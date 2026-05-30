George Simion: Europa își pierde statutul de putere globală dacă nu își protejează granițele

Președintele AUR, George Simion, acuză că deciziile liderilor europeni din ultimele decenii au dus la dependențe strategice periculoase de marii actori globali și a subliniat că incapacitatea blocului comunitar de a-și securiza frontierele vor costa Europa statutul de putere mondială.

Simion, a declarat sâmbătă, în cadrul Forumului Economic European de la Cluj, că un continent care nu mai produce şi nu îşi poate proteja interesele strategice riscă să îşi piardă relevanţa la nivel global.

"Un continent care nu îşi poate apăra graniţele, economia şi identitatea nu va rămâne o putere globală", a subliniat acesta.

„Românilor şi altor naţiuni din Uniunea Europeană li s-a spus să renunţe la anumite valori, iar acest lucru a fost numit progres. Ni s-a spus că modelul nostru este depăşit, iar acum Europa depinde de producţia din China, de alţii pentru apărare şi de regiuni instabile pentru resurse energetice esenţiale", a declarat George Simion, vicepreşedinte al The European Conservatives and Reformists (ECR) Party, potrivit aceluiaşi comunicat.

Simion a pledat pentru reducerea taxelor, stimularea antreprenoriatului şi relansarea marilor proiecte economice şi industriale.

"Europa trebuie să devină din nou un continent care construieşte. Trebuie să investim în infrastructură, în energie, în capacităţi industriale şi în inovaţie tehnologică. Acestea reprezintă fundaţia civilizaţiei noastre", a declarat liderul AUR.