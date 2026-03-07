„Copiii noștri au fost vânduți”. Sud-africanii repatriați după ce au luptat în Ucraina relatează despre o experiență de coșmar

Cetățeni sud-africani repatriați din Rusia au oferit mărturii despre „iadul” de care au parte recruții africani trimiși în prima line a frontului din Ucraina, relatează Al Jazeera.

Când Sipho Dlamini ((un pseudonim) a coborât dintr-un avion venit din Rusia săptămâna trecută, revenind în orașul său natal Durban, avea asupra sa doar hainele de pe el.

„Ne-au obligat să ardem tot ce aveam,” a declarat bărbatul de 32 de ani. „Haine, documente, chiar și fotografii de familie. De la bun început, a fost un iad.”

Dlamini este unul dintre cei peste o duzină de sud-africani repatriați din Rusia, după ce ar fi fost ademeniți prin false promisiuni și trimiși în luptă în Ucraina. Experiența lor reflectă situația altor africani din țări precum Kenya, Zimbabwe și Ghana, evidențiind un fenomen îngrijorător de recrutare a bărbaților vulnerabili pentru a participa la războiul dus de Rusia în Ucraina.

În noiembrie anul trecut, au apărut relatări potrivit cărora mai mulți sud-africani cu vârste între 20 și 39 de ani au fost trimiși în Rusia pentru ceea ce presupuneau că ar fi instruire pentru locuri de muncă în securitate. În schimb, aceștia au fost recrutați într-un grup paramilitar și desfășurați pe frontul din Ucraina.

În centrul controversei privind recrutarea lor se află Duduzile Zuma-Sambudla, fiica fostului președinte Jacob Zuma. Zuma-Sambudla a demisionat din Parlament în decembrie, pe seama implicării sale în recrutări pentru Rusia, iar poliția sud-africană a deschis o anchetă oficială împotriva ei.

Mulți dintre recruți proveneau din Nkandla, provincia KwaZulu-Natal (KZN), regiunea natală a familiei Zuma. Guvernul a anunțat că reîntoarcerea în țară a bărbaților a fost asigurată după ce președintele sud-african Cyril Ramaphosa a purtat discuții directe cu omologul său rus, Vladimir Putin.

Recruții și familiile lor spun că se tem de represalii din partea recrutorilor, dar și de posibile consecințe legale, în conformitate cu legea sud-africană, care interzice cetățenilor să lupte în conflicte străine. Aceștia au povestit pentru Al Jazeera, sub protecția anonimatului, despre coșmarul prin care au trecut.

„Ni s-a spus că urmează să fim instruiți ca bodyguarzi VIP,” a spus Thabo Khumalo (un pseudonim), în vârstă de 28 de ani, care susține că Zuma-Sambudla și mama vitregă a acesteia au coordonat recrutarea. „Ea pretindea că merge în Rusia să ne întâmpine, dar ulterior am aflat că nici nu a părăsit Africa de Sud. Așa am ajuns în tranșee.”

Recrutare pe bani grei

Purtătorul de cuvânt al familiilor, Thulani Mahlangu, susține că Zuma-Sambudla și complicii săi ar fi primit cel puțin 14 milioane de rand (aproximativ 845.000 de dolari) de la grupul Wagner în schimbul recrutărilor.

„Copiii noștri au fost vânduți”, a declarat un părinte. „Li s-au promis locuri de muncă, dar în schimb au fost folosiți.”

Zuma-Sambudla, într-o declarație pentru poliție anul trecut, s-a descris drept „victimă”, susținând că la rândul său a fost înșelată prin promisiuni de contracte profitabile în domeniul pazei în Rusia. După ce scandalul a izbucnit în mass-media, aceasta a demisionat din Parlament, unde reprezenta partidul opoziției MK al tatălui său. O altă fiică a lui Zuma, Nkosazana Bonganini Zuma-Mncube, a deschis un dosar împotriva surorii sale vitrege în legătură cu recrutarea.

Chiar și cei apropiați familiei Zuma ar fi fost recrutați. O rudă a fostului președinte Zuma a declarat că doi fii și doi nepoți ai săi au fost trimiși în Rusia, adăugând: „Am trecut prin clipe de groază. Nu am vrut decât să-i vedem acasă, în viață.”

Partidul MK s-a distanțat de scandal, în timp ce demersurile fostului președinte Zuma de a obține eliberarea bărbaților nu au fost încununate de succes. Ramaphosa a fost cel care l-a convins în cele din urmă pe Putin să permită repatrierea acestora.

Realitatea dură de pe front

Unii dintre sud-africani au declarat pentru Al Jazeera că la semnarea contractului au primit o plată unică de 80.000 de rand (aproximativ 4.800 de dolari) – bani pe care i-au trimis rapid acasă după ce au realizat ce presupune de fapt acesta.

„I-am trimis imediat mamei mele”, a spus Khumalo. „Eram convins că o să mor acolo.”

Odată ajunși în Rusia, recruții au primit uniforme militare și arme și li s-a asigurat doar o săptămână de instruire. Aceștia au fost desfășurați în regiunea Donbas din estul Ucrainei, unul dintre cele mai intense teatre de război.

„Am fost carne de tun,” a spus Khumalo. „Unii nici măcar nu știau să tragă cum trebuie înainte de a fi trimiși pe front.”

Recruții au relatat abuzuri rasiale, tratamente crude și misiuni sinucigașe „Recruții africani erau trimiși în cele mai periculoase misiuni”, a spus Khumalo, care a descris experiența drept una „dureroasă”. „Unii erau obligați să ridice morții și răniții, în timp ce dronele zburau deasupra lor. Alții erau înjurați și insultați”.

Mandla Zulu, în vârstă de 44 de ani, a confirmat relele tratamente la care erau supuși recruții africani. „Am fost bătuți, insultați rasial și trimiși în cele mai periculoase zone. Am văzut camarazi din Nigeria, Zimbabwe și Kenya murind în număr mare.”

O criză africană mai largă

Africa de Sud nu este singura în această situație. În noiembrie, ministrul de externe al Ucrainei a relatat că peste 1.400 de africani din 36 de țări au fost identificați în rândurile rusești, cu victime printre recruți din Ghana, Camerun, Kenya, Zimbabwe și Africa de Sud. Ghana a raportat aproximativ 50 de decese și negociază eliberarea cetățenilor săi. Camerun, Zimbabwe și Kenya au confirmat, de asemenea, morți printre cetățenii săi recrutați pe front.

Grupul de monitorizare All Eyes on Wagner a documentat modul în care mulți bărbați africani au fost atrași prin promisiuni de locuri de muncă, instruire sau posibilitatea de a ajunge în Europa, doar pentru a fi trimiși pe front. „Unii dintre frații noștri africani au spus că s-au înrolat pentru că li s-a promis că vor fi introduși în Europa de Vest dacă luptă,” a spus Zulu. „Acel vis a fost momeala.”

Repatriere și anchete

Guvernul sud-african a facilitat întoarcerea bărbaților în două tranșe: mai întâi patru, apoi 11. Unii s-au întors cu răni grave - un bărbat a revenit în scaun cu rotile, iar un alt bărbat și-a pierdut un picior. Doi cetățeni sud-africani au fost uciși în lupte, conform autorităților sud-africane.

La sosirea în Durban, recruții au fost reținuți de poliție la Aeroportul Internațional King Shaka pentru predarea telefoanelor și furnizarea de informații. Au făcut apoi un drum peste 210 km până în Nkandla pentru a se reuni cu familiile.

Directoratul pentru Investigații Prioritare (DPCI), cunoscut ca „Hawks”, a confirmat că 15 bărbați sunt anchetați pentru încălcarea Legii privind Asistența Militară Străină, care interzice activitățile mercenare în străinătate. Hawks a mai arestat cinci persoane în Gauteng pentru fraudă, trafic de persoane și infracțiuni conexe.

Neutralitatea Africii de Sud, în atenție publică

Președintele sud-african și-a exprimat „recunoștința profundă” față de Putin pentru facilitarea repatrierii. Africa de Sud a încercat să mențină o poziție nealiniată în conflictul Rusia-Ucraina, pe fondul legăturilor istorice cu Rusia, atrăgând critici din partea comunității internaționale pentru abținerea de la votarea unor rezoluții ONU care condamnă invazia.

Pe parcursul războiului, Africa de Sud a menținut legături strânse cu Moscova în calitate de membru al BRICS alături de Brazilia, India și China.

Însă poziția Pretoriei față de războiul dintre Rusia și Ucraina a stârnit dezbateri, experții punând la îndoială neutralitatea țării. „Poziția noastră nealiniată nu înseamnă că aprobăm intervenția militară a Rusiei în Ucraina, care a încălcat dreptul internațional”, a comentat Elizabeth Sidiropoulos, de la grupul de reflecție South African Institute of International Affairs.

Pe măsură ce războiul intră în al patrulea an, victimele continuă să crească, atrăgând luptători străini din întreaga Africă. Pentru familiile celor păcăliți să intre în conflict, politica contează mai puțin decât costul uman.

„Nu ne dorim decât să ne vedem copiii acasă, în viață,” a spus un părinte. „Și vrem ca cei care ne-au înșelat să fie trași la răspundere.”