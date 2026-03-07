Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident. Doi italieni au ajuns la spital, după ce Alexandru Nazare n-ar fi acordat prioritate

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a aflat sâmbătă la volanul unui autoturism implicat într-un accident rutier pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei.

UPDATE Accidentul în care a fost implicat ministrul Alexandru Nazare a avut loc la intersecția dintre bulevardul Nicolae Bălcescu și strada Demetru Dobrescu. În autoturismul ridesharing se aflau doi cetățeni italieni, care au fost transportați la Spitalul Militar pentru investigații medicale.

Potrivit surselor Antena 3 CNN., ministrul nu ar fi acordat prioritate unei mașini care efectua transport de persoane în regim de ridesharing, intrând în coliziune cu aceasta. În autovehiculul de transport alternativ se aflau doi pasageri.

Cele două persoane din mașina de ridesharing au acuzat dureri în urma impactului și au fost transportate la spital, fără răni grave.

Polițiștii prezenți la fața locului au efectuat cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii accidentului.