Sâmbătă, 7 Martie 2026
Adevărul
Nou blocaj în coaliție pe tema numirii Avocatului Poporului. Partidele își împart funcții și la Curtea de Conturi și CNCD. Cine sunt candidații

Parlamentul ar urma să voteze, pe 10 martie, noul Avocat al Poporului, dar și noua componență a CNCD și a Curții de Conturi. Numirile stârnesc însă tensiuni între partidele coaliției.

Parlamentul pregătește noi numiri într-un plen comun, pe 10 martie FOTO Inquam / George Călin
Parlamentul pregătește noi numiri într-un plen comun, pe 10 martie FOTO Inquam / George Călin

Numirile care ar urma sa fie avizate de Parlament pe 10 martie ar putea genera un nou blocaj, în contextul în care PSD și USR nu se înțeleg cu privire la nominalizarea noului Avocat al Poporului, funcție care ar reveni USR, spun surse din Coaliție.

Propunerea pentru funcția de Avocat al Poporului

Disputa din coaliție a pornit de la propunerea USR pentru pentru funcția de Avocat al Poporului, Roxana Rizoiu, pe care PSD nu ar accepta-o pe motiv cǎ este pensionar special. Rizoiu, fost agent guvernamental al României la CEDO și fost formator INM, i-ar fi acordat un împrumut de 120.000 lei lui Nicușor Dan la alegerile din 2025.

Roxana Rizoiu este propusă pentru 5 ani ca Avocat al Poporului, după ce mandatul lui Renate Weber, numitǎ cu susținerea PSD și ALDE, a expirat în urmǎ cu mai bine de un an, fiind în prezent interimar.

Șefia Curții de Conturi îi revine PSD, care trebuie să susțină un candidat pentru continuarea mandatului lui Mihai Busuioc. 

Șase posturi în CNCD

Pe lista de numiri sunt și șase funcții în Colegiul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), printre care și cea de președinte al Consiliului. Potrivit legii, „la numirea membrilor Colegiului director se va urmări ca minimum două treimi dintre aceștia să fie licențiaţi în ştiințe juridice”. Prin urmare, trebuie avut în vedere și dacă candidații au studii juridice. Au fost depuse 19 candidaturi, dar doar anumite propuneri susținute de partide vor avea și votul majorității politice. 

Potrivit calculelor dintre partide la formarea coaliției, alături de funcția de Avocatul Poporului, USR îi revine și postul de președinte al Consiliului Național pentru Combataterea Discriminării. PNL și UDMR vor putea propune fiecare un membru, iar PSD doi. Al șaselea mandat va reveni AUR, partid de opoziție care are a doua cea mai mare pondere în Parlament. 

Astfel, conform informațiilor „Adevărul”, USR o va susține pe Iulia Popovici, care ar urma sǎ fie si președinte. PNL o va susține pe Cristine Thellmann (fără studii juridice), iar UDMR pe Molnar Zsolt (fără studii juridice), în prezent adjunct al Avocatului Poporului. Din Opoziție, AUR o va susține pe Rozalia Dana Varga (fără studii juridice). Varga este fost consilier în mai multe guverne conduse de PSD (cabinetele conduse de Viorica Dăncilă și Victor Ponta). Aceasta a ocupat și funcții în mai multe partide, în ultimii ani trecând prin PNL, ALDE, PSD și apoi AUR. 

Surse din PSD afirmă că în partid nu a fost luată o decizie clară cu privire la cele două nume pe care ar urma să le susțină partidul pentru CNCD, însǎ cel mai probabil Adrian Diaconu, fost deputat și senator PSD, care a mai fost membru în Colegiul Director al CNCD, se va bucura de susținerea formațiunii.

În cursă s-au mai înscris însă alți doi foști deputați PSD, Horia Grama, care a mai fost membru în Colegiul Director al CNCD în perioada 2020-2025, și Moagher Laura Mihaela, membru PSD din 2009, care este în prezent consilier la Curtea de Conturi. Totuși, Moagher nu a depus toate actele necesare (fără dovada studiilor juridice). Apare și candidatura lui Jura Cristian, susținut de PSD în trecut pentru un mandat în CNCD. 

Deși fără șanse, SOS România îl va susține pe Nistor Florin, consilier, iar grupul parlamentar PACE-Întâi România îl propune pe Radu Alexandru Marin (fără studii juridice), profesor la Școala gimnazială 133 din București. 

Șapte luni la Curtea de Conturi

Pe listă este și un post de consilier de conturi, după plecarea lui Mihai Busuioc la Curtea Constituțională (CCR), care revine PSD. Potrivit informațiilor „Adevărul”, și-au depus candidaturile fostul ministru Eugen Teodorovici, senatorul AUR Potecă Vasilică și Marin Popescu, care activează în cadrul Organizației pentru Drepturile Omului OADO.

După noua numire de la Curtea de Conturi, ar urma să fie organizate alegeri pentru funcția de președinte. Atribuțiile au fost preluate interimar de Mirela Călugăreanu, care rămâne una dintre opțiunile PSD pentru a prelua definitiv șefia instituției. Surse din partid afirmă că nu există o decizie pentru susținerea fostului ministru Eugen Teodorovici

