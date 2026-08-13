Șoferul în vârstă de 50 de ani care a intrat cu mașina pe trotuar, marți seară, în centrul Brașovului, și a lovit trei pietoni va fi cercetat în stare de libertate. Doi dintre cei loviți, un tânăr din Piatra Neamț și un cetățean german, au murit, iar un alt turist german a fost grav rănit. Anchetatorii iau în calcul și o posibilă cauză medicală în cazul șoferului.

Tragedia s-a produs în 11 august, în jurul orei 20:46, pe o stradă din zona centrală a municipiului Brașov. Autoturismul a pătruns pe trotuarul din dreapta sensului de mers și i-a lovit pe cei trei bărbați.

Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, este cercetat pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală. Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca accidentul să fi avut o cauză medicală.

„Se iau în calcul posibile cauze medicale, dar cercetările urmează să stabilească toate aspectele” , au transmis reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov.

Doi dintre cei trei pietoni au murit

Victimele erau un tânăr din Piatra Neamț și doi cetățeni germani. Tânărul român avea 25 de ani, iar turistul german care a murit avea 34 de ani. Cel de-al treilea pieton, un cetățean german în vârstă de 31 de ani, a fost transportat la spital după ce a fost grav rănit. Potrivit informațiilor apărute după accident, acesta se află în stare critică.

Șoferul a fost și el rănit în urma accidentului și a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

„În fapt, s-a reţinut că, în data de 11 august, în jurul orei 20:46, un bărbat în vârstă de 50 de ani a condus un autoturism pe o stradă din zona centrală a municipiului Braşov, apoi a pătruns pe trotuarul din dreapta sensului său de mers, unde a surprins şi accidentat trei persoane de sex masculin, dintre care două au decedat, respectiv un bărbat în vârstă de 25 de ani din municipiul Piatra Neamţ şi un cetăţean german de 34 de ani, iar cea de-a treia victimă, tot un cetăţean german, în vârstă de 31 de ani, a suferit vătămări corporale, fiind transportată la o unitate medicală”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.

Reprezentanții unității medicale au precizat că bărbatul a fost consultat de medici, care i-au recomandat internarea. Acesta a refuzat însă să rămână în spital.

Potrivit unor surse medicale, bărbatul ar fi suferit o criză epileptică în timp ce se afla la volan.

Cu 11 ani în urmă, a alvat un turist de la înec

În timp ce anchetatorii încearcă să afle ce s-a întâmplat în momentul accidentului, despre șofer au apărut și informații legate de un episod petrecut în urmă cu aproximativ 11 ani.

Potrivit BizBrașov, bărbatul a salvat atunci un turist german de la înec, pe litoral, în zona stațiunii Neptun.

Intervenția sa a fost remarcată la acea vreme, iar bărbatul a fost considerat un erou după ce a reușit să salveze viața turistului.



