48 de ore este în curs o activitate de sprijin care preiau date din consulat și pentru categoriile de zbor, fie de repatriere, fie potențialele evacuări, sunt contactate cazurile prioritare.

Până la acest moment, 170 de cetățeni români au beneficiat de zboruri prin acest mecanism, 9 din Cipru, 2 din Oman cu un zbor militar de cooperare militară europeană, 44 din Iordania de la începutul crizei cu ajutorul Cehiei. Vor continua aceste zboruri în cadrul mecanismului, iar cetățenii români se vor întoarce.

Ca urmare a contactării a ambasadei la Doha, solicitările depășesc capacitățile, încercăm să vedem dacă pot fi privilegiate cele prioritare. Capacitatea este de 180 de locuri, o să vedem câți pot să fie îmbarcați. Transportul rutier între Qatar și Riad asigurat de cei din echipele consulare ale României în aceste spații”,  a precizat purtătorul de cuvând al MAE

