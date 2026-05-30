Cinci convocări urgente la națională, după FCSB-Dinamo. Gică Hagi a făcut anunțul

La doar o zi după finala barajului pentru calificarea în Conference League, câștigată de FCSB cu 2-1 în fața lui Dinamo după prelungiri, selecționerul României, Gică Hagi, a luat o decizie importantă pentru acțiunile naționalei, programate în luna iunie.

Tehnicianul a anunțat, astăzi, convocarea a cinci jucători suplimentari la echipa națională. Aceștia se vor alătura lotului în contextul partidelor amicale programate împotriva Georgiei și Țării Galilor, care se vor disputa pe 2 iunie, de la ora 20:00, respectiv pe 6 iunie, de la ora 20:45.

„Posibil ca lotul să fie completat și cu alți fotbaliști!”

Selecționerul a confirmat extinderea lotului pentru cele două teste internaționale, iar vestea a fost transmisă publicului larg prin intermdiul rețelelor de socializare.

„Pentru meciurile din luna iunie, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să apeleze și la Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru și Cătălin Cîrjan. De asemenea, după ultimele meciuri de baraj este posibil ca lotul să fie completat și cu alți fotbaliști!”, se arată pe pagina de Facebook a naționalei României.

Toți cei cinci jucători chemați de urgență la națională evoluează pentru FCSB și Dinamo, formațiile care au disputat vineri seară barajul pentru ultimul tichet european. Meciul a fost decis după prelungiri, iar la final gruparea roș-albastră s-a impus cu 2-1, obținând calificarea în Conference League.