Tatăl lui Mitică Dragomir, experiență cutremurătoare pe front. „Avea 80 de kile când a plecat la război, s-a întors acasă cu 40”

0
0
Publicat:

Mitică Dragomir (79 de ani) a vorbit recent despre suferințele prin care a trecut tatăl său în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Mitică Dragomir Foto/Captură Youtube @fanatik
Mitică Dragomir Foto/Captură Youtube @fanatik

Fostul șef al LPF a făcut aceste declarații într-un context tensionat internațional, după ce Iran a ripostat la atacurile israeliano-americane din 28 februarie, lansând bombe și drone către țările din apropierea Golfului Persic, unde se află baze militare americane.

Dragomir a povestit cum tatăl său a fost trimis pe front la Cotul Donului, locul celei mai mari tragedii militare românești din acel război.

„Când a mers în război avea 80 de kile și a venit acasă cu 40!”

După luni de luptă cruntă, s-a întors acasă cu doar 40 de kilograme, mai puțin de jumătate din greutatea cu care plecase la război, marcând o experiență de neuitat pentru întreaga familie.

„Să dea Dumnezeu să avem pace. Până acum, de 80 și ceva de ani, avem pace în România. Noi am fost o generație lipsită de război. Părinții și bunicii noștri au fost răniți în război. Tata accidentat, bunicul mort.

(n.r. tatăl tău a fost în al Doilea Război Mondial, la Cotul Donului?) Da, la Cotul Donului și a venit cu un ochi praf făcut. Toată viața a tras de el și mi-a spus că nu există să poți să povestești. Cea mai a dracu’ era foamea, nu frigul și astea. Mâncau iarbă ca animalele. Și buruieni. Mâncau coajă de frasini. Când a mers acolo în război, avea 80 de kile și a venit acasă cu 40. Și de 45 de kile a rămas până a murit!, a povestit Mitică Dragomir la Fanatik.

„Armata și războiul l-au făcut așa!”

„Tata nu a fost un om rău, ci unul dur. Adică un om exact. Ced că și armata și războiul l-au făcut așa. Convingerea mea este că din naștere a fost așa. Îi plăcea cinstea. Să fi murit de foame, dar să nu iau două cireșe sau un măr de la vecini!”, a mai spus Mitică Dragomir, conform aceleiași surse.

