Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că economia României traversează o perioadă dificilă, marcată de falimente, scăderea investițiilor și pierderea locurilor de muncă. Grindeanu afirmă că, în primele patru luni ale anului, aproape 8.300 de firme au intrat în faliment sau insolvență.

„Capitalul autohton este aproape distrus. În numai patru luni, aproape 8.300 de firme au intrat în faliment sau insolvență. Pe scurt, dacă facem un calcul, aproape 69 de firme dispar în fiecare zi în România”, a declarat liderul PSD, joi, la Parlament.

Potrivit lui Grindeanu, sectoarele HoReCa și turismul sunt, de asemenea, grav afectate. El a susținut că aproximativ trei sferturi dintre pensiuni sunt închise sau nu au clienți, iar cifra de afaceri din turism a scăzut cu 13% în primele cinci luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Declarațiile lui Grindeanu se bazează pe datele INS.

Grindeanu: Investițiile străine și consumul au scăzut

Liderul PSD a acuzat și o reducere a investițiilor străine directe.

„Toate aceste lucruri au efect asupra românilor și asupra angajaților. Aproximativ 163 de români își pierd locul de muncă în fiecare zi, trei din patru fiind din industrie”, a afirmat Grindeanu.

În ceea ce privește consumul, social-democratul a susținut că România se află în a 11-a lună consecutivă de scădere. El a ironizat și reducerea inflației, afirmând că aceasta a scăzut doar marginal, făcând referire la o exprimare recentă a ministrului interimar Radu Miruță.

„Am spune că vestea bună e că a scăzut inflația, dar asta e ca centimetrii lui Miruță... A scăzut marginal”, a spus Sorin Grindeanu.

„Guvernul Bolojan se împrumută cu aproximativ 1.000 de euro pe secundă”

Sorin Grindeanu a criticat și ritmul de creștere a datoriei publice, afirmând că Guvernul României se împrumută cu aproximativ 1.000 de euro pe secundă.

„434 de milioane de lei în plus la datoria publică a României pe zi, fără a vedea în acest moment nicio investiție palpabilă”, a susținut liderul PSD.

Potrivit acestuia, Guvernul Ciolacu s-ar fi împrumutat în 2024 cu 252 de miliarde de lei, în timp ce pentru acest an estimează că Guvernul Bolojan va ajunge la împrumuturi de aproximativ 275 de miliarde de lei.

„Cam acesta e bilanțul pe care voiam să-l prezint. Nu am văzut eficiență, am văzut contracție economică, sărăcie, trai pe datorie”, a declarat președintele PSD.

Grindeanu: PSD va rămâne în Parlament pentru a „salva” bani din PNRR

Liderul PSD a susținut că parlamentarii social-democrați au încercat, în această vară, să compenseze ceea ce el consideră a fi lipsa de performanță a Guvernului.

„Am stat în sesiune extraordinară în această vară aproape toată perioada și am salvat milioane de euro prin PNRR. Vă anunț că vom rămâne aici și săptămânile viitoare”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD i-a criticat pe premierul Ilie Bolojan și pe reprezentanții USR, despre care a spus că „se încăpățânează să se țină de scaune”.