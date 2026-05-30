Sâmbătă, 30 Mai 2026
Satiră virală despre reacția slabă a liderilor europeni la incidentul cu dronă din Galați. Macron, Merz și Putin, transformați în păpuși Muppets

Un videoclip satiric devenit viral pe rețelele de socializare ironizează reacția liderilor europeni după ce o dronă rusească a explodat într-un bloc din Galați. Din postura de păpuşi Muppets, Emmanuel Macron şi Friedrich Merz îl contactează telefonic pe Vladimir Putin.

Sursă video: Instagram

Un videoclip satiric care ironizează reacția liderilor europeni după incidentul extrem de grav de vineri, de la Galaţi, în care o dronă rusească a explodat într-un bloc de locuințe, a devenit viral pe rețelele de socializare.

Pentru a accentua lipsa unei reacţii cu adevărat ferme, în imagini, cei mai vocali lideri europeni sunt transformaţi în păpuşi Muppets. Personajele sunt cancelarul german Friedrich Merz şi președintele Franţei, Emmanuel Macron, care îl contactează telefonic pe Vladimir Putin, pentru a-l apostrofa în legătură cu incidentul. Chiar şi Giorgia Meloni, premierul italian, are o scurtă intervenţie în final.

Clipul începe cu o conversație între Emmanuel Macron și Friedrich Merz, în care liderul francez încearcă să atragă atenția asupra gravității situației.

- „Ai auzit știrile? Este revoltător!”, spune Emmanuel Macron.

- „Da, oamenii își iau concediu medical când sunt bolnavi...”, răspunde Friedrich Merz.

Replica îl irită imediat pe președintele francez:

- „Nu asta! Rusia a lansat o dronă în România.”

După un scurt moment de ezitare, cancelarul german spune:

- „Poate e timpul să facem ceva în privința asta.”

Macron vine imediat cu soluția:

- „E timpul să scoatem «artileria grea». Hai să-l sunăm acum.”

În secvența următoare apare Vladimir Putin, relaxat, fredonând melodia „I'm gonna live forever” („O să trăiesc veșnic”).

- „Monsieur Putin, ai comis un act grav de violare!”, îl abordează Emmanuel Macron, cu un aer serios.

- „Da”, răspunde imperturbabil liderul rus.

În fundal intervine și Friedrich Merz:

- „Este revoltător!”

- „Este o provocare!”, continuă Macron.

Replica lui Putin vine sec:

- „Dacă nu te poţi opri, nu te opreşti!”

Este momentul în care cei doi lideri europeni trec la ameninţări... dure.

- „Ei bine, nu ne lași de ales...”, spune Emmanuel Macron.

- „Vom desfășura cea mai temută armă a Europei. O forță cu o putere de distrugere nemiloasă!”, completează Friedrich Merz, după care vine şi „amenințarea” propriu-zisă:

- „Îți transmitem, Vladimir, o declarație de cea mai fermă condamnare”, anunță cancelarul german, acompaniat de preşedintele francez, silabisind împreună cuvântul condamnare.

- „Am spus: declarația de cea mai puternică...”, accentuează  cei doi lideri europeni, uimiţi de tăcerea de la celălalt fir al telefonului, unde Vladimir Putin este la fel de impertubabil.

- „Ai auzit?”, insistă ei

- „Da, am auzit, am auzit”, le răspunde plictisit liderul de la Kremlin. „Sunt doar foarte ușurat că nu m-aţi lovit cu... grupul de lucru”, îi ironizează el.

- „Ce fel de grup crezi că ar fi potrivit ca să discutăm asta? Ar trebui să-l programăm marți?”, încep să vorbească între ei preşedintele francez şi cancelarul german, când, dintr-o dată, în prim-plan apare brusc Giorgia Meloni, care le strigă: „Măi, băieţi!”.

Videoclipul se încheie cu Vladimir Putin, care fredonează la fel de relaxat aceeaşi melodie, „I'm gonna live forever”, care sugerează, o dată în plus, neputinţa liderilor europeni de a-l clinti de pe poziţia sa.

