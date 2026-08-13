Popovici, calificare fără emoții în semifinalele probei de 200 m liber! Ce timp a reușit românul

David Popovici a făcut pasul către semifinalele probei de 200 de metri liber la Campionatele Europene de la Paris, după ce a câștigat seria a noua cu timpul de 1:46,06.

Românul a pornit foarte agresiv și, după prima lungime de bazin, părea capabil să atace chiar și recordul mondial, însă a preferat să gestioneze efortul pe parcurs. Pe ultimii metri, Popovici a avut un duel strâns cu Jack McMillan și Kamil Aleksander Sieradzki, dar a reușit să păstreze avantajul și să încheie primul. Timpul obținut i-a adus calificarea în semifinale de pe locul al patrulea în clasamentul general al seriilor, fiind devansat de austriacul Christian Giefing (1:44,96), britanicul James Guy (1:45,40) și francezul Dauveur Cristofini (1:45,93).

Sportivii calificați în semifinale la 200m liber și timpii din serii

1. Christian Gieffing (Austria) 1:44,96

2. James Guy (Marea Britanie) - 1:45,40

3. Sauveur Cristofini (Franța) 1:45,93

4. David Popovici (România) 1:46,06

5. Lucas Henveaux (Belgia) 1:46,10

6. Lukas Martens (Germania) 1:46,12

7. Tomas Navikonis (Lituania) 1:46,22

8. Jack McMillan (Marea Britanie) 1:46,36

9. Kamil Aleksander Sieradzki (Polonia) 1:46,39

10. Ivan Girev (Rusia) - 1:46,43

11. Jarno Baschnitt (Germania) - 1:46,45

12. Roman Fuchs (Franța) - 1:46,83

13. Robin Hanson (Suedia) - 1:46,84

14. Danas Rapsys (Lituania) 1:46,94

15. Antonio Djakovic (Elveția) - 1:47,07

16. Carlos D'Ambrosio (Italia) - 1:47,16.