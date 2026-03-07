O ambulanță SMURD în care erau șase persoane s-a răsturnat pe o stradă din Sibiu după coliziunea cu un autoturism

O ambulanță SMURD și o mașină au fost implicate într-un accident, sâmbătă, pe o stradă din Sibiu, fiind activat Planul Roșu de Intervenție. Ambulanța SMURD s-a răsturnat pe carosabil.

ISU Sibiu a intervenit de urgență sâmbătă pe Bulevardul Vasile Milea la un accident rutier între o ambulanță SMURD și un autoturism, în urma căruia a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Potrivit ISU Sibiu, în accident au fost implicate șapte persoane.

În ambulanta SMURD se afla un pacient, un minor cu mama acestuia și patru membri ai echipajului (trei subofițeri paramedici și un voluntar), scrie Mediafax.

Copilul nu a fost rănit în urma accidentului, acesta fiind preluat de o altă ambulanță și transport la spital în vederea tratării afecțiunilor preexistente.

Mama copilului, o femeie în vârstă de 26 de ani, a acuzat dureri la picior, fiind transportată la UPU Sibiu.

În ceea ce privește starea reprezentanților ISU Sibiu, aceștia prezintă răni ușoare și au fost transportați la UPU Sibiu pentru investigații suplimentare.

Șoferul autoturismului, un bărbat în vârstă de aproximativ 53 de ani a suferit multiple traumatisme și este transportat la UPU Sibiu.

Ulterior, Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat.