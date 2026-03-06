Nicușor Dan, față în față cu protestatarii la Cotroceni: „Numirile pe care le voi semna mi le voi asuma./Am de o sută de ori mai multe informații decât aveți dv”

Președintele Nicușor Dan a ieșit vineri seară în fața Palatului Cotroceni pentru a discuta cu protestatarii nemulțumiți de posibilele numiri la conducerea marilor parchete. El spune că își va asuma deciziile pe care le va lua și că rezultatele vor putea fi evaluate în timp.

Președintele Nicușor Dan a ieșit, vineri seară, să discute cu protestatarii adunați în fața Palatului Cotroceni, nemulțumiți de propunerile privind numirile la conducerea marilor parchete. Șeful statului a intrat în mijlocul manifestanților și a încercat să le explice modul în care vor fi luate deciziile privind aceste nominalizări, dar a fost asaltat de întrebări şi reproşuri din toate direcţiile.

„Ce pot eu să vă spun este că numirile pe care le voi semna mi le voi asuma, adică procurorii care vor fi semnați de mine vor avea girul meu”, le-a spus președintele celor prezenți la protest.

„Am de o sută de ori mai multe informații”

Nicuşor Dan a susținut că dispune de mult mai multe informații despre situația din sistemul de justiție decât cele care circulă în spațiul public.

„Am de o sută de ori mai multe informații decât aveți dumneavoastră”, a declarat Nicușor Dan, încercând să explice că deciziile privind numirile sunt analizate pe baza unor date și evaluări mai ample.

„Veți vedea rezultatele acestor numiri probabil în șase luni de la momentul în care ei vor fi numiți, pentru că oamenii aceștia trebuie să vină, să cunoască instituția și să lucreze cu oamenii pe care îi găsesc acolo”, i-a asigurat Nicuşor Dan pe protestatarii de la Cotroceni, punctând că intenționează să se întâlnească periodic cu conducerea instituțiilor din sistemul de parchete pentru a urmări activitatea acestora.

În discuția cu manifestanții, Nicușor Dan a făcut referire și la referendumul în domeniul justiției, precizând că se lucrează la un sistem informatic care să permită consultarea magistraților în condiții de siguranță.

„Se lucrează la acel sistem informatic care, pe de o parte, să asigure confidențialitatea, pentru că a fost o cerință a magistraților și, pe de altă parte, ca acest mecanism să nu poată fi contestat”, a explicat președintele.

„Eu vin din societatea civilă”

În timpul discuției, o protestatară i-a cerut șefului statului să mențină un dialog constant cu cetățenii și cu organizațiile civice, context în care Nicușor Dan i-a reamintit faptul că el însuși provine din societatea civilă și că are o experiență îndelungată în acest domeniu.

„Doamnă, eu vin din societatea civilă, am stat 20 de ani acolo. Credeți că deodată m-am cotit, așa, ca să stau în puf? Sau ce credeți că mi s-a întâmplat?”, a replicat președintele.

În fața criticilor legate de persoanele propuse pentru conducerea parchetelor, șeful statului a spus că nu poate comenta fiecare nume în parte, deoarece s-ar antepronunța înainte de finalizarea procedurii, dar că percepția generală potrivit căreia toți candidații ar fi nepotriviți nu reflectă realitatea.

„Vreau să spun de opinia generală din spațiul public care spune că toți oamenii aceștia pe care i-a selectat comisia sunt niște dezastre. Nu e așa”, a declarat Nicușor Dan, adăugând că unii lideri de opinie ar încerca să influențeze percepția publică într-o direcție greșită.

Întrebat despre afirmațiile făcute în 2025, când spunea că ar retrage conducerea unor parchete, Nicușor Dan a respins ideea că ar fi promis acest lucru.

„N-am spus niciodată că voi retrage oameni de la conducerea Parchetului, pentru că președintele n-are atributul ăsta”, a explicat el.