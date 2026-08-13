 Șoferul care a ucis doi turiști în centrul Brașovului va fi cercetat în libertate. Anchetatorii iau în calcul o posibilă cauză medicală | adevarul.ro
search
Joi, 13 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Criza energetică și soarta Guvernului, analizate de Victor Negrescu la „Interviurile Adevărul”

Video Șoferul care a ucis doi turiști în centrul Brașovului va fi cercetat în libertate. Anchetatorii iau în calcul o posibilă cauză medicală

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Șoferul în vârstă de 50 de ani care a intrat cu mașina pe trotuar, marți seară, în centrul Brașovului, și a lovit trei pietoni va fi cercetat în stare de libertate. Doi dintre cei loviți, un tânăr din Piatra Neamț și un cetățean german, au murit, iar un alt turist german a fost grav rănit. Anchetatorii iau în calcul și o posibilă cauză medicală în cazul șoferului.

Tragedia s-a produs în 11 august, în jurul orei 20:46, pe o stradă din zona centrală a municipiului Brașov. Autoturismul a pătruns pe trotuarul din dreapta sensului de mers și i-a lovit pe cei trei bărbați.

Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, este cercetat pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală. Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca accidentul să fi avut o cauză medicală.

„Se iau în calcul posibile cauze medicale, dar cercetările urmează să stabilească toate aspectele” , au transmis reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov.

Doi dintre cei trei pietoni au murit

Victimele erau un tânăr din Piatra Neamț și doi cetățeni germani. Tânărul român avea 25 de ani, iar turistul german care a murit avea 34 de ani. Cel de-al treilea pieton, un cetățean german în vârstă de 31 de ani, a fost transportat la spital după ce a fost grav rănit. Potrivit informațiilor apărute după accident, acesta se află în stare critică.

Șoferul a fost și el rănit în urma accidentului și a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

„În fapt, s-a reţinut că, în data de 11 august, în jurul orei 20:46, un bărbat în vârstă de 50 de ani a condus un autoturism pe o stradă din zona centrală a municipiului Braşov, apoi a pătruns pe trotuarul din dreapta sensului său de mers, unde a surprins şi accidentat trei persoane de sex masculin, dintre care două au decedat, respectiv un bărbat în vârstă de 25 de ani din municipiul Piatra Neamţ şi un cetăţean german de 34 de ani, iar cea de-a treia victimă, tot un cetăţean german, în vârstă de 31 de ani, a suferit vătămări corporale, fiind transportată la o unitate medicală”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.  

Șoferul care a provocat tragedia din Brașov, erou în urmă cu 11 ani. FOTO: Captura Video
Șoferul care a provocat tragedia din Brașov, erou în urmă cu 11 ani. FOTO: Captura Video

Reprezentanții unității medicale au precizat că bărbatul a fost consultat de medici, care i-au recomandat internarea. Acesta a refuzat însă să rămână în spital.

Potrivit unor surse medicale, bărbatul ar fi suferit o criză epileptică în timp ce se afla la volan.

Cu 11 ani în urmă, a alvat un turist de la înec

În timp ce anchetatorii încearcă să afle ce s-a întâmplat în momentul accidentului, despre șofer au apărut și informații legate de un episod petrecut în urmă cu aproximativ 11 ani.

Potrivit BizBrașov, bărbatul a salvat atunci un turist german de la înec, pe litoral, în zona stațiunii Neptun.

Intervenția sa a fost remarcată la acea vreme, iar bărbatul a fost considerat un erou după ce a reușit să salveze viața turistului.


Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Fiara din Balcani” încearcă să obțină eliberarea din închisoare, deși a fost sancționat de 28 de ori pentru comportament agresiv
digi24.ro
image
Șoferul de 50 de ani care a ucis pietonii în Brașov a fost dus la control neurologic. A refuzat internarea în spital. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Vești proaste pentru economie. Guvernatorul Mugur Isărescu anunță o inflație mai mare decât se aștepta BNR. Cum arată prognoza pentru finalul anului
gandul.ro
image
ALERTĂ pe o plajă din România! DRONĂ observată la doar 15 metri de stabilopozi. Anunțul autorităților
mediafax.ro
image
FC Botoșani își pierde vedeta înaintea meciului cu FCSB. „Va pleca de la noi!”. Câți bani primește Valeriu Iftime
fanatik.ro
image
Vântul a ajutat la salvarea curentului. România a importat de 3 ori mai puțină energie electrică ieri seară
libertatea.ro
image
Situație critică pe portavionul USS Abraham Lincoln. Membri ai echipajului ar fi încercat să sară peste bord după luni întregi pe mare
digi24.ro
image
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
gsp.ro
image
FOTO Cum arată ACUM miliardarul român care s-a căsătorit la 72 de ani și l-a făcut pe Gigi Becali să râdă
digisport.ro
image
Satul în care oamenii par să trăiască veșnic. Care este „ingredientul” secret pentru a ajunge la 100 de ani
click.ro
image
O femeie care a cumpărat dintr-un second-hand o rochie cu „ceva mărunțiș” a rămas mută de uimire când i-a văzut, mai târziu, eticheta
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Satul în care "nimeni nu moare". Secretul localnicilor care ajung la 100 de ani
observatornews.ro
image
Ce salariu primește Cătălin Măruță să prezinte 'Furnicuțele' de la Antena 1. Ia mai mult decât la Pro TV
cancan.ro
image
Pensionarii vor primi o nouă lovitură. Legea nu va fi respectată la 1 ianuarie 2027. Pensiile vor fi mai mici
newsweek.ro
image
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
prosport.ro
image
Ce trebuie schimbat la Cernavodă pentru ca reactoarele să nu mai depindă atât de mult de nivelul Dunării. Soluția indicată de directorul centralei
playtech.ro
image
Marius Șumudică, verdict necruțător înainte de U Craiova – KuPS: „E dezastru dacă nu te califici!!”
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
L-au declarat mort, apoi ”au observat că mișcă la morgă”. Ce s-a întâmplat cu bărbatul de 27 de ani
digisport.ro
image
Satul în care oamenii par să trăiască veșnic. Care este „ingredientul” secret pentru a ajunge la 100 de ani
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stau Valentina Pelinel și Cristi Borcea în Pipera. Casa este imensă, iar camerele sunt suficiente pentru toți cei 9 copii. Este mobilată doar cu obiecte scumpe / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 13 august. Zi cu ghinion pentru unele zodii! Cine trebuie să fie atent la bani, certuri și decizii greșite
mediaflux.ro
image
A scăpat de probleme medicale mâncând ... carne de struț: „Un gust puternic, dar delicioasă”
gsp.ro
image
Mureșenilor, „șoseaua morții” din centrul Brașovului. Cel puțin 10 accidente în ultimii ani, ultimul s-a soldat cu doi morți
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Salvare miraculoasă în Polonia! O fetiță căzută de la etajul 5 a fost prinsă într-o pătură de vecini
click.ro
image
Tragedie în Grecia: Un adolescent irlandez de 17 ani a murit electrocutat în timp ce făcea duș. Familia este devastată
click.ro
image
Cele trei zodii care vor avea cea mai mare putere în următoarele 4 luni. Astrele le aduc succes, influență și oportunități neașteptate
click.ro
Marguerite de Valois și Henric de Navarra foto Profimedia prelucrată cu aI jpg
„Nunta roșie” sau masacrul din noaptea nunții regale. Refuzul miresei de a spune „Da!” la altar a declanșat Iadul pe pământ!
okmagazine.ro
Regele dansează, un film despre viața lui Ludovic XIV, Profimedia (2) jpg
Lucra cu întunericul ca să-l țină sub papuc pe Regele Soare! Ce făcea în dormitor amanta fără scrupule a lui Ludovic al XIV-lea
okmagazine.ro
roman shipwreck amphorae sicily 1 jpg
O navă romană veche de 2.100 de ani, descoperită cu sute de amfore pe fundul mării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Larisei Uță după ce a ieșit din sala de operație. Cum se simte vedeta
image
Salvare miraculoasă în Polonia! O fetiță căzută de la etajul 5 a fost prinsă într-o pătură de vecini

OK! Magazine

image
Mariaj deschis între Albert și Charlene de Monaco? Bărbatul cu care se spune că prințesa ar fi avut o aventură acceptată de Albert