Ziua Marinei la Constanța. Programul complet al evenimentelor din 15 august 2026

Constanța se pregătește pentru una dintre cele mai importante sărbători dedicate marinarilor români. Ziua Marinei Române va fi celebrată sâmbătă, 15 august, prin ceremonii militare, exerciții navale, concerte și spectacole de lumini.

Manifestările oficiale vor începe la ora 10:00, pe faleza din fața Comandamentului Flotei. În același timp, în raionul maritim travers va avea loc exercițiul naval întrunit „Forțele Navale Române 26.10”, care va include mai multe secvențe de instruire pentru luptă în mediile de suprafață, subacvatic și aerian.

La festivitățile de Ziua Marinei vor participa și trei nave militare ale Turciei: TCG Kemalreis (F-247), TCG Burgazada (F-513) și TCSG Dost.

Navele sunt deschise publicului în anumite intervale. Pe 13 și 14 august, acestea pot fi vizitate între 10:00-12:00 și 14:00-17:00. Nava TCSG Dost nu va fi prezentă în port pe 14 august.

Sâmbătă seară, între 20:00 și 23:00, marinarii militari vor participa la tradiționala retragere cu torțe, care va avea loc în zona falezei din Constanța și în Piața Ovidiu, pe acordurile Muzicii Militare a Forțelor Navale.

Programul festiv va continua pe faleza Cazinoului cu concerte susținute de Red Swing Band și Tania Turureanu. De la ora 22:00, municipalitatea a pregătit un spectacol de lasere și proiecții luminoase, inclusiv pe fațada Cazinoului.

De ce este sărbătorită Ziua Marinei pe 15 august

Ziua Marinei Române este celebrată în fiecare an pe 15 august, în aceeași zi cu sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, considerată protectoarea marinarilor. Sărbătoarea îi omagiază atât pe marinarii militari, cât și pe cei civili și reprezintă un moment important pentru celebrarea tradițiilor și istoriei navigației românești.