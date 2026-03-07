Războiul din Iran a intrat sâmbătă în a doua săptămână, iar incertitudinea privind modul și momentul în care se vor încheia ostilitățile rămâne ridicată. Sâmbătă, explozii au fost auzite în Dubai și în capitala Bahrainului, Manama. Israelul a răspuns bombardând Teheranul și Beirutul, în timp ce președintele american Donald Trump respinge orice compromis și cere „capitularea necondiționată" a regimului de la Teheran.

UPDATE 10.05 - Libanul anunță cel puțin 16 morți în urma unor atacuri israeliene asupra unui oraș din est

Cel puțin 16 persoane au fost ucise în urma unor atacuri aeriene israeliene desfășurate peste noapte asupra orașului Nabi Chit din estul Libanului, a anunțat sâmbătă Ministerul Sănătății din Liban, unul dintre cele mai mortale bombardamente israeliene de la reluarea războiului în această săptămână.

Ministerul Sănătății a precizat că bilanțul ar putea crește și că 35 de persoane au fost rănite.

Peste 200 de oameni au fost uciși în atacurile israeliene asupra Libanului de când Hezbollah a lansat rachete și drone către Israel luni, declanșând bombardamente masive din partea Israelului.

Israelul afirmă că peste 80 de avioane de vânătoare au lovit Teheranul şi centrul Iranului

Avioanele de luptă israeliene au bombardat, sâmbătă dimineață, o academie militară a Gardienilor Revoluției Islamice iraniene, folosită drept facilitate operațională de urgență, a anunțat armata israeliană. Instituția desfășura activități militare, fiind considerată astfel un obiectiv legitim din punct de vedere al dreptului conflictului armat.

Atacul a vizat, de asemenea, un centru de comandă subteran, un depozit de rachete și platforme de lansare – măsuri menite să limiteze capacitatea Iranului de a desfășura atacuri cu projectile ghidate asupra teritoriului israelian, potrivit comunicatului oficial.

"Peste 80 de avioane de vânătoare ale Forţelor aeriene israeliene au efectuat un nou val de lovituri vizând infrastructuri aparţinând regimului terorist iranian", a precizat armata într-un comunicat.

Explozii în Dubai și Manama

Mai multe explozii au fost auzite sâmbătă în Dubai și în capitala Bahrain, Manama, la o săptămână după ce Iran a lansat atacuri de represalii asupra unor ținte din regiunea Golfului.

Două explozii au fost auzite în Dubai și una în Manama, unde a fost activată o sirenă de avertizare, au relatat jurnaliști ai agenției Agence France-Presse (AFP), citată de Arab News.

„Cetățenii și rezidenții sunt îndemnați să rămână calmi și să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur”, a transmis Ministerul de Interne din Bahrain într-un mesaj publicat pe rețeaua X.

Un incident minor provocat de resturi rezultate după interceptarea cu succes a unui proiectil a fost gestionat, iar până în prezent nu au fost raportate victime, a anunțat Dubai Media Office pe X. Instituția a negat, de asemenea, informațiile apărute pe rețelele sociale potrivit cărora ar fi avut loc incidente la Dubai International Airport.

Războiul se extinde în Golful Persic și în Liban

Iranul a răspuns lovind Israelul și mai multe state din Golful Persic care găzduiesc baze militare americane.

Atacurile americano-israeliene au ucis cel puțin 1.332 de civili iranieni și au rănit mii de persoane, potrivit ambasadorului Iranului la ONU, Amir Saeid Iravani. Atacurile iraniene au provocat moartea a 11 persoane în Israel, iar cel puțin șase militari americani au fost uciși.

Sâmbătă dimineață devreme au fost văzute rachete îndreptându-se spre Israel, după ce armata israeliană a anunțat că a detectat lansări de rachete din Iran către teritoriul israelian. Explozii au fost auzite în timp ce sistemele de apărare israeliene au fost activate pentru a intercepta proiectilele.

La scurt timp după acest val de atacuri, armata israeliană a anunțat că a început o serie de lovituri care vizează infrastructura din capitala iraniană, Teheran.

Aeroportul Aeroportul Mehrabad din Teheran a fost lovit, a relatat agenția semi-oficială Tasnim News Agency. Nu a existat un comentariu imediat din partea Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice sau a militanților Hezbollah susținuți de Iran în Liban.

Aterizările au fost reluate la Dubai International Airport, potrivit site-ului de monitorizare a traficului aerian Flightradar24.

