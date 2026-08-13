Nebunie la maxim! România și românii joacă în tot mai multe filme proaste și periculoase

Lipsă de soluții, iresponsabilitate, prostie, nebunie, exagerare, excentricitate, mentalitate, comportament, educație precară, inconștiență, epatare, exaltare, tâmpenie, primitivism...

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Clar, lumea pare că a luat-o razna, iar România este parte a acestei lumii tot mai nebune, tot mai iraționale, tot mai ciudate.

În trendul lumii sau nu, realitatea din țara noastră ne arată zi de zi, permanent, că unii dintre concetățenii, compatrioții noștri, daci ”verzi” sau nu, patrioți sau patrihoți, oameni simpli sau persoane cu stare, școală și funcții înalte, amărășteni sau barosani au luat-o tot mai mult razna pe arătură!

Viața bate tot mai mult filmul în România noastră iubită și mult hulită! Chiar și cel mai prost film românesc, care, se știe, reflectă oglinda societății cum oamenii ei așa cum sunt!

Trăim în filme reale din ce în ce mai proaste și periculoase!

Lucruri din ce în ce mai neobișnuite, mai rele, mai neașteptate se întâmplă la tot pasul cu tot mai mulți românași de-ai noștri!

Comportamente, fapte, lucruri, care ne afectează ca oameni, ca societate, dar pe care parcă nu le mai luăm prea mult în seamă, nu ne mai dau de gândit, le ignorăm și tratăm ca și cum ne-am fi obișnuit cu ele și nu sunt nici periculoase, nici toxice, nici riscante pentru sănătatea și viața noastră când, de fapt, sunt pericole reale și modele negative pentru noi toți!

La propriu trăim într-o lume tot mai nebună, inexplicabilă pentru niște oameni normali la cap, raționali, educați, cu bun simț, cu caracter și comportamente decente.

Întâlnim peste tot în țară-la sate, la orașe, în piețe, pe străzi, în instituții, în mai toate locurile publice tot mai mulți români care au luat-o razna!

Ce se întâmplă cu oamenii, ce naiba avem unii dintre noi de facem ce ne cere Dracul în persoană și mai mult de atât?

Unii sunt și umblă chiar nebuni liberi pe străzile și meleagurile ”Grădinii Maicii Domnului”, alții fac pe nebunii, dar sunt conștienți de faptele lor, de comportamentul lor etalat cu intenție, cu bună știință pentru a-și atinge scopuri doar de ei știute.

Vedem sumedenie de needucați, triviali, grobieni, oameni violenți, animalici, proști sau mai puțin proști, oameni care nu au toate țiglele pe case, dar care cer, pretind, ordonă celorlalți semeni să li se supună, să facă precum ei, să le satisfacă dorințele și nebuniile!

Sunt astfel de indivizi la toate nivelurile și pragurile societății, la fel de toxici, de ticăloși, de agresivi, de tătuci sau de slugi pe moșia România, care pare luată pe persoană fizică de ticăloșii cu stare, cu putere, cu influență.

Pe un astfel de fond de degradare umană a indivizilor și destructurare a societății cu valorile și principiile ei, iresponsabilitatea, prostia, minciunile, dezinformarea și manipulare sunt principalele arme cu care se mână turma de oi rătăcite a Mioriței.

”Varză” pe ciolanul României

În ciuda creștinismului cu care ne batem în piept, tot mai mulți așa ziși creștini, cu preoți și înalți prelați conducători folosesc numele Domnului pentru a servi tuturor celor puși în slujba lui Scaraoțchi!

Mare este puterea Dracului!

Vedem clerici predicând și acționând cu crucea în mâini și la gât, în numele războaielor, a ucigașilor și dictatorilor, împotriva oamenilor și a propriilor credincioși pe care-i mână de la spate într-un întuneric unde rațiunea, umanitatea și credința nu mai au loc.

Ce se întâmplă cu această lume tot mai nebună și cu tot mai mulți românași de-ai noștri, care au luat-o capii pe câmpiile patriei?

După fiecare eveniment, după fiecare fapt, lucru, comportamente neverosimile, dar reale care se produc în scumpa noastră țărișoară tot mai mulți neaveniți, autointitulați specialiști, experți, atotștiutori, guru, mesia, salvatori de neam și țară, ne explică fiecare pe limba lui, pe toate canalele de comunicare posibile și imposibile cum stă situațiunea: cine, cum, ce, de ce, consecințele acesteia și ne învață idiotic ce să facem ca să rezolvăm problema/problemele!

Evident, cei care le știu pe toate fără să știe nimic, ne spun și ne indică și soluțiile lor de urmat!

Ne mirăm apoi cum ajung unii să moară ca proștii, urmând sfaturile specialiștilor de carton, cum nu își mai vaccinează copiii sau pe ei;

Cum mor de grija patriei căreia i se fură apa, aerul, pământul, aurul, bogățiile avute și neavute, cum sunt băgați robi la decadentul Occident;

Cum ne fură ambulanțele negre copiii;

Cum ne răpesc semenii și le iau organele și viața;

Cum ne fură turul doi și președintele mesianic;

Cum ne invadează străinii țara, ne fură joburile și viața;

Mulți dintre noi, oameni simpli, cu bun simț, cu decență, cu țiglele pe casă, cu responsabilitate și grijă pentru familiile noastre, care vrem să trăim într-o normalitate firească, într-o societate sănătoasă la cap, ne mirăm tot mai mult de nefăcutele care se întâmplă pe zi ce trece!

Cât de dus trebuie să fii cu capul, că de minte nu poate fi vorba, ori manipulat să ieși violent în calea ambulanțelor care salvează vieți și să ataci criminal salvatorii?

Cât de iresponsabil poți fi să riști viața unor copii, urcându-i și înghesuindu-i într-o mașină mică?

Cât de naiv poți să fii să crezi ca un fanatic tot ce te minte în față unul sau altul și să faci ce îți cere?

Cum să crezi că străini veniți de pe aiurea ne fură apa și aurul de pe fundul apelor secate?

Cât de prost sau de naiv poți fi ca să crezi orbește tot ce îți livrează alții drept informații reale, dar total false în realitate, încât să ajungi să îți faci rău singur ție sau celor din jur?

Cât, cât, cât…?

Societatea românească în ansamblu, țara, oamenii trăiesc/trăim astăzi într-o lume tot mai nebună, tot mai bolnavă, care pare că nu poate sau nu vrea să facă ceva pentru a se vindeca, pentru a reveni la o normalitate firească de care avem tot mai urgent și mai multă nevoie!

Oare, când și cum ne vom mai face bine?