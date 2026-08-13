Alertă în Grecia, destinație de vacanță plină de turiști. Virusul West Nile se răspândește rapid: 45 de cazuri noi și 9 decese

Autoritățile din Grecia sunt în alertă din cauza intensificării circulației virusului West Nile. Într-o singură săptămână au fost raportate 45 de noi cazuri de infectare cu transmitere locală, iar bilanțul de la începutul sezonului a ajuns la 110 cazuri. Nouă persoane au murit, toate cu vârste de peste 65 de ani.

Potrivit celui mai recent raport al Organizației Naționale de Sănătate Publică din Grecia (EODY), publicat pe baza datelor disponibile până la 12 august 2026, situația epidemiologică s-a deteriorat semnificativ în ultimele săptămâni.

Din totalul celor 110 cazuri confirmate, 81 au prezentat manifestări care au afectat sistemul nervos central, inclusiv encefalită, meningită, meningoencefalită sau paralizie acută flască. Alte 29 de persoane au avut forme mai ușoare ale infecției sau nu au prezentat afectarea sistemului central, scrie euronews.

Nouă persoane au murit

Potrivit sursei citate, virusul a provocat deja nouă decese în Grecia în acest sezon. Toate victimele aveau peste 65 de ani, iar vârsta mediană a persoanelor decedate a fost de 82 de ani. Cea mai tânără victimă avea 66 de ani, iar cea mai în vârstă 91 de ani.

Situația din spitale este, de asemenea, îngrijorătoare. La 12 august, 35 de pacienți erau internați, dintre care 19 în secții obișnuite și 16 în unități de terapie intensivă.

În același timp, 61 de pacienți au fost externați, iar cinci persoane infectate nu au avut nevoie de internare.

Pacienții cu forme care afectează sistemul nervos central au o vârstă mediană de 73 de ani, însă boala a fost identificată la persoane cu vârste cuprinse între 19 și 91 de ani.

Numărul real al infectărilor ar putea fi mult mai mare

Autoritățile avertizează că numărul oficial al cazurilor nu reflectă neapărat amploarea reală a circulației virusului.

EODY amintește că, potrivit unui studiu seroepidemiologic realizat în 2010, pentru fiecare caz de West Nile care provoacă manifestări la nivelul sistemului nervos central există aproximativ 140 de persoane infectate care fie dezvoltă simptome ușoare, fie nu prezintă niciun simptom.

Astfel, cele 110 cazuri confirmate reprezintă doar partea vizibilă a circulației virusului în populație.

Attica, zona cea mai afectată

Regiunea Attica este în centrul epidemiei din acest an. Până la 12 august, cazurile au fost identificate în 39 de municipalități, din 14 unități regionale și patru regiuni ale Greciei: Attica, Tesalia, Macedonia Centrală și Peloponez.

Trei cazuri de infecţie cu virusul West Nile, înregistrate până în 25 august

În Attica au fost raportate cazuri în estul regiunii, dar și în sectoarele de nord, vest, central și sud ale Atenei, precum și în Pireu.

În afara Atticii, virusul a fost depistat în Karditsa, Larissa, Trikala, Imathia, Salonic, Pella, Serres și Laconia.

EODY subliniază că în Attica se înregistrează în acest an o circulație deosebit de intensă a virusului, cu o creștere a numărului de cazuri în anumite zone.

Mai multe zone au fost declarate cu risc ridicat

Autoritățile grecești au identificat și mai multe municipalități considerate „zone cu risc ridicat”, chiar dacă acolo nu au fost încă raportate cazuri umane.

Lista include Kifisia, Iraklio, Filothei-Psychiko, Metamorfosi, Kallithea, Nea Smyrni, Nea Filadelfeia-Nea Chalkidona și Dafni-Ymittos.

În afara Atenei, pe lista zonelor cu risc se află Amfipoli, Naousa și Delta, în zona metropolitană Salonic.

Clasificarea se bazează pe apropierea de localități deja afectate, caracteristicile geomorfologice și datele epidemiologice actuale și istorice.

Circulația virusului este confirmată și de supravegherea veterinară. Până la 12 august, infecții recente cu virusul West Nile au fost depistate la cai în cinci zone din estul Atticii, Drama, Preveza și unitatea metropolitană Salonic.

Prezența virusului la cabaline este un indicator al circulației acestuia în respectivele regiuni.

Autoritățile verifică fiecare caz în 24 de ore

EODY menține un sistem intensificat de supraveghere epidemiologică, funcțional în Grecia încă din 2010.

Fiecare caz raportat este investigat în maximum 24 de ore. Specialiștii discută cu medicii și cu pacienții pentru a identifica locul probabil al infectării, factorii de risc și gravitatea bolii.

Pentru pacienții internați, evoluția este urmărită zilnic. Autoritățile mențin, de asemenea, legătura permanentă cu laboratoarele care efectuează testele pentru virus.

O atenție specială este acordată siguranței sângelui. În zonele afectate sau considerate cu risc ridicat sunt aplicate măsuri speciale pentru protejarea rezervelor de sânge și prevenirea transmiterii virusului prin transfuzii.