Vineri, Israelul a declarat că 50 de avioane de luptă au lovit un buncăr din Iran care era încă folosit de conducerea țării, situat sub complexul distrus din Teheran al liderului suprem ucis, ayatollahul Ali Khamenei.

Israelul a extins războiul în Liban, bombardând intens capitala Beirut vineri, după ce a ordonat evacuarea fără precedent a întregii zone sudice a orașului. Israelul spune că bombardamentele au ca scop eliminarea Hezbollah, miliția șiită care reprezintă o forță dominantă în politica libaneză încă din anii 1980.

Hezbollah a lansat atacuri asupra Israelului în această săptămână pentru a răzbuna uciderea lui Khamenei în prima zi a războiului.

„Dormim aici, pe străzi – unii în mașini, alții pe trotuar, alții pe plajă”, a declarat Jamal Seifeddin, 43 de ani, care a fugit din suburbiile sudice ale Beirutului și și-a petrecut noaptea pe străzile din centrul orașului.

Aproximativ 300.000 de persoane au fost strămutate în Liban în ultimele patru zile, potrivit Norwegian Refugee Council. Ministerul Sănătății din Liban a raportat 123 de morți și 683 de răniți în urma atacurilor israeliene.

SUA trimit încă un portavion în Mediterană

Marina SUA se pregătește să desfășoare un al treilea portavion în Orientul Mijlociu, în apropierea Iranului, în următoarele săptămâni, potrivit Fox News.

Portavionul USS George H. W. Bush (CVN-77) și grupul său de luptă, după ce au finalizat exercițiul de instruire a unității combinate (COMPTUEX – Composite Training Unit Exercise), sunt așteptați să plece de la Baza Navală Norfolk din Virginia cândva înainte de sfârșitul lunii martie, pentru o desfășurare programată în mod obișnuit în zona de responsabilitate a Flotei a 5-a a SUA.

Totuși, din cauza ostilităților în curs cu Iranul, nu este clar dacă acesta va înlocui portavionul USS Gerald R. Ford (CVN-78), care a intrat joi în Marea Roșie și este desfășurat de aproape 11 luni, sau dacă va ajunge pentru a întări suplimentar prezența marinei americane în Orientul Mijlociu, notează Report.az.

Trump cere „capitularea necondiționată” a Teheranului

Trump a oferit explicații schimbătoare privind obiectivele războiului, ceea ce ridică perspectiva unui conflict prelungit care s-a extins deja dincolo de granițele Iranului, a zguduit piețele financiare globale și a dus la creșterea puternică a prețurilor petrolului.

Președintele SUA a declarat că va accepta doar „capitularea necondiționată” a Teheranului, în timp ce Israelul a lansat noi atacuri asupra unor ținte din Iran și Liban, scrie Reuters.

Comentariile lui Trump au venit la câteva ore după ce președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a scris pe rețelele sociale că mai multe state neidentificate au început eforturi de mediere, ceea ce a alimentat pentru scurt timp speranțele unei soluții, la o săptămână după ce Statele Unite și Israel au lansat lovituri asupra Iran.

„Nu va exista niciun acord cu Iranul în afară de CAPITULAREA NECONDIȚIONATĂ!”, a scris președintele american, Donald Trump, pe platforma sa Truth Social, vineri.

„După aceea, și după alegerea unui lider (sau lideri) GROZAV și ACCEPTABIL, noi, împreună cu mulți dintre aliații și partenerii noștri minunați și foarte curajoși, vom lucra neobosit pentru a readuce Iranul de la marginea distrugerii, făcându-l din nou mai mare, mai bun și mai puternic din punct de vedere economic decât oricând”, a adăugat el.

Strâmtoarea Ormuz, deschisă. Iranul avertizează navele americane și israeliene

Iranul nu a închis Strâmtoarea Ormuz, însă navele asociate cu Statele Unite sau cu Israelul nu vor fi lăsate să treacă, a declarat un purtător de cuvânt militar de rang înalt pentru presa iraniană

Declarația sugerează că Teheranul încearcă să restricționeze anumite transporturi maritime, nu să impună o blocadă totală asupra acestei căi navigabile strategice, prin care trece o parte semnificativă din fluxurile globale de petrol și unde traficul a scăzut deja puternic pe fondul extinderii conflictului.

„Nu vom împiedica nicio navă care dorește să traverseze strâmtoarea Ormuz, dar responsabilitatea pentru siguranța acesteia revine navei în sine”, a declarat purtătorul de cuvânt.

„Vom viza orice navă aparținând entității sioniste [Israel] și Americii dacă aceasta va încerca să traverseze strâmtoarea Ormuz.”